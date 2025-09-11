Китайские кроссоверы с сюрпризом: "робот" выходит из строя в самый неподходящий момент

На российском рынке подержанных машин всё чаще обсуждают слабые места китайских автомобилей. Одной из самых чувствительных тем остаются роботизированные коробки передач, которые, несмотря на экономичность и компактность, порой подводят владельцев раньше ожидаемого срока. Эксперты отмечают, что такие трансмиссии имеют ряд конструктивных особенностей, требующих более бережной эксплуатации, чем классический "автомат" или механика.

Где чаще всего возникают проблемы

Среди китайских моделей на слуху сразу несколько кроссоверов, у которых "роботы" вызывают больше всего нареканий. В первую очередь речь идёт о Great Wall Wingle 6, Geely Coolray и Chery Tiggo 8. Их объединяет одно — со временем владельцы сталкиваются с рывками, толчками и сложностями при движении в гору.

"На Great Wall Wingle 6 устанавливалась коробка GWM 7DCT450, которой свойственны такие проблемы, как рывки при переключениях передач, заметные задержки при ускорении вверх по склону, а также — повышенный риск повреждения гидравлической плиты и датчиков вследствие загрязнений масла. Средний ресурс эксплуатации этого "робота” — около 150-180 тыс. километров", — сообщил коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

Такой срок службы по меркам роботизированных коробок не является рекордно низким, но и особой надёжностью агрегат не отличается. В условиях интенсивной эксплуатации его ресурс может оказаться значительно меньше заявленного.

Geely Coolray: риск толчков и перегрева

Кроссовер Geely Coolray стал одним из самых популярных китайских автомобилей в России, однако владельцы нередко жалуются на работу трансмиссии Ningbo 7DCT330.

Здесь ситуация похожа: частые рывки и толчки при переключениях, а также сложности при трогании и наборе скорости на подъёме. При аккуратной эксплуатации коробка может выдержать до 200 тысяч километров, но в городском режиме с частыми пробками и светофорами срок службы сокращается.

Такие особенности ставят Coolray в один ряд с другими машинами на "роботах", где многое зависит от стиля езды водителя и регулярности обслуживания.

Chery Tiggo 8: сбои электроники и износ деталей

Флагманский кроссовер Chery Tiggo 8 получил трансмиссию SAGW DCT 380. В ней самой уязвимой частью специалисты называют алюминиевую вилку переключения передач. Она быстро изнашивается и становится причиной необходимости дорогостоящего ремонта.

Кроме того, у этой коробки встречаются сбои в электронном управлении, которые возникают из-за некорректной калибровки модуля. В среднем ресурс такой КПП сопоставим с конкурентами — около 150-200 тысяч километров, но при частых нагрузках и активной езде проблемы дают о себе знать заметно раньше.