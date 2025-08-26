Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 0:53

Экран зависает, датчик врёт: чем могут "удивить" новые авто из Китая

Автоэксперт Алексей Тузов назвал слабые места китайских автомобилей

Что скрывается за внешним блеском новеньких китайских автомобилей? Автоэксперт Алексей Тузов утверждает: за привлекательной ценой и богатым оснащением могут таиться нюансы, о которых важно знать каждому покупателю.

Слабые места электроники и комфорта

По словам специалиста, одна из заметных проблем касается электронных систем. У некоторых моделей из Китая мультимедийный экран реагирует с задержкой, а датчики парковки могут срабатывать некорректно. Это заставляет водителей тратить время на дополнительные манипуляции, что снижает удобство вождения.

Ещё один минус — эргономика. В поиске нужной кнопки или настройки водитель может отвлекаться от дороги. К тому же ряд машин отличается слабой шумоизоляцией: в салоне слышен шум от дороги и двигателя, что делает поездки менее комфортными.

"Некоторым маркам не хватает элементарного удобства в управлении, и это сразу бросается в глаза", — отметил Тузов.

Риски при выборе малоизвестных брендов

Эксперт предостерегает и от покупки автомобилей тех китайских компаний, которые пока не успели завоевать доверие российского потребителя.

"Сегодня бренд есть, а завтра его уже может не быть", — пояснил он.

Уход производителя с рынка автоматически ставит под угрозу владельцев: проблемы с сервисом, отсутствие запчастей и падение стоимости машины при перепродаже.

Тузов подчеркнул, что в подобных случаях речь идёт именно о малоизвестных марках. У крупных производителей, давно закрепившихся на рынке, ситуация более стабильна.

