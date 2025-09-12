Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
китайский электрокар и гибрид Roewe ei6
© commons.wikimedia by Jengtingchen is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International
Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:50

Секрет китайских машин, о котором молчат дилеры: почему 37% водителей не доверяют кузовам

Китайские автомобили в последние годы всё активнее занимают место на российском рынке. Однако вместе с ростом продаж укрепились и многочисленные стереотипы. Одни автолюбители уверены, что такие машины слишком дороги, другие говорят о низком качестве или слабой надёжности. Чтобы понять, какие именно мифы россияне считают наиболее убедительными, аналитики агентства "Автостат" провели опрос среди владельцев автомобилей.

Результаты исследования

В исследовании, проведённом в августе 2025 года, приняли участие более трёх тысяч респондентов. Им задали прямой вопрос: "Какой миф о китайских автомобилях кажется вам наиболее реалистичным?". Каждый мог выбрать сразу несколько вариантов, и наиболее распространённым оказалось мнение о завышенной цене. Почти половина участников (48,3 %) уверены, что в России автомобили из КНР стоят в два-три раза дороже, чем на родине.

Вторым по популярности мифом стало убеждение о низком качестве кузова.

"Многие уверены, что металл у китайских автомобилей тонкий и начинает ржаветь уже через пару лет. Это мнение разделяют более 37 % участников опроса", — отметили эксперты.

Что беспокоит автомобилистов

Помимо стоимости и качества кузова, около трети опрошенных заявили, что китайские машины быстро теряют в цене и плохо продаются на вторичном рынке. Более четверти (27 %) выразили сомнение в надёжности электроники, считая, что техника часто выходит из строя.

Не меньше опасений вызвало и обслуживание: 25,9 % респондентов подчеркнули, что ремонт таких машин обходится дорого и требует времени, так как возникают сложности с поставкой запчастей.

Часть участников упомянула и другие недостатки:

  1. Низкое качество интерьера (15,4 %) — дешёвые материалы, неприятные запахи и скрипы в салоне.
  2. Плохая шумоизоляция, из-за которой поездки становятся менее комфортными.
  3. Опасения по поводу безопасности — 13 % респондентов сомневаются в полноте краш-тестов и уровне защиты пассажиров.

Альтернативные мнения

Несмотря на критику, не все автомобилисты настроены скептически. 6,6 % участников опроса заявили, что современные китайские модели вполне конкурентоспособны и могут составить достойную альтернативу европейским или японским автомобилям. Кроме того, 13,9 % респондентов признались, что затруднились с выбором, отметив, что у них недостаточно опыта общения с такими машинами, чтобы сформировать твёрдое мнение.

Тенденции и восприятие

Итоги опроса показывают, что российские покупатели всё ещё настороженно относятся к автомобилям из Китая. Основные опасения связаны с ценой, качеством и надёжностью. В то же время постепенно растёт группа автовладельцев, которые отмечают прогресс китайских брендов и не считают их хуже западных аналогов.

Такое разделение мнений отражает текущий этап развития рынка: китайские производители активно расширяют модельный ряд, предлагают автомобили с современным дизайном и технологиями, но стереотипы по-прежнему остаются сильными.

Три интересных факта

  1. Первые китайские автомобили начали официально продаваться в России ещё в начале 2000-х, но спрос на них тогда был крайне низким.
  2. Сегодня некоторые китайские бренды входят в топ-10 самых продаваемых марок в России.
  3. В Китае действует более 100 автопроизводителей, но только часть из них выходит на международный рынок.

