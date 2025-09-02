Конкурент Bentley за 5 миллионов: новый китайский кроссовер уже едет в Россию

Лето 2025 года стало особенно щедрым на премьеры в Поднебесной. И если часть этих машин может показаться далекими от российского рынка, то многие новинки имеют все шансы появиться у нас уже в ближайшие месяцы.

Электрический дебют Lixiang Mega

Li Auto представил свой первый электромобиль — минивэн Mega. Машина выглядит футуристично и способна удивить не только дизайном. Коэффициент аэродинамического сопротивления у неё всего 0,215 — показатель лучше, чем у Porsche Taycan.

Минивэн приводят в движение два электродвигателя с суммарной мощностью 544 л. с. Запас хода — до 700 км. Салон рассчитан на семь человек (схема 2+2+3). Примечательно, что протестировать новинку уже успел министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

Роскошный Zeekr 9X

На китайском рынке стартовали продажи полноразмерного кроссовера Zeekr 9X, который позиционируют как конкурента Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan.

Автомобиль оснащён гибридной установкой Super Hybrid: два электромотора и бензиновый двигатель-генератор. Только на электротяге можно проехать до 389 км. Среди опций — пневмоподвеска, панорамная крыша, ультрабыстрая зарядка и фары с "алмазной огранкой".

В Россию модель планируют привезти уже этой осенью, стоимость в Китае стартует с 479 900 юаней (около 5,4 млн руб.).

Возрождение Volvo XC70

Шведы решили возродить имя XC70, но теперь это не универсал, а гибридный кроссовер, выпускаемый в КНР.

Базовая версия оснащается 1,5-литровым двигателем и электромотором (318 л. с.), а топовая — полноприводная, с тремя моторами общей мощностью 462 силы. Среди технологий: проекция с дополненной реальностью, автопилот, автопарковщик и премиальная акустика Harman/Kardon.

Цены стартуют от 300 тыс. юаней (около 3,3 млн руб.). Российские дилеры уже проявляют интерес к новинке.

Флагман Geely Galaxy M9

Компания Geely представила кроссовер Galaxy M9 длиной 5,2 метра. В базе — гибридная установка Thor EM-P, характеристики которой пока держат в секрете.

Для любителей динамики предлагается трёхмоторная версия на 870 л. с. с полным приводом. Автомобиль получил регулируемую пневмоподвеску и стоит в Китае от 193 800 юаней (около 2,2 млн руб.).

Ожидается, что модель появится в России официально.

Seres Aito M7: второе поколение

Кроссовер Seres Aito M7 после смены поколений стал ближе по дизайну к "старшему" Aito M8. Машина доступна в пяти- и шестиместных версиях, в салоне — три дисплея и минимум кнопок.

В КНР новинка предлагается в гибридных версиях мощностью 272 и 449 л. с., а чуть позже выйдут и полностью электрические модификации. Цены стартуют от 250 тыс. юаней (около 2,5 млн руб.).

В России уже продаётся предыдущее поколение M7, так что обновлённая версия на нашем рынке — лишь вопрос времени.

Voyah Free+: рестайлинг с амбициями

Модернизированный кроссовер Voyah Free+ получил новую переднюю часть кузова, обновлённую приборку и 15,6-дюймовый экран мультимедиа.

Под капотом — последовательный гибрид: бензиновый мотор на 127 л. с. и электродвигатель на 288 сил. В полноприводной версии добавляется ещё один электромотор (184 л. с.).

Модель обещает богатый набор опций: голосовой помощник, автопилот, проекционный экран, люк и 22 динамика в салоне. Цены в КНР начинаются от 249 900 юаней (около 2,7 млн руб.).

Обновлённая Ora 03

Компания Great Wall представила рестайлинговую Ora 03. Хэтчбек получил свежие бамперы, новые воздухозаборники и раздельные экраны приборки и медиасистемы.

В линейке — версии на 143 и 171 л. с. Запас хода — от 401 до 430 км. В Китае цены начинаются от 83 800 юаней (менее 950 тыс. руб.), тогда как в России дорестайлинговая модель стоит от 3,49 млн руб.