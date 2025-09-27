Китайские машины дешевеют быстрее всех: на вторичке теряют до 70%

Падение цен на автомобили китайских брендов в России стало одной из главных тем последних месяцев. Autonews. ru начал цикл публикаций о причинах этого явления, и первой под прицел попала марка Chery — компания, которая закрепилась на российском рынке раньше других и сегодня входит в тройку лидеров по продажам новых машин.

Позиции Chery на рынке новых авто

По данным "Автостата", в августе 2025 года Chery заняла третье место по продажам в России. Самыми востребованными моделями стали Tiggo 7L и Tiggo 4. Всего за месяц реализовано 11 099 автомобилей. Доля бренда в первичном сегменте достигла 9,08%, а по итогам восьми месяцев — свыше 10%. Иначе говоря, каждый десятый новый автомобиль в стране — это Chery.

В 2024 году россияне купили более 157 тысяч машин марки, а годом ранее — почти 119 тысяч, что сделало Chery самым популярным иностранным брендом в стране.

Что происходит на вторичном рынке

На рынке подержанных авто картина диаметрально противоположная. Несмотря на широкую линейку моделей и активные продажи новых машин, ликвидность "китайцев" на вторичке низкая.

Средняя стоимость подержанных машин китайских марок в августе 2025 года снизилась до 2,1 млн рублей — на 5% меньше, чем годом ранее. Для сравнения, японские, корейские и европейские машины упали в цене только на 1%.

В топ-10 наиболее востребованных подержанных автомобилей не вошла ни одна модель Chery. Российские автовладельцы традиционно предпочитают проверенные Lada, Kia, Hyundai, Toyota, Ford, Chevrolet, Volkswagen, Honda и Renault.

Почему падает стоимость

По словам Артемия Тушкова, директора по развитию сети "Китаяна", резкое обесценивание объясняется сразу несколькими факторами:

"Китайские бренды агрессивно наращивают присутствие в России, предлагая современные модели по привлекательным ценам", — пояснил эксперт.

Новые машины доступны по кредитным программам с низкими ставками и трейд-ину, что делает покупку подержанных вариантов менее привлекательной.

Глава "Автостата" Сергей Целиков также отметил, что в 2025 году китайские автомобили особенно быстро теряют остаточную стоимость, чего раньше не наблюдалось.

Автоподборщик Никита Бетман подсчитал, что "китайцы" теряют 30-40% стоимости за первый год эксплуатации, а за три года — до 70%.

Владелец компании "Goodprice" Александр Кузищев подтвердил:

"Новых "китайцев" люди покупают вынужденно. А те, кто привык брать машины с пробегом, выбирают Корею, Японию или Европу".

Обслуживание и ремонт

Сложности обслуживания также сказываются на ликвидности. Запчасти для китайских моделей приходится ждать неделями, а их цена сопоставима с корейскими аналогами.

По словам Бетмана, "китайца" имеет смысл брать только при небольшом пробеге, желательно у первого владельца и с гарантией. На пробеге свыше 150 тысяч километров такие автомобили теряют надежность.

Сравнение стоимости популярных моделей Chery

Модель 2025 (новые) 2024 (б/у) 2023 (б/у) 2022 (б/у) Tiggo 4 Pro 2 130 000 1 828 000 1 807 000 1 610 000 Tiggo 7 Pro 2 882 000 2 400 000 2 120 000 1 938 500 Arrizo 8 3 020 000 2 991 000 2 250 000 1 451 000

Советы шаг за шагом

При выборе Chery на вторичке ориентируйтесь на машины с пробегом до 80 тыс. км. Проверяйте сервисную историю у дилера. Сравнивайте цены по объявлениям, чтобы избежать переплаты. Используйте программы трейд-ин — они могут быть выгоднее частной продажи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка "китайца" с пробегом свыше 150 тыс. км.

Последствие: риск дорогостоящего ремонта двигателя или вариатора.

Альтернатива: рассмотреть свежие корейские или японские модели с надежной репутацией.

А что если…

Если падение цен на вторичке продолжится, покупка Chery с пробегом может стать выгодной стратегией: за 2-3 года эксплуатации машину можно взять на 40-50% дешевле, чем новую.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Современный дизайн Быстрое падение цены Долгая гарантия Дефицит запчастей Широкий выбор моделей Высокая потеря стоимости Доступные кредитные программы Сложный ремонт Хорошее оснащение Слабый спрос на вторичке

FAQ

Как выбрать Chery с пробегом?

Берите машину с малым пробегом и официальным обслуживанием.

Сколько стоит подержанный Chery Tiggo 7 Pro?

Модели 2023 года предлагаются от 2,1 млн рублей.

Что лучше — новый Chery или подержанный Hyundai?

Если важна гарантия и свежая модель, выгоднее новый Chery. Если важнее ликвидность и надежность — подержанный Hyundai.

Мифы и правда

Миф: китайские машины ломаются сразу после гарантии.

Правда: при своевременном обслуживании ресурс может быть сопоставим с корейскими моделями.

3 интересных факта

В Китае автомобиль часто воспринимается как гаджет и меняется каждые 3-4 года. В 2023 году Chery стала самой продаваемой иномаркой в России. Запчасти для китайских машин нередко стоят столько же, сколько для корейских.

