Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Автомобильная пробка
Автомобильная пробка
© Designed by Freepik by rawpixel.com is licensed under Public domain
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 14:57

Китай берёт под контроль российские дороги: скоро каждая вторая машина будет оттуда

Сергей Целиков: доля китайских брендов в России к осени 2025 года может вырасти до 65%

В первом полугодии 2025 года российский автомобильный рынок продолжил быстро меняться. На фоне сокращения поставок машин из Европы, Японии и Южной Кореи китайские марки закрепили лидерство, заняв свыше половины продаж. Более того, по прогнозам аналитиков, их доля будет только расти и к концу августа способна приблизиться к 60-65%.

Доля Китая на российском рынке

Согласно данным агентства "Автостат", в январе-июне автомобили из КНР заняли 55% российского рынка. При этом общий объем продаж новых легковых машин китайских брендов составил 291,6 тысячи единиц. Это на 30% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Тем не менее, даже при падении показателей, доля производителей из Китая продолжает увеличиваться.

Директор аналитического агентства Сергей Целиков в интервью ТАСС подчеркнул, что осенью китайские бренды могут укрепить позиции:

"По моим оценкам, общая доля китайского автопрома на рынке составит порядка 60-65%", — сказал директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.

Лидеры продаж среди китайских марок

В первой половине года покупатели чаще всего выбирали автомобили Haval — 63,9 тысячи машин. На втором месте оказалась Chery с результатом 55,3 тысячи, следом идет Geely (35,6 тысячи). Четвертую строчку занял Changan — 29,9 тысячи автомобилей, а пятую Jetour — 15,7 тысячи. Эти бренды формируют костяк китайского присутствия в России и обеспечивают основную часть продаж.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Mazda объявила дату начала продаж кроссовера EZ-60 в Китае — 26 сентября сегодня в 9:55

Счёт пошёл на недели: Mazda готовится бросить вызов китайскому рынку

Новый кроссовер Mazda EZ-60 готовится к старту продаж в Китае. Модель уже вызвала ажиотаж, и бренд рассчитывает на её глобальный успех.

Читать полностью » Почему в машине пахнет сыростью: объяснили механики сегодня в 9:26

В салоне стало душно даже с кондиционером — вот где кроется настоящая проблема

Когда кондиционер в машине перестаёт охлаждать и появляется запах из воздуховодов, дело может быть не только в заправке — иногда требуется серьёзный ремонт.

Читать полностью » сегодня в 8:51

Баланс спроса и предложения найден: что ждёт авторынок в сентябре

Российский авторынок выходит из затяжного спада: эксперты прогнозируют нормализацию складских запасов уже этой осенью, но риски всё ещё сохраняются.

Читать полностью » Как правильно прокачать сцепление автомобиля — инструкция от специалистов сегодня в 8:26

Две минуты работы — и сцепление снова как новое: способ знают не все

Если педаль сцепления стала мягкой или передачи включаются с трудом — значит, пора прокачивать систему. Разбираемся, как сделать это правильно.

Читать полностью » Эксперт сегодня в 7:47

Бесплатное дороже: как обычная вода обходится владельцам авто в целое состояние

Почему привычка некоторых водителей заливать в бачок авто простую жидкость может обернуться серьезным ремонтом — и чем лучше заменить летом.

Читать полностью » Как удалить битум с кузова автомобиля без повреждения краски сегодня в 7:26

Один простой флакон — и липкие следы с машины тают прямо на глазах

Как битумные пятна появляются на кузове автомобиля, почему их опасно оставлять без внимания и какие средства реально помогают от них избавиться.

Читать полностью » В Москве число поездок на электросамокатах упало на 10% — сегодня в 6:44

Москва устала от самокатов: символ лета превратился в разочарование

В России в 2025 году рынок аренды электросамокатов столкнулся с неожиданным спадом. Почему прогнозы не оправдались и что теперь ждёт кикшеринг?

Читать полностью » Когда менять масло в АКПП: рекомендации автопроизводителей сегодня в 6:15

Эти признаки в АКПП нельзя игнорировать: ремонт обойдётся в сотни тысяч

Замена масла в АКПП — обязательная процедура, от которой зависит срок службы коробки. Разбираемся, когда менять жидкость и как это сделать правильно.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Зачем опытные дачники подсыпают кофейную гущу под растения: 3 секрета богатого урожая
Спорт и фитнес

Учёные из США показали, что йога с гантелями эффективнее для укрепления мышц
Авто и мото

Средняя поездка на каршеринге в Москве достигла 63 минут и 23 км — департамент транспорта
Туризм

Женщину не пустили в Турцию из-за загранпаспорта с остатком менее 150 дней
Дом

Как ухаживать за подушками, чтобы они не сбивались
Красота и здоровье

Фитнес-ловушка: нутрициолог Осипова раскрыла правду о популярных продуктах для похудения
Садоводство

Биологи рекомендуют Актофит, Битоксибациллин и Фитоверм для борьбы с белокрылкой
Красота и здоровье

Грецкий орех и миндаль повышают когнитивные функции: ученые рекомендуют регулярное употребление
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru