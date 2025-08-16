Стереотипы исчезли, но тревога осталась: что портит репутацию китайских машин
За последние годы бренды из Поднебесной не просто закрепились на российском рынке, а фактически вытеснили многих прежних лидеров. Однако, несмотря на заметное улучшение имиджа, у части автомобилистов остаются сомнения и опасения. Об этом свидетельствует исследование Sidorin Lab (SL), в ходе которого при помощи нейросети проанализировали более двух миллионов комментариев в соцсетях за 2022-2025 годы.
Как менялось отношение
Ещё в 2022 году упоминаний о китайских машинах было немного, и чаще они носили негативный оттенок. Ситуацию описала ведущий аналитик SL Наталия Кладова.
"В 2022 году потребители относились к китайским автомобилям с осторожностью во многом из-за устоявшихся стереотипов. Исторически сложилось, что многие российские покупатели ассоциировали товары из Китая с низким качеством и коротким сроком службы", — рассказала Кладова.
К 2024 году тональность обсуждений заметно изменилась: комментариев стало больше, отзывы чаще положительные, а разговоров о планах покупки китайского автомобиля — в разы больше.
Что беспокоит владельцев
Сегодня главная причина недовольства — цена. Многие считают, что стоимость машин не всегда соответствует качеству. При этом внешний вид и дизайн получают стабильно высокие оценки, что подтверждает успех китайских брендов в этой сфере.
Неизменным остаётся страх перед коррозией кузова. Хотя упоминаний о ржавчине сравнительно немного, такие сообщения собирают большое количество просмотров и до сих пор воспринимаются экспертами как "системная репутационная проблема отрасли".
Кроме того, в числе популярных опасений:
-
возможный дефицит запчастей;
-
долгие сроки их поставки;
-
риск, что автомобиль не заведётся в морозы.
