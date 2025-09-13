Автодилеры на грани: рынок не выдерживает нашествия китайских эмблем

Российский авторынок переживает непростые времена: продажи новых машин продолжают падать, но количество представленных марок, наоборот, растёт. Особенно заметно усилилось присутствие китайских производителей. Сегодня их на рынке больше шестидесяти, тогда как ещё несколько лет назад всех брендов вместе было меньше.

Переполненный рынок

Ситуация выглядит парадоксально: объёмы продаж сократились примерно на четверть, а число брендов — выросло. Причём значительную часть списка занимают китайские марки. По словам экспертов, такое перенасыщение скорее мешает, чем помогает развитию рынка.

"Рынок перегружен автомарками, покупателям хватило бы и 20 брендов", — заявил глава ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Алексей Подщеколдин.

Многие компании остаются неизвестными для широкой аудитории. У покупателей часто нет доверия к новым названиям, а разобраться в десятках однотипных моделей непросто даже подготовленному автолюбителю.

Политика производителей

Китайские концерны действуют агрессивно. Например, Chery продвигает сразу девять суббрендов, выпускающих схожие автомобили. В результате в шоурумах стоят модели с почти одинаковыми характеристиками, но под разными эмблемами. Для клиента это превращается в своеобразный "маркетинговый шум", в котором легко потеряться.

Дополняет картину и дилерская экспансия. Только в России насчитывается около 2500 автосалонов, работающих с китайскими марками. Для текущего уровня продаж это чрезмерное количество.

Проблемы дилеров

Среднестатистический салон продаёт меньше десяти машин в месяц, в то время как для выхода на безубыточность необходимо реализовывать минимум тридцать. Исключения составляют лишь крупные игроки вроде Haval и Chery, которые демонстрируют стабильные показатели.