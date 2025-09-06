Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Парковка
Парковка
© commons.wikimedia.org by Dean Hochman from Overland Park, Kansas, U.S. is licensed under CC BY 2.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 21:54

Какой SUV покупать в Китае: список моделей, которые меньше всего ломаются

J.D. Power опубликовало рейтинг качества автомобилей в Китае — лидируют Land Rover и GAC Honda

Китайское подразделение исследовательского агентства J. D. Power подвело итоги ежегодного исследования качества автомобилей. В этот раз специалисты изучили опыт почти 20 тысяч автовладельцев, купивших новые машины в период с июля 2024 по март 2025 года. Рейтинг носит название IQS 2025 (Initial Quality Study) и традиционно оценивает автомобили по количеству выявленных проблем на сто машин (PP100).

Как проводилось исследование

Респонденты отвечали на вопросы по 218 критериям, объединённым в девять крупных категорий. В их числе — мультимедийные комплексы, оснащение, эргономика салона, сиденья и общее качество сборки. В среднем по рынку показатель составил 229 проблем на сто автомобилей, что хуже прошлогоднего результата (на 17 пунктов). Больше всего нареканий пользователи высказали к мультимедийным системам и качеству кресел.

Лидеры среди премиальных брендов

В сегменте дорогих автомобилей первое место занял Land Rover с показателем 208 PP100. Чуть хуже результат у Porsche (213) и Cadillac (218). Эти компании смогли удержать качество на уровне, заметно опережающем средний показатель по рынку.

Массовый сегмент: международные альянсы

Среди брендов, ориентированных на массового потребителя, в лидерах оказались совместные предприятия с японскими и немецкими компаниями. GAC Honda показал результат 208 PP100, Dongfeng Honda — 209. Чуть выше отметились GAC Toyota и SAIC Volkswagen — по 219.

Китайские производители

В целом местные автокомпании в среднем получили 233 балла, что хуже, чем у иностранных игроков. Однако и здесь есть явные лидеры. Chery показал лучший результат среди китайских брендов — 220 PP100. Вслед за ним расположились GAC (221), а также Changan и Geely (по 222). В "зелёной зоне" оказались также Jetour, MG и Roewe, что свидетельствует о росте качества в сегменте национальных производителей.

Лучшие модели по классам

Рейтинг также составляется по конкретным моделям. В категории компактных седанов победил MG 5, среди более дорогих моделей — Volkswagen Lavida. Mercedes-Benz A-Class оказался лучшим в сегменте премиальных компактных машин.

В классе среднеразмерных автомобилей эконом-класса лидерство удержал Volkswagen Bora. Среди моделей среднего уровня выделился Volkswagen Lamando L. В категории "выше среднего" признан Honda Accord, а среди премиальных "середнячков" — Volvo S90.

Результаты в сегменте SUV

  1. Компактные SUV: Geely Coolray, GAC GS3, Changan CS75, CS55 Plus и Volkswagen Tharu XR.

  2. Среднеразмерные SUV: Geely Cityray, Chery Tiggo 7 Plus и Changan Uni-Z.

  3. Большие SUV: Toyota Frontlander, Geely Atlas, Changan CS75 Plus, Chery Tiggo 8 Pro и Hyundai Tucson. В категории "выше среднего" отдельно отметили Chery Tiggo 9, который на российском рынке представлен как Jaecoo J8.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Автоподписка в России в 2025 году стала реальной альтернативой покупке автомобиля сегодня в 13:35

Автоподписка вместо покупки: как россияне пересаживаются на машины по подписке

В России автоподписка становится полноценной альтернативой владению машиной. Сравнили условия крупнейших сервисов и подготовили гайд по выбору оптимального варианта.

Читать полностью » Рынок новых автомобилей в России в 2025 году сократится на 20% — Автостат сегодня в 13:14

Что ждёт автосалоны: даже оптимистичный сценарий не спасает

Автостат прогнозирует падение продаж новых легковых авто в России по итогам 2025 года на 20%: рынок может составить 1,25 млн машин вместо 1,57 млн годом ранее.

Читать полностью » В топ-10 продаж автомобилей в Европе вошли Volkswagen, Skoda, Renault и Kia сегодня в 13:04

Дешевле — значит популярнее: как Sandero обогнала Golf и Tiguan в Европе

Dacia Sandero стала самым продаваемым автомобилем в Европе в июле 2025 года. В тройке лидеров также Volkswagen T-Roc и Toyota Yaris Cross.

Читать полностью » Автоновости дня: названы самые дешёвые новые автомобили в России в сентябре 2025 года сегодня в 12:54

Бюджетный выбор: какие автомобили сегодня можно купить дешевле всего

Названы самые дешёвые новые автомобили в России в сентябре 2025 года. Лидирует Lada Granta за 750 тыс. рублей, в топе также Niva и Iskra.

Читать полностью » сегодня в 12:44

Автобазы и таксопарки вместо автошкол: где теперь будут готовить водителей

С 1 марта 2026 года в России изменят правила подготовки водителей: больше часов практики и возможность учиться не только в автошколах.

Читать полностью » В России назвали автомобили с лучшей ликвидностью: Toyota Corolla, Camry и Hyundai Solaris — сегодня в 12:34

Эти автомобили почти не дешевеют: свежий рейтинг "Автостата"

Toyota Corolla возглавила рейтинг седанов и хэтчбеков по остаточной стоимости в России — 53%. В лидерах также Camry, Solaris, Kia и Lada Granta.

Читать полностью » В Белоруссии автомобили Belgee подешевели: S50 теперь стоит от ₽1,43 млн — данные Quto сегодня в 12:24

Трейд-ин и скидки: как сэкономить на покупке белорусского авто

Belgee объявила о снижении цен: седан S50 и кроссоверы X50 и X70 стали доступнее, в том числе с дополнительными скидками по программе трейд-ин.

Читать полностью » МВД предложило задерживать автомобили иностранцев до уплаты штрафов за нарушение ПДД сегодня в 12:14

Новые правила для иностранных авто: не успеешь заплатить — останешься без машины

МВД хочет обязать владельцев авто с иностранными номерами платить штрафы за сутки. Иначе машину будут эвакуировать на спецстоянку до погашения долга.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Осенью под деревья и кустарники вносят суперфосфат и сульфат калия
Красота и здоровье

Смартфон в туалете увеличивает риск геморроя на 50% — исследование США
Дом

Энергетические организации напомнили о пользе стирки при низкой температуре для экологии и тканей
Наука и технологии

Телескоп Джеймс Уэбб выявил планету у звезды Альфа Центавра A по данным NASA
Спорт и фитнес

Врачи назвали причины мышечной боли после спорта и способы её облегчить
Наука и технологии

Атмосфера K2-18b содержит диметилсульфид, связанный с межзвёздной средой
Питомцы

Хомяк становится идеальным питомцем благодаря простому уходу и низким расходам
Еда

Нутрициолог Попкова назвала самые полезные орехи для сердца и иммунитета
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet