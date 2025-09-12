Полмиллиона за беляш? Нет, за кроссовер: какие китайцы вошли в топ до 5 млн

сегодня в 12:52

Трамвай против TikTok: что случилось в Челябинске на глазах у пассажиров

В Челябинске трамвай №22 сошёл с рельсов, пока его водитель снимала видео. Никто не пострадал, но жители уверены: девушка часто сидит в телефоне.

вчера в 23:22

В Кыштыме появились "лежачие гиганты": водители шутят о внедорожных трассах

Жители Кыштыма пожаловались на новые «лежачие полицейские», но проверка показала: они соответствуют ГОСТу и безопасны при скорости до 20 км/ч.

вчера в 22:26

Взлетел, но не имел права: суд наказал капитана лёгкого самолёта

В Челябинской области пилота-любителя оштрафовали на 32 тысячи рублей за полёт без разрешения и документов на управление самолётом.

вчера в 21:16

Прогул дороже прогулки: депутаты заплатят за лень из своего кошелька

В Челябинской области депутаты будут терять четверть выплат за прогулы заседаний, а систематические пропуски приведут к лишению полномочий.

вчера в 20:01

В Челябинске готовятся к скачку цен: стройматериалы подорожают уже в октябре

В Челябинске в октябре прогнозируют рост цен на стройматериалы: российские подорожают на 5–10%, импортные — на 10–15%, особенно плитка и сантехника.

вчера в 19:11

Из новых территорий в сердце России: кто приехал на "Поезде Героев"

В Екатеринбург прибыл «Поезд Героев»: 100 участников проекта путешествуют по городам России, посещая музеи и мемориалы в год 80-летия Победы.

вчера в 18:17

Где ещё можно найти квартиру дешевле: советы для съёмщиков

Аренда жилья в Екатеринбурге за август подорожала на 3,7%: однушка стоит 33 тыс., двушка — 40 тыс., при этом спрос вырос, а предложений стало меньше.

вчера в 17:11

На рынках неожиданное облегчение: цены на продукты пошли вниз

В Свердловской области за первую неделю сентября подешевели овощи и ряд продуктов — свекла, морковь, картофель, яблоки, рис и сливочное масло.

