Автомобильная пробка
Автомобильная пробка
Олег Белов Опубликована 20.09.2025 в 11:18

Россия как трамплин: почему китайские бренды уже смотрят за океан

Bloomberg: продажи китайских авто в России упали на 62% в первом полугодии 2025 года

Россия за последние годы стала одним из ключевых направлений для китайских автопроизводителей. После ухода западных брендов их доля на рынке резко выросла, а продажи достигли рекордных уровней. Однако в 2025 году ситуация меняется: на фоне налоговых барьеров и снижения покупательской активности Китай сталкивается с первыми серьёзными трудностями.

Главные вызовы для китайских автокомпаний

Рост утилизационного сбора

С конца 2024 года в России существенно увеличился утилизационный сбор для импортных автомобилей. Для легковых машин с двигателями 1-2 литра цена выросла более чем на $8 тыс. Это сделало продукцию из КНР значительно менее доступной для массового потребителя.

Дорогие кредиты

Высокие процентные ставки по автокредитам серьёзно ударили по спросу. Даже при наличии скидок и акций многие покупатели не готовы переплачивать за кредитное обслуживание.

Снижение продаж

  • общий рынок автомобилей в России сократился на 27% в первом полугодии 2025 года;
  • импорт китайских автомобилей рухнул ещё сильнее — на 62%.

Эти данные показывают: рост, который китайские бренды демонстрировали в 2022–2024 годах, остановился.

Экспертное мнение

"Китайским компаниям необходимо расширять своё присутствие за пределами России", — отметил глава отдела исследований китайского автопрома UBS Group Пол Гонг.

В качестве перспективных направлений он назвал Ближний Восток и Латинскую Америку. Эти рынки активно развиваются, обладают растущим спросом и не сталкиваются с такими жёсткими налоговыми ограничениями, как Россия.

Плюсы и минусы текущей ситуации

Плюсы для Китая Минусы для Китая
Россия остаётся крупным рынком с высоким спросом на бюджетные авто Резкий рост утилизационного сбора
Ослабление конкуренции со стороны западных брендов Высокие ставки по кредитам
Наличие дилерской сети и инфраструктуры Сокращение продаж на 62%

Сравнение: Россия vs новые рынки для китайских брендов

Показатель Россия Ближний Восток Латинская Америка
Налоги и сборы Высокие Средние Разнообразные, ниже чем в РФ
Конкуренция Слабая (нет Европы и США) Средняя (Япония, Корея) Высокая (Япония, США)
Потенциал спроса Ограниченный Растущий Растущий
Доля китайских брендов Более 50% Низкая, но растёт Низкая

Советы покупателям в России

  1. Сравнивайте стоимость китайских авто с предложениями локальных производителей — разница в цене может оказаться критичной.
  2. Учитывайте стоимость кредита: при высоких ставках итоговый платёж может сильно превысить выгоду от скидки.
  3. Следите за акциями: некоторые дилеры предлагают расширенную гарантию или бесплатное ТО, чтобы удержать клиентов.

Мифы и правда

  • Миф: китайские автомобили перестанут продаваться в России.
    Правда: рынок не исчезнет, но темпы продаж снизятся.

  • Миф: рост цен связан только с курсом валют.
    Правда: основной фактор — именно повышение утилизационного сбора.

  • Миф: спрос полностью рухнул.
    Правда: он снизился, но остаётся на высоком уровне по сравнению с другими странами региона.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: делать ставку только на Россию.
    Последствие: зависимость от одного рынка.
    Альтернатива: диверсификация экспорта (Ближний Восток, Латинская Америка).

  • Ошибка: игнорировать локализацию производства.
    Последствие: рост цен из-за сборов и пошлин.
    Альтернатива: запуск сборочных линий внутри России.

  • Ошибка: полагаться только на бюджетный сегмент.
    Последствие: потеря клиентов при росте цен.
    Альтернатива: вывод на рынок среднеценовых и премиальных моделей.

А что если…

А что если китайские бренды решат локализовать производство в России? Это позволит обойти часть налоговых барьеров и сохранить привлекательные цены. Такой шаг уже предпринимали европейские и корейские компании в прошлые годы.

Исторический контекст

В начале 2010-х годов на российском рынке доминировали европейские и японские бренды. Китайские автомобили занимали доли менее 5%. Ситуация кардинально изменилась после 2022 года, когда западные компании покинули рынок, а китайцы заняли их место. Но уже к 2025-му стало ясно: удержать лидерство будет сложнее, чем его завоевать.

Итог

Китайские автопроизводители добились впечатляющих результатов в России, но столкнулись с новым набором вызовов: рост утилизационного сбора, дорогие кредиты и снижение спроса. В таких условиях стратегия смещается от экспансии в одном направлении к глобальной диверсификации.

И три факта напоследок:

  1. В России доля китайских брендов превысила 50%, но в мировом масштабе она остаётся скромной.
  2. Рост утилизационного сбора на $8 тыс. фактически нивелирует ценовое преимущество китайских машин.
  3. Латинская Америка рассматривается как один из главных экспортных приоритетов Китая наряду с Россией.

