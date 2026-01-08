Автомобили исчезли без шума: 2025 год устроил чистку китайских брендов

В 2025 году российский авторынок пережил заметную "чистку" модельных линеек китайских брендов: с рынка исчезли около трёх десятков автомобилей, часть из которых формально продолжала существовать лишь на сайтах производителей. Процесс затронул как электромобили и гибриды, так и популярные бензиновые модели, а его причины оказались глубже, чем простая смена поколений. Об этом сообщает издание "Российская газета".

Какие модели покинули рынок

По данным профильных источников, в течение года продажи были прекращены у целого ряда китайских автомобилей. Среди них — гибридные кроссоверы Aito M5 и M7, после чего в рознице остались только модели под брендом Seres. У BAIC фактически завершились продажи кроссовера X35 и газовой версии седана U5 Plus CNG, а с официальных ресурсов исчезли прайс-листы на дорестайлинговые Belgee X70 и Bestune B70.

Компания Chery в октябре исключила из линейки гибридные версии Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid и Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid. В свою очередь, "Моторинвест" прекратил продажи электроседана Evolute i-Pro, а к концу года снял с рынка первое поколение кроссовера i-Joy, минивэн i-Van и дорестайлинговый гибрид i-Space.

Обновления, переименования и смена брендов

Сокращения затронули и крупные марки. В течение года из модельных рядов Exeed, Geely, Haval, Omoda и Jaecoo исчезли дорестайлинговые версии ряда популярных автомобилей. Продажи завершились у Exeed LX первого поколения, Geely Atlas Pro, Coolray и Emgrand, Haval F7x первого поколения, Omoda C5, а также седанов Omoda S5 и S5 GT.

При этом часть моделей не исчезла окончательно, а была переведена под другие бренды или заменена новыми версиями. Так, Atlas Pro и Emgrand продолжили присутствие на рынке уже под маркой Belgee, а Coolray уступил место более крупному Cityray. В ряде случаев речь шла о смене поколений или рестайлинге, но для покупателей это выглядело как фактический уход автомобилей.

Полный уход брендов и причины изменений

В 2025 году полностью прекратились продажи автомобилей марок Haima, Ora и Skywell. Последний официально предлагал в России электрический кроссовер ET5 и гибрид HT-i, однако в феврале объявил об отказе от дальнейших поставок. У бренда Voyah к концу осени из линейки исчезли все электрические версии моделей Free, Passion и Dream, а также дорестайлинговые модификации кроссовера Free.

Эксперты связывают сокращение модельных рядов прежде всего с отсутствием локальной сборки. В условиях роста цен и снижения спроса поставки нишевых, слабо адаптированных или непопулярных моделей оказались экономически невыгодными. При этом рынок продолжает трансформироваться: на фоне ухода одних автомобилей ожидается появление новых моделей и даже брендов, включая Volga и iCaur.