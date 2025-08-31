Китай берёт под контроль российские дороги: скоро каждая вторая машина будет оттуда

В первом полугодии 2025 года российский автомобильный рынок продолжил быстро меняться. На фоне сокращения поставок машин из Европы, Японии и Южной Кореи китайские марки закрепили лидерство, заняв свыше половины продаж. Более того, по прогнозам аналитиков, их доля будет только расти и к концу августа способна приблизиться к 60-65%.

Доля Китая на российском рынке

Согласно данным агентства "Автостат", в январе-июне автомобили из КНР заняли 55% российского рынка. При этом общий объем продаж новых легковых машин китайских брендов составил 291,6 тысячи единиц. Это на 30% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Тем не менее, даже при падении показателей, доля производителей из Китая продолжает увеличиваться.

Директор аналитического агентства Сергей Целиков в интервью ТАСС подчеркнул, что осенью китайские бренды могут укрепить позиции:

"По моим оценкам, общая доля китайского автопрома на рынке составит порядка 60-65%", — сказал директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.

Лидеры продаж среди китайских марок

В первой половине года покупатели чаще всего выбирали автомобили Haval — 63,9 тысячи машин. На втором месте оказалась Chery с результатом 55,3 тысячи, следом идет Geely (35,6 тысячи). Четвертую строчку занял Changan — 29,9 тысячи автомобилей, а пятую Jetour — 15,7 тысячи. Эти бренды формируют костяк китайского присутствия в России и обеспечивают основную часть продаж.