Какой SUV покупать в Китае: список моделей, которые меньше всего ломаются
В России автоподписка становится полноценной альтернативой владению машиной. Сравнили условия крупнейших сервисов и подготовили гайд по выбору оптимального варианта.Читать полностью » сегодня в 13:14
Автостат прогнозирует падение продаж новых легковых авто в России по итогам 2025 года на 20%: рынок может составить 1,25 млн машин вместо 1,57 млн годом ранее.Читать полностью » сегодня в 13:04
Dacia Sandero стала самым продаваемым автомобилем в Европе в июле 2025 года. В тройке лидеров также Volkswagen T-Roc и Toyota Yaris Cross.Читать полностью » сегодня в 12:54
Названы самые дешёвые новые автомобили в России в сентябре 2025 года. Лидирует Lada Granta за 750 тыс. рублей, в топе также Niva и Iskra.Читать полностью » сегодня в 12:44
С 1 марта 2026 года в России изменят правила подготовки водителей: больше часов практики и возможность учиться не только в автошколах.Читать полностью » сегодня в 12:34
Toyota Corolla возглавила рейтинг седанов и хэтчбеков по остаточной стоимости в России — 53%. В лидерах также Camry, Solaris, Kia и Lada Granta.Читать полностью » сегодня в 12:24
Belgee объявила о снижении цен: седан S50 и кроссоверы X50 и X70 стали доступнее, в том числе с дополнительными скидками по программе трейд-ин.Читать полностью » сегодня в 12:14
МВД хочет обязать владельцев авто с иностранными номерами платить штрафы за сутки. Иначе машину будут эвакуировать на спецстоянку до погашения долга.Читать полностью »