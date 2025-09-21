Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:11

Автосалоны превращаются в склад: зачем новые автомобили продают как подержанные

В Китае электромобили стоят от $10 тысяч — Conference Board назвал причиной перепроизводство

На окраине Чэнду посетителей торгового центра встречает непривычная картина: автосалон, в котором десятки моделей продаются с огромными скидками. Audi местного производства отдают вполовину дешевле, а большой внедорожник FAW можно купить за 22 тысячи долларов — это на 60% меньше его прежней цены. Причина проста: в Китае скопилось слишком много автомобилей, и рынок не справляется с их объёмом.

Перепроизводство как системная проблема

Долгие годы государство поддерживало автопром субсидиями, льготами и дешёвыми землями. Итог — Китай стал мировым лидером в выпуске автомобилей и особенно электромобилей. Но рост оказался выше реального спроса. Дилеры не справляются с запасами, многие работают в убыток, а часть машин уходит на серый рынок.

"Они подпитывают друг друга, усиливают друг друга, и это может загнать рынок в порочный круг", — сказал главный экономист Китайского центра Conference Board Юйхан Чжан.

Избыток автомобилей ведёт к резкому снижению цен, нестандартным схемам продаж и даже появлению "зомби-машин", простаивающих на автостоянках или уходящих на аукционы.

Сравнение: внутренний и внешний рынок

Показатель Китай США
Средняя цена электромобиля < 10 000 $ > 35 000 $
Производственные мощности в 2 раза выше продаж сбалансированы
Доля иностранных брендов 31% (2025) более 60% (2020)
Количество брендов электромобилей 129 < 20

Главное отличие: в Китае политика подталкивает к наращиванию мощностей ради экономики и занятости, а не ради устойчивого спроса.

Советы шаг за шагом: как покупателю сориентироваться

  1. Сравнивайте цены в дилерских центрах и на площадках вроде Zcar — скидки могут доходить до 50%.

  2. Проверяйте документы: некоторые новые автомобили могут числиться как "подержанные".

  3. Если планируете экспорт или перепродажу, уточняйте юридический статус машины.

  4. Уточняйте условия гарантии: у серых продавцов она может отличаться.

  5. Следите за акциями в квартальные и годовые отчётные периоды — именно тогда автосалоны особенно сбрасывают цены.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупать автомобиль без проверки истории.
    → Последствие: машина может оказаться зарегистрированной ранее, а её гарантия — недействительной.
    → Альтернатива: использовать онлайн-сервисы проверки VIN.

  • Ошибка: выбирать авто только по цене.
    → Последствие: возможны проблемы с ремонтом и запчастями.
    → Альтернатива: учитывать расходы на обслуживание, страховку и резину.

  • Ошибка: игнорировать "серые" схемы.
    → Последствие: риск юридических споров и отказа от гарантий.
    → Альтернатива: покупать у официальных дилеров с подтверждённой историей.

А что если рынок схлопнется?

Некоторые аналитики считают, что неизбежна волна банкротств. Но многие местные власти не хотят закрытия заводов, чтобы избежать массовых увольнений. Возможен сценарий постепенной консолидации, когда останутся только крупнейшие производители вроде BYD, Geely или Changan. Тогда цены могут стабилизироваться, но до этого времени отрасль будет жить в условиях ценовой войны.

Плюсы и минусы дешёвого перепроизводства

Плюсы Минусы
Низкие цены для покупателей Убытки производителей и дилеров
Большой выбор моделей Рост числа "серых" продаж
Быстрое развитие электромобилей Переполненные склады и автостоянки
Инвестиции в регионы Риск банкротств и безработицы

FAQ

Как выбрать автомобиль в условиях ценовой войны?
Сравните цены в официальных и неофициальных каналах, обязательно проверяйте документы и историю авто.

Сколько стоят электромобили в Китае?
Многие модели начинаются от 8-10 тысяч долларов, что в три раза дешевле американских аналогов.

Что лучше: купить на "сером рынке" или у дилера?
У дилера надёжнее в плане гарантии, но на сером рынке возможны огромные скидки. Решение зависит от приоритетов — цена или безопасность сделки.

Мифы и правда

  • Миф: китайские электромобили всегда низкого качества.
    Правда: некоторые бренды, как BYD или Xpeng, уже конкурируют на мировом уровне.

  • Миф: перепроизводство выгодно всем.
    Правда: выигрывает только покупатель, тогда как производители несут убытки.

  • Миф: падение цен — временное явление.
    Правда: ценовые войны длятся уже третий год и конца им пока не видно.

Исторический контекст

  • 2009 год — Пекин запускает масштабные субсидии на электромобили.

  • 2017 год — принят план по выпуску 35 млн авто в год к 2025 году.

  • 2021 год — мегазавод BYD в Аньхое резко увеличивает производство.

  • 2023 год — власти начинают критиковать избыточные мощности.

  • 2025 год — Китай выпускает более 31 млн автомобилей, рынок перегрет.

3 интересных факта

  • Некоторые новые автомобили в Китае продаются как "подержанные" с нулевым пробегом.

  • Стримеры на Douyin рекламируют распродажи машин в прямом эфире.

  • В некоторых провинциях дилеры получают бонусы даже за убыточные продажи, чтобы выполнить план.

