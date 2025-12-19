Гонка за трендами может стоить жизни: разоблачены главные проблемы китайских автомобилей

Председатель китайской компании GWM Вэй Цзяньцзюнь снова привлек внимание к проблемам, с которыми сталкивается китайский автопром. В его выступлениях не раз звучала откровенная критика ряда тенденций, определяющих развитие отрасли в Поднебесной. В этот раз топ-менеджер выразил недовольство рядом явлений, которые, по его мнению, негативно влияют на качество китайских автомобилей. Среди них он выделил чрезмерную моду на технологические новшества, слепое следование массовым трендам и ценовую войну, которая нацелена на сокращение затрат в ущерб качеству продукции. Об этом Вэй Цзяньцзюнь рассказал на презентации нового электрического кроссовера Ora 5.

Мода и оригинальность

Вэй Цзяньцзюнь не первый раз высказывает своё мнение о том, как китайские автопроизводители увлекаются трендами, забывая о важности оригинальности и здравого смысла. В этот раз он акцентировал внимание на выдвижных дверных ручках, ставших своего рода символом китайских автомобилей. Такие решения, по его мнению, часто диктуются не практическими соображениями, а желанием соответствовать текущим модным веяниям. Однако, как показывает практика, такие элементы могут быть не только неэстетичными, но и опасными. На это обращает внимание и китайская власть, рассматривая возможность запрета выдвижных ручек из-за их низкой надежности и потенциальных угроз безопасности. Как отметил Вэй, этот пример хорошо иллюстрирует проблему массового стремления за модой на ущерб качеству.

Технологии и их последствия

Еще одним вопросом, который вызывает беспокойство у председателя GWM, является слишком активное внедрение сложных технологий, не всегда оправданных в условиях нынешних реалий. Вэй упомянул о методе литья под давлением, который активно используется некоторыми премиальными марками, например, Zeekr 9X. Этот метод позволяет производить цельные кузова, что снижает стоимость производства и улучшает прочность автомобиля.

Однако, с другой стороны, такие технологии приводят к серьезным проблемам в случае аварий. Отдельные элементы кузова, которые производятся целиком, сложно ремонтировать, и в случае повреждения владельцу автомобиля часто приходится полностью менять поврежденные части, что увеличивает стоимость обслуживания. Это также заставляет страховые компании пересматривать свои тарифы на такие машины.

По мнению Вэя, технологии должны внедряться в автомобильную промышленность только в том случае, если они действительно оправданы с точки зрения безопасности и удобства для владельца. И хотя в GWM решили не спешить с массовым внедрением литья под давлением, Вэй уверен, что такие решения будут оправданы лишь тогда, когда автомобили с автопилотом уровня L4 станут повседневной реальностью. В этом случае количество аварий снизится, и необходимость в серьезном ремонте станет значительно реже.

Ценовая война и устойчивость на рынке

Особое беспокойство Вэй Цзяньцзюнь вызывает агрессивная ценовая конкуренция, охватившая китайский автопром. Снижение цен до уровня, на котором производители оказываются на грани выживания, на его взгляд, ведет к деградации качества. Многие компании гонятся за объемом продаж, забывая о том, что конкурентоспособность должна основываться не только на низкой цене, но и на рентабельности и качестве продукции. В отличие от них, Вэй Цзяньцзюнь предпочитает другой подход: он настаивает на важности обеспечения качества и устойчивости, что требует умеренных ценовых стратегий.

Председатель GWM уверен, что современный покупатель автомобилей часто становится жертвой маркетинговых манипуляций. По его мнению, многие автопроизводители завлекают потребителей красивыми обещаниями, но за ними скрываются серьезные проблемы с обслуживанием и высокие скрытые расходы. Чтобы помочь людям лучше разбираться в сложных технических аспектах, Вэй намерен выпустить собственный гид по выбору автомобилей. В нем он разъяснит подводные камни новых технологий и предупредит о возможных расходах, связанных с обслуживанием.

Вэй Цзяньцзюнь призывает к возвращению к более рациональному подходу в производстве и продаже автомобилей, основанному на здравом смысле и практичности. Будет ли его мнение услышано и последуют ли другие производители примеру GWM, покажет время.