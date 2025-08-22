Китайские авто теряют популярность в России — этого никто не ожидал в 2025 году

Продажи китайских автомобилей в России начали стремительно снижаться, и этот тренд становится всё более заметным. По данным аналитиков "Автостат Инфо", в июле 2025 года россияне приобрели 61 442 машины из Поднебесной — на 18% меньше, чем годом ранее. А с января по июль на рынок вышло 326 077 автомобилей китайских брендов, что на 27% меньше, чем в 2024 году.

Лидеры теряют позиции

Несмотря на то что китайские марки по-прежнему доминируют, падение интереса к наиболее популярным моделям очевидно:

Haval Jolion — снижение продаж с 43,9 тыс. до 31,2 тыс.

Chery Tiggo 7 Pro Max — с 30,7 тыс. до 26,1 тыс.

Geely Monjaro, Tiggo 4 Pro и Omoda C5 — минус 40-50% продаж.

При этом на российском рынке появляются новые игроки, которым удаётся привлечь покупателей. Так, Chery Tiggo 4 разошёлся тиражом в 12,8 тыс. экземпляров, а Jetour Dashing увеличил продажи на 30% и достиг отметки в 10,7 тыс. машин.

Итоги по брендам

В разрезе производителей картина выглядит не менее контрастно:

Haval — 77,2 тыс. против 99 тыс. годом ранее (-22%).

Chery — 68,9 тыс. против 86,4 тыс. (-6%).

Geely — 44 тыс. против 83 тыс. (-37%).

Changan — 36,8 тыс. против 59,3 тыс. (-31%).

Резкое падение показали Exeed (-40%) и Omoda (почти -50%). Но есть и исключения: Jetour сумел увеличить объём продаж почти вдвое — с 9,2 тыс. до 20,1 тыс. машин, а GAC в июле показал рост на 75%, реализовав 2,5 тыс. автомобилей.

Общий тренд

Эксперты подчёркивают: китайские марки сохраняют лидерство на российском рынке, однако динамика указывает на постепенное охлаждение интереса к ним. На смену прежним хитам приходят новые модели, но суммарные показатели уже не так впечатляют, как год назад.