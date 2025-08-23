Chery и Haval начали пропадать с парковок: владельцы не ожидали такого поворота

В 2025 году российские автовладельцы всё чаще сталкиваются с кражами китайских машин. По данным страховой компании "АльфаСтрахование", среди легковых автомобилей чаще всего угоняли седаны Chery Arrizo 8 и пикапы Great Wall Poer. Но стоит учитывать, что статистика касается только машин, застрахованных по каско.

Китайцы пока не в лидерах

Эксперты подчеркивают: несмотря на рост доли китайских марок на рынке, пока их угоняют заметно реже, чем отечественные и корейские автомобили.

"Вероятнее всего, в будущем картина изменится, так как имеется тенденция на увеличение доли китайского автопрома в продажах", — отметил представитель "АльфаСтрахования".

Доля китайских марок в статистике угонов

По информации страховой компании ВСК, в 2025 году доля угонов китайских автомобилей достигла 28%. В числе наиболее уязвимых брендов оказались Chery, Haval, Changan и LiXiang — на каждую марку приходится около 4% страховых случаев.

В сегменте грузового транспорта чаще всего исчезают с парковок грузовики Howo и FAW, а в начале года лидером антирейтинга был Shacman.

Где угоняют чаще всего

Самый высокий показатель угонов фиксируется в Москве — 28%. Далее идут Санкт-Петербург (19%) и регионы: Дагестан, Свердловская и Рязанская области, Татарстан, а также Ульяновская область — примерно по 4% на каждый регион.

Мнение экспертов рынка

Директор департамента урегулирования убытков розничного бизнеса "Ингосстраха" Максим Дмитриев отметил, что особое внимание преступников в 2025 году приковано к грузовой технике китайских марок.

"Относительно всех случаев с автомобилями из КНР угоны легковых ТС носят скорее единичный характер", — подчеркнул Дмитриев.

В то же время страховая компания "Ренессанс страхование" в своём антирейтинге отметила лишь одну китайскую модель — кроссовер Haval F7.

"Каких-то трендов по угонам китайского автопрома пока не проявилось, в том числе по регионам, — распределение в целом соответствует портфелю нашей компании", — рассказал представитель компании.

Компания "Зетта Страхование" привела данные только за 2024 год: тогда угоняли чаще всего автомобили Geely, а лидером по числу краж снова оказалась Москва.

Продажи идут на спад

Любопытно, что интерес к китайскому автопрому в России постепенно снижается. По данным аналитиков "Автостат Инфо", в июле 2025 года продажи китайских машин составили 61 442 единицы, что на 18% меньше по сравнению с тем же периодом годом ранее. Всего за первые семь месяцев года реализовано 326 077 автомобилей, тогда как в 2024 году показатель достигал 447 904.

Таким образом, несмотря на рост числа угонов, китайские автомобили пока остаются в стороне от лидеров криминальной статистики. Однако с расширением их присутствия на рынке ситуация может измениться, и эксперты уже предупреждают о возможных новых тенденциях.