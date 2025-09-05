Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Dean Hochman from Overland Park, Kansas, U.S. is licensed under CC BY 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 14:36

Самые массовые бренды стали самыми аварийными: что не так с Chery, Haval и Geely

ВСК назвал самые аварийные китайские автомобили в России в 2025 году

На российских дорогах всё чаще встречаются автомобили китайского производства. За последние годы их продажи значительно выросли, а вместе с этим увеличилось и количество ДТП с их участием. Аналитики страхового дома ВСК провели исследование и выяснили, какие марки чаще всего оказываются в числе виновников аварий, а какие, напротив, проявляют себя как самые "осторожные".

Лидеры антирейтинга

С января по август около 8% всех дорожно-транспортных происшествий по ОСАГО пришлись именно на китайские автомобили. Чаще всего в авариях участвовали машины популярных брендов, которые уверенно удерживают первые позиции по продажам в России. Так, на долю Chery приходится 20% всех ДТП с "китайцами", Haval собрал 18%, а Geely — 13%. Эти марки составили своеобразный "топ-3" самых аварийных китайских машин.

Рост числа происшествий эксперты связывают не только с качеством самих автомобилей, но и с тем, что именно эти бренды стали массовыми. Чем больше машин на дорогах, тем выше вероятность их попадания в статистику ДТП.

Кто показал лучшую статистику

Есть и противоположная сторона рейтинга. Настоящими "отличниками" оказались марки Jetour, JAC и Omoda. На долю Jetour приходится лишь 2% аварий, на JAC — 4%, а у Omoda показатель составил 4,4%.

Особое внимание заслуживают китайские электрокары. Например, Voyah показал всего 0,3% попаданий в ДТП, а Zeekr и вовсе ограничился символическими 0,1%. Это рекордно низкие значения, которые говорят о более аккуратной эксплуатации таких машин их владельцами.

Почему так много аварий с "китайцами"

Любопытная деталь исследования — более трети (34%) всех ДТП с китайскими автомобилями приходятся на корпоративный сектор. Речь идёт прежде всего о такси и каршеринге. Автомобили в этих сегментах эксплуатируются с огромной интенсивностью: ежедневные пробеги, разные водители, постоянные нагрузки. Всё это повышает вероятность аварий и неизбежно отражается в статистике.

