Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Автомобиль Changan UNI-T 007
Автомобиль Changan UNI-T 007
© commons.wikimedia.org by Jengtingchen is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 7:33

Стереотипы исчезли, но тревога осталась: что портит репутацию китайских машин

Аналитик Sidorin Lab рассказала, как изменилось мнение россиян о машинах из Китая

За последние годы бренды из Поднебесной не просто закрепились на российском рынке, а фактически вытеснили многих прежних лидеров. Однако, несмотря на заметное улучшение имиджа, у части автомобилистов остаются сомнения и опасения. Об этом свидетельствует исследование Sidorin Lab (SL), в ходе которого при помощи нейросети проанализировали более двух миллионов комментариев в соцсетях за 2022-2025 годы.

Как менялось отношение

Ещё в 2022 году упоминаний о китайских машинах было немного, и чаще они носили негативный оттенок. Ситуацию описала ведущий аналитик SL Наталия Кладова.

"В 2022 году потребители относились к китайским автомобилям с осторожностью во многом из-за устоявшихся стереотипов. Исторически сложилось, что многие российские покупатели ассоциировали товары из Китая с низким качеством и коротким сроком службы", — рассказала Кладова.

К 2024 году тональность обсуждений заметно изменилась: комментариев стало больше, отзывы чаще положительные, а разговоров о планах покупки китайского автомобиля — в разы больше.

Что беспокоит владельцев

Сегодня главная причина недовольства — цена. Многие считают, что стоимость машин не всегда соответствует качеству. При этом внешний вид и дизайн получают стабильно высокие оценки, что подтверждает успех китайских брендов в этой сфере.

Неизменным остаётся страх перед коррозией кузова. Хотя упоминаний о ржавчине сравнительно немного, такие сообщения собирают большое количество просмотров и до сих пор воспринимаются экспертами как "системная репутационная проблема отрасли".

Кроме того, в числе популярных опасений:

  • возможный дефицит запчастей;

  • долгие сроки их поставки;

  • риск, что автомобиль не заведётся в морозы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Россия и Киргизия обсуждают запуск сборки российских автомобилей на киргизских заводах сегодня в 3:37

Не Китай и не Европа: где Россия собирается строить новые автомобили

Россия и Киргизия обсуждают запуск сборки машин на местных заводах, что может изменить баланс автопрома в Центральной Азии.

Читать полностью » МВД России разъяснило правила установки камер на выделенные полосы и обочины сегодня в 3:27

Водителям грозит до 7000 рублей — камеры на полосу ловят даже опытных

Камеры на полосу следят не только за выездом на выделенку. Разбираемся, какие нарушения они фиксируют, где стоят и сколько придётся заплатить.

Читать полностью » Toyota представила обновлённый Corolla Cross 2025 сегодня в 2:31

Городской кроссовер получил спортивный характер — чем удивит Corolla Cross 2025

Toyota запустила заказы на обновлённый Corolla Cross 2025 с гибридными моторами и версией GR Sport — стильной, динамичной и хорошо оснащённой.

Читать полностью » Omoda реализовала в России 108 тысяч машин, Jaecoo — почти 42 тысячи сегодня в 2:12

Omoda и Jaecoo переписали историю автопродаж в России — что стало причиной

Omoda и Jaecoo продали в России более 150 тыс. автомобилей, а лидером стал кроссовер C5. Какие регионы обеспечили рекордные продажи — в нашем материале.

Читать полностью » KGM представила обновлённый внедорожник Rexton 2026 года сегодня в 1:27

Авто, которое не боится тяжёлых прицепов: чем удивит KGM Rexton нового поколения

KGM Rexton 2026 стал современнее и функциональнее: новые технологии, доработанный дизайн и впечатляющая способность буксировки до 3,5 тонн.

Читать полностью » Продажи электромобилей в России выросли в июле 2025 года впервые за 13 месяцев — Автостат сегодня в 1:12

Российский рынок электрокаров ожил — июль удивил даже скептиков

В июле продажи электромобилей в России впервые за год выросли, а лидерство неожиданно перешло к китайскому бренду Zeekr.

Читать полностью » Доля оригинальных автозапчастей для иномарок в России снизилась до 20% — сегодня в 0:47

Владельцев Toyota, Kia и Hyundai ждёт непростой выбор — оригинальные детали на исходе

В России стремительно падает доля оригинальных автозапчастей, и их место занимают аналоги. Почему рынок меняется и что ждет владельцев иномарок?

Читать полностью » Гиперкар Czinger 21C установил пять рекордов на автодромах Калифорнии за неделю сегодня в 0:24

Пять рекордов за неделю — как гиперкар Czinger поставил автоспорт на уши

Один гиперкар, пять рекордов, пять дней и сотни километров между трассами — Czinger 21C доказал, что скорость и надёжность могут идти рука об руку.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Ремонтантная малина: особенности осенней обрезки для максимального урожая
Наука и технологии

"Глаз Саурона" во Вселенной: блазар раскрыл источник мощных гамма-лучей и нейтрино
Еда

Как приготовить ванильное мороженое по классическому рецепту
Красота и здоровье

Наркологи Подмосковья назвали тревожные признаки формирующейся алкогольной зависимости
Туризм

Уютные приморские города России для отдыха вдвоём
Питомцы

Позитивное подкрепление и постепенность помогут собаке привыкнуть к будке
Спорт и фитнес

Пит МакКолл и Джонатан Фейдер назвали ошибки, мешающие достигать целей в новом году
Садоводство

Как избежать затопления: 4 способа улучшения дренажа на глинистой почве
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru