Топ мифов о машинах из Поднебесной, в которые до сих пор верят водители

В последние годы китайские автомобили все чаще обсуждаются в России. Покупатели делятся на два лагеря: одни готовы доверять брендам из Поднебесной, другие продолжают сомневаться. Чтобы разобраться, где правда, а где миф, агентство "АВТОСТАТ" провело масштабный опрос среди более чем трёх тысяч автовладельцев. Результаты исследования показали: скепсис сохраняется, хотя число сторонников китайских машин растёт.

Цена в России и в Китае

Главным аргументом недовольных стало ощущение завышенной цены. Почти половина участников опроса (48,3%) убеждены, что в России китайские машины стоят значительно дороже, чем на внутреннем рынке КНР. Такой разрыв действительно существует: к цене прибавляются таможенные пошлины, транспортировка, налоги и наценка дилеров.

При этом эксперты отмечают, что подобная ситуация характерна не только для китайских авто, но и для европейских и японских брендов. Ввоз в страну всегда увеличивает итоговую стоимость машины.

Опасения по поводу коррозии

Вторым по популярности мифом стало мнение о "ржавеющих кузовах". Более трети респондентов (37,4%) уверены: металл слишком тонкий и за пару лет эксплуатации машина начинает "цвести". Действительно, в начале 2000-х подобные случаи встречались нередко. Но в последние годы автоконцерны из Китая значительно улучшили технологии оцинковки и антикоррозийной защиты.

Сегодня на кузова предоставляется гарантия от 5 до 10 лет, что подтверждает уверенность производителей в качестве металла и покрытий.

Стоимость при перепродаже

Каждый третий опрошенный (35%) заявил, что китайские автомобили сильно теряют в цене. На вторичном рынке, по их мнению, такие машины продать гораздо сложнее. И действительно, ликвидность у брендов из КНР пока ниже, чем у японских или немецких. Однако ситуация постепенно меняется: по мере роста популярности и числа проданных машин вторичка становится более живой.

Уже сегодня автомобили Chery, Geely и Haval показывают неплохую динамику перепродажи, а их остаточная стоимость приближается к корейским моделям.

Надежность и электроника

27% участников опроса выразили сомнения в надежности. Чаще всего жалуются на "глюки" электроники. Здесь многое зависит от конкретной модели: у бюджетных версий действительно встречаются недочеты, но у среднеценовых и премиальных моделей уровень исполнения заметно выше.

Производители вкладывают большие средства в локализацию и разработку программного обеспечения, чтобы снизить количество сбоев. Более того, гарантийные обязательства в большинстве случаев покрывают подобные неисправности.

Запчасти и обслуживание

Почти четверть респондентов (25,9%) отметили, что запчасти на китайские автомобили приходится ждать неделями, а стоят они дорого. Такая проблема существовала ещё несколько лет назад, но с ростом поставок и появлением официальных складов в России ситуация стала заметно улучшаться.

Сейчас многие детали доступны сразу у дилеров, а стоимость обслуживания сопоставима с корейскими и японскими марками. Параллельно активно развивается рынок аналогов и контрактных запчастей.

Качество салона

Каждый шестой опрошенный (15,4%) опасается неприятного запаха и скрипов в салоне. Причина — дешёвые материалы отделки. Эти претензии были справедливы раньше: китайские авто действительно отличались жестким пластиком и низким качеством сборки.

Сегодня же ситуация иная: в салонах используются мягкие панели, экокожа, мультимедийные системы с современными дисплеями. Китайские производители делают ставку на дизайн и комфорт, конкурируя даже с премиум-сегментом.

Безопасность и краш-тесты

Около 13% респондентов выразили сомнения в безопасности китайских автомобилей. Долгое время краш-тесты действительно вызывали вопросы. Но в последние годы модели из Китая регулярно проходят испытания Euro NCAP и получают высокие оценки.

Например, кроссоверы BYD и Geely уже имеют рейтинг 5 звезд, что ставит их в один ряд с европейскими конкурентами.

Кто не верит мифам

Любопытно, что часть автовладельцев (6,6%) полностью отвергла все негативные стереотипы. Эти люди уверены: китайские машины ничем не уступают мировым аналогам. Ещё 13,9% респондентов затруднились с ответом, что говорит о растущем интересе, но и о сохраняющемся недоверии.