Какой SUV покупать в Китае: список моделей, которые меньше всего ломаются

Китайское подразделение исследовательского агентства J. D. Power подвело итоги ежегодного исследования качества автомобилей. В этот раз специалисты изучили опыт почти 20 тысяч автовладельцев, купивших новые машины в период с июля 2024 по март 2025 года. Рейтинг носит название IQS 2025 (Initial Quality Study) и традиционно оценивает автомобили по количеству выявленных проблем на сто машин (PP100).

Как проводилось исследование

Респонденты отвечали на вопросы по 218 критериям, объединённым в девять крупных категорий. В их числе — мультимедийные комплексы, оснащение, эргономика салона, сиденья и общее качество сборки. В среднем по рынку показатель составил 229 проблем на сто автомобилей, что хуже прошлогоднего результата (на 17 пунктов). Больше всего нареканий пользователи высказали к мультимедийным системам и качеству кресел.

Лидеры среди премиальных брендов

В сегменте дорогих автомобилей первое место занял Land Rover с показателем 208 PP100. Чуть хуже результат у Porsche (213) и Cadillac (218). Эти компании смогли удержать качество на уровне, заметно опережающем средний показатель по рынку.

Массовый сегмент: международные альянсы

Среди брендов, ориентированных на массового потребителя, в лидерах оказались совместные предприятия с японскими и немецкими компаниями. GAC Honda показал результат 208 PP100, Dongfeng Honda — 209. Чуть выше отметились GAC Toyota и SAIC Volkswagen — по 219.

Китайские производители

В целом местные автокомпании в среднем получили 233 балла, что хуже, чем у иностранных игроков. Однако и здесь есть явные лидеры. Chery показал лучший результат среди китайских брендов — 220 PP100. Вслед за ним расположились GAC (221), а также Changan и Geely (по 222). В "зелёной зоне" оказались также Jetour, MG и Roewe, что свидетельствует о росте качества в сегменте национальных производителей.

Лучшие модели по классам

Рейтинг также составляется по конкретным моделям. В категории компактных седанов победил MG 5, среди более дорогих моделей — Volkswagen Lavida. Mercedes-Benz A-Class оказался лучшим в сегменте премиальных компактных машин.

В классе среднеразмерных автомобилей эконом-класса лидерство удержал Volkswagen Bora. Среди моделей среднего уровня выделился Volkswagen Lamando L. В категории "выше среднего" признан Honda Accord, а среди премиальных "середнячков" — Volvo S90.

Результаты в сегменте SUV