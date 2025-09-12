Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 21:22

Дешевле, но не навсегда: сколько на самом деле стоит содержание китайской машины

Средний чек на ремонт китайских автомобилей в 2025 году вырос до 9386 рублей — Fit Service

Современные автомобили из Китая стали привычной частью российского рынка. Их доля в продажах растёт, а сервисные центры фиксируют увеличение числа обращений владельцев. Интерес у автолюбителей вызывает не только цена покупки, но и расходы на последующее содержание. Насколько действительно выгодно владеть китайской машиной и сколько стоит её обслуживание в 2025 году?

Сколько стоит ремонт китайского автомобиля

По данным сети Fit Service, в 2025 году средний чек на ремонт китайских автомобилей составил 9386 рублей. Это на 11% выше, чем годом ранее. При этом ремонт машин других марок обходился в среднем на 21% дороже и достигал 11,5 тыс. рублей.

Разница в ценах объясняется возрастом автомобилей.

"Парк автомобилей в России быстро стареет, его средний возраст уже превышает 15 лет, в то время как парк китайских автомобилей активно обновляется", — подчеркнула директор Fit Service Татьяна Овчинникова.

Молодые модели требуют меньше затрат, реже нуждаются в сложных и дорогостоящих работах.

Какие марки чаще приезжают в сервис

Среди китайских машин в лидерах по визитам на СТО оказались Chery, Geely, Haval, Lifan и Great Wall. Однако именно компактный кроссовер Haval Jolion занял первое место по числу обращений, обогнав Chery Tiggo. Такой результат напрямую связан с ростом продаж Jolion: чем больше автомобилей на дорогах, тем выше поток в сервисы.

