Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мужчина в автосалоне
Мужчина в автосалоне
© freepik.com by senivpetro is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 17:09

Топ мифов о машинах из Поднебесной, в которые до сих пор верят водители

Автостат: почти половина россиян считает китайские автомобили завышенными по цене

В последние годы китайские автомобили все чаще обсуждаются в России. Покупатели делятся на два лагеря: одни готовы доверять брендам из Поднебесной, другие продолжают сомневаться. Чтобы разобраться, где правда, а где миф, агентство "АВТОСТАТ" провело масштабный опрос среди более чем трёх тысяч автовладельцев. Результаты исследования показали: скепсис сохраняется, хотя число сторонников китайских машин растёт.

Цена в России и в Китае

Главным аргументом недовольных стало ощущение завышенной цены. Почти половина участников опроса (48,3%) убеждены, что в России китайские машины стоят значительно дороже, чем на внутреннем рынке КНР. Такой разрыв действительно существует: к цене прибавляются таможенные пошлины, транспортировка, налоги и наценка дилеров.

При этом эксперты отмечают, что подобная ситуация характерна не только для китайских авто, но и для европейских и японских брендов. Ввоз в страну всегда увеличивает итоговую стоимость машины.

Опасения по поводу коррозии

Вторым по популярности мифом стало мнение о "ржавеющих кузовах". Более трети респондентов (37,4%) уверены: металл слишком тонкий и за пару лет эксплуатации машина начинает "цвести". Действительно, в начале 2000-х подобные случаи встречались нередко. Но в последние годы автоконцерны из Китая значительно улучшили технологии оцинковки и антикоррозийной защиты.

Сегодня на кузова предоставляется гарантия от 5 до 10 лет, что подтверждает уверенность производителей в качестве металла и покрытий.

Стоимость при перепродаже

Каждый третий опрошенный (35%) заявил, что китайские автомобили сильно теряют в цене. На вторичном рынке, по их мнению, такие машины продать гораздо сложнее. И действительно, ликвидность у брендов из КНР пока ниже, чем у японских или немецких. Однако ситуация постепенно меняется: по мере роста популярности и числа проданных машин вторичка становится более живой.

Уже сегодня автомобили Chery, Geely и Haval показывают неплохую динамику перепродажи, а их остаточная стоимость приближается к корейским моделям.

Надежность и электроника

27% участников опроса выразили сомнения в надежности. Чаще всего жалуются на "глюки" электроники. Здесь многое зависит от конкретной модели: у бюджетных версий действительно встречаются недочеты, но у среднеценовых и премиальных моделей уровень исполнения заметно выше.

Производители вкладывают большие средства в локализацию и разработку программного обеспечения, чтобы снизить количество сбоев. Более того, гарантийные обязательства в большинстве случаев покрывают подобные неисправности.

Запчасти и обслуживание

Почти четверть респондентов (25,9%) отметили, что запчасти на китайские автомобили приходится ждать неделями, а стоят они дорого. Такая проблема существовала ещё несколько лет назад, но с ростом поставок и появлением официальных складов в России ситуация стала заметно улучшаться.

Сейчас многие детали доступны сразу у дилеров, а стоимость обслуживания сопоставима с корейскими и японскими марками. Параллельно активно развивается рынок аналогов и контрактных запчастей.

Качество салона

Каждый шестой опрошенный (15,4%) опасается неприятного запаха и скрипов в салоне. Причина — дешёвые материалы отделки. Эти претензии были справедливы раньше: китайские авто действительно отличались жестким пластиком и низким качеством сборки.

Сегодня же ситуация иная: в салонах используются мягкие панели, экокожа, мультимедийные системы с современными дисплеями. Китайские производители делают ставку на дизайн и комфорт, конкурируя даже с премиум-сегментом.

Безопасность и краш-тесты

Около 13% респондентов выразили сомнения в безопасности китайских автомобилей. Долгое время краш-тесты действительно вызывали вопросы. Но в последние годы модели из Китая регулярно проходят испытания Euro NCAP и получают высокие оценки.

Например, кроссоверы BYD и Geely уже имеют рейтинг 5 звезд, что ставит их в один ряд с европейскими конкурентами.

Кто не верит мифам

Любопытно, что часть автовладельцев (6,6%) полностью отвергла все негативные стереотипы. Эти люди уверены: китайские машины ничем не уступают мировым аналогам. Ещё 13,9% респондентов затруднились с ответом, что говорит о растущем интересе, но и о сохраняющемся недоверии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Apple убрала старшие версии iPhone 16 и оставила только модель с 128 ГБ памяти сегодня в 16:45

Купить iPhone 16 или iPhone 17: как Apple хитро подталкивает к апгрейду

Apple убрала старшие версии iPhone 16 с большим объёмом памяти. Теперь выбор стал проще, но у покупателей появились новые дилеммы.

Читать полностью » Lexus RX второго поколения за 1,5 млн рублей: плюсы и минусы по данным специалистов сегодня в 16:44

Роскошь с подвохом: как Lexus RX превращается из мечты в источник расходов

Эксперт разобрал сильные и слабые стороны Lexus RX второго поколения на вторичном рынке и объяснил, что нужно обязательно проверить перед покупкой.

Читать полностью » Средняя зарплата дальнобойщиков в России в августе составила 201,9 тыс. рублей — данные рынка труда сегодня в 15:39

Дальнобой в России превращается в гонку за выживание: цифры говорят сами за себя

Зарплаты дальнобойщиков превысили 200 тысяч рублей, но конкуренция за вакансии растёт. Где выгоднее работать и на что обратить внимание при выборе.

Читать полностью » Розничные продажи легковых автомобилей в Китае за первую неделю сентября упали на 10% — данные отраслевой ассоциации сегодня в 14:34

Электромобили теряют скорость: рынок Китая показал неожиданный разворот

Китайский авторынок начал сентябрь с заметного снижения продаж, но годовые показатели уверенно растут. Как распределились силы между сегментами?

Читать полностью » Стоимость обучения в автошколах России выросла на 20% с начала 2025 года сегодня в 13:29

В каких регионах ещё можно получить права без удара по кошельку

Стоимость обучения в автошколах России выросла на 20%: где самые дорогие и самые дешёвые курсы, и сколько теперь стоит обучение в столице.

Читать полностью » Американский стартап Bollinger Motors перешёл с электрических внедорожников на коммерческие грузовики сегодня в 13:10

Электровнедорожники не выжили, но фургоны дали шанс: уроки Bollinger Motors

Компания Bollinger Motors кардинально сменила курс: от внедорожников для энтузиастов к электрическим грузовикам для бизнеса. Что из этого выйдет?

Читать полностью » Polestar 5 оказался на 450 кг тяжелее Porsche Taycan из-за батареи и габаритов сегодня в 12:44

Электромобиль мечты оказался слишком тяжёлым: Polestar 5 удивил даже фанатов Porsche

Polestar 5 получил 884 л.с. и стильный дизайн, но его вес почти на полтонны превышает Porsche Taycan. Узнаем, что скрывается за этими цифрами.

Читать полностью » В Канаде мужчина поехал за газировкой на игрушечном электромобиле и получил запрет на вождение сегодня в 11:38

Взрослый против правил: зачем мужчина поехал в магазин на Barbie Jeep

Канадец отправился за газировкой в детском электромобиле Barbie Jeep — и закончилась поездка неожиданным приговором полиции.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Кошкам нельзя давать оливки с косточками из-за риска удушья
УрФО

В Свердловской области свекла подешевела на 12%, морковь — почти на 8%
Спорт и фитнес

Тренер Холли Перкинс объяснила, зачем сочетать кардио и силовые тренировки
Красота и здоровье

Врачи предупредили о риске диабета и ожирения при избытке сахара в рационе
Дом

Эксперт Ильдар Ахтямов рассказал, как защитить частный дом от молний
Наука

Исследование Медицинского университета Лодзи выявило связь пальцев с алкоголизмом
ПФО

Эксперты: массовые увольнения в конце года затронут строительство, ретейл и машиностроение
Туризм

Центр механотерапии в Ессентуках продолжает использовать аппараты Цандера 1902 года
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet