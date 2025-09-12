Полмиллиона за беляш? Нет, за кроссовер: какие китайцы вошли в топ до 5 млн
Среди автомобилей стоимостью до 5 миллионов рублей наибольшим спросом у россиян пользуются модели китайских брендов. Об этом сообщили эксперты Auto.ru.
Лидеры рынка
-
Chery Tiggo 7 Pro Max - около 3 млн руб.
-
Geely Monjaro - в среднем 4,8 млн руб.
-
Chery Tiggo 8 Pro Max - примерно 3,6 млн руб.
-
Jeacoo J7 - менее 4 млн руб.
-
Geely Atlas - также дешевле 4 млн руб.
Итог
Китайские производители укрепляют свои позиции на российском рынке: именно их кроссоверы и внедорожники занимают топовые места в наиболее востребованной ценовой категории — до пяти миллионов рублей.
