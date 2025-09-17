Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 10:53

Китайские авто подешевели, но не подорожали ли нервы? Водители жалуются на сервис и запчасти

Эксперты назвали главные проблемы китайских машин в РФ: гарантия, запчасти и ликвидность

Автомобильный рынок в России продолжает перестраиваться, и в условиях ограниченного бюджета всё больше покупателей обращают внимание на машины китайских брендов. Однако вместе с доступной ценой и современными опциями автовладельцы сталкиваются с рядом сложностей, которые становятся всё более заметны.

Основные проблемы "китайцев" на российском рынке

"Если речь идет об ограниченных бюджетах 2-3 млн руб., особенно когда этих денег нет на руках. У людей просто не остается выбора — приходится покупать новый китайский автомобиль", — сказал основатель компании OkAuto Кирилл Овчинников.

При этом эксперт отмечает, что у таких автомобилей есть несколько типичных проблем:
• фактическое отсутствие полноценной гарантии;
• сложности с наличием оригинальных запчастей;
• неподготовленность сервисов к гарантийному ремонту;
• слабая ликвидность на вторичном рынке.

Другими словами, даже если машину удаётся выгодно купить, дальнейшее обслуживание часто вызывает вопросы.

Ситуация с продажами

По данным главы ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Алексея Подщеколдина, в январе-августе 2025 года продажи новых китайских машин в стране упали на 25% в годовом выражении.

"Сегодня на нашем рынке порядка 65 китайских марок, тогда как до 2022 года в принципе было не более 60 автомобильных брендов", — отметил Подщеколдин.

Он подчеркнул, что разобраться в этом изобилии непросто, особенно когда под разными суббрендами скрываются одинаковые платформы и моторы.

Сравнение: китайские и корейские автомобили

Параметр Китайские марки Корейские марки
Цена (новые авто) 2-3 млн руб. от 2,5 млн руб.
Гарантия формальная, часто проблемная структурированная, с сервисной поддержкой
Запчасти дефицит, долгие поставки широкий ассортимент
Ликвидность низкая выше средней
Популярность падает (-25% в 2025 г.) растёт, особенно у KGM

Советы шаг за шагом: как снизить риски при покупке "китайца"

  1. Перед покупкой уточните у дилера, как работает гарантия и какие сервисы официально обслуживают модель.
  2. Проверьте наличие запчастей у независимых поставщиков и на складах.
  3. Сравните условия перепродажи: как быстро машины этой марки уходят с вторички.
  4. Рассмотрите альтернативы: иногда подержанный корейский кроссовер может оказаться надёжнее нового китайского седана.
  5. Обязательно заключайте договор с прописанными сроками и обязанностями сторон.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Купить китайский автомобиль без изучения рынка → проблемы с ремонтом → проверяйте наличие запчастей заранее.

  • Полагаться только на гарантию → риск отказа в ремонте → уточняйте реальные кейсы в отзывах владельцев.

  • Игнорировать вторичный рынок → потеря до половины стоимости при продаже → выбирайте более ликвидные модели.

А что если китайский автопром изменит подход?

Представим, что китайские компании инвестируют в склады запчастей и сервисные центры в России. В таком случае доверие покупателей резко возрастёт, а ликвидность на вторичном рынке подтянется. Но пока большинство производителей работает по схеме "продал и забыл".

Плюсы и минусы китайских машин в России

Плюсы Минусы
доступная цена слабая гарантия
современные опции (мультимедиа, ассистенты) нехватка запчастей
разнообразие моделей низкая ликвидность
быстрое появление новинок сложность с сервисом
визуально привлекательный дизайн переизбыток брендов, путаница

FAQ

Как выбрать китайский автомобиль с минимальными рисками?
Обращайте внимание на крупные бренды с развитой дилерской сетью и проверяйте наличие запчастей.

Что лучше: новый "китаец" или подержанный "кореец"?
Если важна ликвидность и гарантия — выгоднее взять корейскую модель. Если бюджет ограничен и нужны "фишки", можно рискнуть с китайской.

Сколько стоит обслуживание китайских машин?
Оно может быть дешевле аналогов, но сроки ремонта увеличиваются из-за ожидания запчастей.

Мифы и правда

  • Миф: китайские авто всегда дешёвые.
    Правда: ценник на топовые комплектации может превышать 4-5 млн руб.

  • Миф: запчасти для "китайцев" легко найти.
    Правда: часто детали приходится ждать неделями.

  • Миф: ликвидность китайских машин растёт.
    Правда: перепродажа по-прежнему проблемна, в отличие от корейских или японских брендов.

Сон и психология водителя

Стресс от владения автомобилем часто связан не только с пробками, но и с рисками поломки. Когда владелец понимает, что ремонт может растянуться на месяцы из-за отсутствия деталей, уровень тревожности возрастает. Поэтому психологи советуют учитывать не только цену покупки, но и "спокойствие владения".

Три интересных факта

  1. Сегодня в России официально представлено около 65 китайских автомобильных брендов.
  2. До 2022 года общее число всех марок на рынке не превышало 60.
  3. Корейский бренд KGM (бывший SsangYong) в августе 2025 года продал 347 машин в России, а за первую неделю сентября — ещё 94.

Исторический контекст

  • До 2020 года — китайские марки занимали нишу дешёвых моделей.
  • 2022 год — массовый приход китайских брендов после ухода европейских производителей.
  • 2023-2024 годы — рост продаж и расширение линейки.
  • 2025 год — спад на 25% и рост интереса к корейским брендам.

