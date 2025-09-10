Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 1:49

Китайские авто обошли японцев и европейцев: новый рейтинг перевернул расстановку сил

Voyah возглавил рейтинг надёжности автомобилей в Китае по данным Китайской сети качества

Китайский авторынок в последние годы стремительно меняется: автомобили местных брендов все чаще становятся конкурентами для японских, европейских и корейских марок. Недавний рейтинг, составленный Китайской сетью качества автомобилей, показал, какие бренды заслужили доверие покупателей и продемонстрировали высокий уровень надежности.

Как оценивали качество

Главным критерием стало количество жалоб и претензий владельцев. Каждая проблема фиксировалась в виде штрафных баллов: чем меньше их набирал производитель, тем выше оказывалось место в рейтинге. Такой метод позволяет объективно показать, какие автомобили реже подводят своих хозяев и требуют меньше ремонта.

Интересно, что лидерами оказались не самые массовые марки, а те, кто делает ставку на современные технологии и премиальный сегмент. Это еще раз подчеркивает, насколько сильно изменился рынок: сегодня покупатели ценят не только доступность, но и стабильное качество.

Лидеры рейтинга

Абсолютным победителем стал бренд Voyah, принадлежащий концерну Dongfeng. Его электромобили и гибриды получили всего 153 штрафных балла. На втором месте расположились машины совместного предприятия Dongfeng Honda (156 баллов), что подтверждает: сотрудничество китайских и японских производителей приносит результат.

Третью и четвертую строчки заняли Volvo (157 баллов) и GAC Hyptec (158 баллов). Это доказывает, что и европейские, и китайские производители могут конкурировать на равных, создавая автомобили с минимальным количеством проблем у владельцев.

Кто вошел в десятку

В итоговый список также попали:

  • Wey — 160 баллов
  • GAC Trumpchi — 161 балл
  • GAC Aion — 162 балла
  • Jetta — 163 балла
  • Changan Nevo — 167 баллов
  • YangWang — 170 баллов

