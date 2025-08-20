Купил вчера — завтра устарела: почему новые китайские машины превращаются в "одноразовый товар"

Почему новые китайские автомобили теряют в цене так стремительно? Ответ кроется не только в маркетинговых стратегиях, но и в особенностях самого рынка. Производители из Поднебесной сами запустили механизм, который бьёт по их же репутации: обилие моделей, ежегодные рестайлинги и постоянные "косметические обновления" приводят к тому, что машина, купленная вчера, сегодня уже воспринимается устаревшей.

Быстрая смена моделей

Автоэксперт в беседе с порталом naavtotrasse.ru отметил: ежегодные доработки без серьёзных технических изменений фактически обесценивают машину ещё до того, как она покидает салон. Покупатель ощущает, что модель быстро устаревает, и уже через год думает о продаже, сталкиваясь с резким падением цены.

"Кроме того, стоит отметить и проблемы с качеством материалов и сборки. "Избитым” примером может служить модель Chery Tiggo 4, которая не имеет оцинковки на багажнике, крыше, днище и арках. Эти участки кузова, подвергающиеся воздействию реагентов зимой, быстро покрываются коррозией, что не только сказывается на внешнем виде, но и на долговечности автомобиля. Уже после первого сезона эксплуатации могут появиться "жучки” и вздувшаяся краска, что также снижает цену автомобиля на вторичном рынке", — рассказывает Александр Коротков, CEO проекта Likvi.com.

Проблемы качества

Качество кузова и сборки — один из ключевых факторов, влияющих на остаточную стоимость. Коррозия на видимых местах снижает ликвидность в разы. И это не только проблема Chery: у многих моделей массового сегмента аналогичные "болезни" появляются уже через 2-3 года.

Интересный факт: по данным европейских автоклубов, автомобили с полноценной заводской оцинковкой сохраняют остаточную стоимость на 10-15 % выше, чем модели без защиты кузова.

Что ждёт рынок

Эксперт прогнозирует, что ситуация в ближайшие годы вряд ли изменится в лучшую сторону. Китайские бренды продолжают активно осваивать российский рынок: на смену ушедшим компаниям приходят новые, ориентированные именно на экспорт в Россию. Перенасыщение неизбежно — и это приведёт к дальнейшему обесцениванию машин на вторичном рынке.