Китайские машины дешевеют быстрее всех: на вторичке теряют до 70%
Падение цен на автомобили китайских брендов в России стало одной из главных тем последних месяцев. Autonews. ru начал цикл публикаций о причинах этого явления, и первой под прицел попала марка Chery — компания, которая закрепилась на российском рынке раньше других и сегодня входит в тройку лидеров по продажам новых машин.
Позиции Chery на рынке новых авто
По данным "Автостата", в августе 2025 года Chery заняла третье место по продажам в России. Самыми востребованными моделями стали Tiggo 7L и Tiggo 4. Всего за месяц реализовано 11 099 автомобилей. Доля бренда в первичном сегменте достигла 9,08%, а по итогам восьми месяцев — свыше 10%. Иначе говоря, каждый десятый новый автомобиль в стране — это Chery.
В 2024 году россияне купили более 157 тысяч машин марки, а годом ранее — почти 119 тысяч, что сделало Chery самым популярным иностранным брендом в стране.
Что происходит на вторичном рынке
На рынке подержанных авто картина диаметрально противоположная. Несмотря на широкую линейку моделей и активные продажи новых машин, ликвидность "китайцев" на вторичке низкая.
Средняя стоимость подержанных машин китайских марок в августе 2025 года снизилась до 2,1 млн рублей — на 5% меньше, чем годом ранее. Для сравнения, японские, корейские и европейские машины упали в цене только на 1%.
В топ-10 наиболее востребованных подержанных автомобилей не вошла ни одна модель Chery. Российские автовладельцы традиционно предпочитают проверенные Lada, Kia, Hyundai, Toyota, Ford, Chevrolet, Volkswagen, Honda и Renault.
Почему падает стоимость
По словам Артемия Тушкова, директора по развитию сети "Китаяна", резкое обесценивание объясняется сразу несколькими факторами:
"Китайские бренды агрессивно наращивают присутствие в России, предлагая современные модели по привлекательным ценам", — пояснил эксперт.
Новые машины доступны по кредитным программам с низкими ставками и трейд-ину, что делает покупку подержанных вариантов менее привлекательной.
Глава "Автостата" Сергей Целиков также отметил, что в 2025 году китайские автомобили особенно быстро теряют остаточную стоимость, чего раньше не наблюдалось.
Автоподборщик Никита Бетман подсчитал, что "китайцы" теряют 30-40% стоимости за первый год эксплуатации, а за три года — до 70%.
Владелец компании "Goodprice" Александр Кузищев подтвердил:
"Новых "китайцев" люди покупают вынужденно. А те, кто привык брать машины с пробегом, выбирают Корею, Японию или Европу".
Обслуживание и ремонт
Сложности обслуживания также сказываются на ликвидности. Запчасти для китайских моделей приходится ждать неделями, а их цена сопоставима с корейскими аналогами.
По словам Бетмана, "китайца" имеет смысл брать только при небольшом пробеге, желательно у первого владельца и с гарантией. На пробеге свыше 150 тысяч километров такие автомобили теряют надежность.
Сравнение стоимости популярных моделей Chery
|Модель
|2025 (новые)
|2024 (б/у)
|2023 (б/у)
|2022 (б/у)
|Tiggo 4 Pro
|2 130 000
|1 828 000
|1 807 000
|1 610 000
|Tiggo 7 Pro
|2 882 000
|2 400 000
|2 120 000
|1 938 500
|Arrizo 8
|3 020 000
|2 991 000
|2 250 000
|1 451 000
Советы шаг за шагом
-
При выборе Chery на вторичке ориентируйтесь на машины с пробегом до 80 тыс. км.
-
Проверяйте сервисную историю у дилера.
-
Сравнивайте цены по объявлениям, чтобы избежать переплаты.
-
Используйте программы трейд-ин — они могут быть выгоднее частной продажи.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: покупка "китайца" с пробегом свыше 150 тыс. км.
-
Последствие: риск дорогостоящего ремонта двигателя или вариатора.
-
Альтернатива: рассмотреть свежие корейские или японские модели с надежной репутацией.
А что если…
Если падение цен на вторичке продолжится, покупка Chery с пробегом может стать выгодной стратегией: за 2-3 года эксплуатации машину можно взять на 40-50% дешевле, чем новую.
Плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|Современный дизайн
|Быстрое падение цены
|Долгая гарантия
|Дефицит запчастей
|Широкий выбор моделей
|Высокая потеря стоимости
|Доступные кредитные программы
|Сложный ремонт
|Хорошее оснащение
|Слабый спрос на вторичке
FAQ
Как выбрать Chery с пробегом?
Берите машину с малым пробегом и официальным обслуживанием.
Сколько стоит подержанный Chery Tiggo 7 Pro?
Модели 2023 года предлагаются от 2,1 млн рублей.
Что лучше — новый Chery или подержанный Hyundai?
Если важна гарантия и свежая модель, выгоднее новый Chery. Если важнее ликвидность и надежность — подержанный Hyundai.
Мифы и правда
-
Миф: китайские машины ломаются сразу после гарантии.
-
Правда: при своевременном обслуживании ресурс может быть сопоставим с корейскими моделями.
3 интересных факта
-
В Китае автомобиль часто воспринимается как гаджет и меняется каждые 3-4 года.
-
В 2023 году Chery стала самой продаваемой иномаркой в России.
-
Запчасти для китайских машин нередко стоят столько же, сколько для корейских.
Исторический контекст
-
2005 год: первые массовые продажи Chery в России.
-
2010-е: рост популярности бюджетных китайских седанов.
-
2020-е: активный выход бренда в SUV-сегмент и лидерство по продажам.
