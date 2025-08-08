Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:17

Назван китайский бренд, который может исчезнуть из салонов уже в этом году

Директор "Рольф" назвал Kaiyi среди брендов с риском ухода из дилерских сетей

Первые трещины на рынке китайских автомобилей в России уже заметны, и, похоже, что первыми их почувствуют не покупатели, а дилеры. Эксперты предупреждают: не все бренды из КНР смогут удержаться в стране, и проблема вовсе не в официальных заявлениях компаний, а в реальном положении дел с продажами.

Кто под ударом

По данным директора департамента продаж новых автомобилей группы "Рольф" Николая Иванова, особенно сложная ситуация складывается у марки Kaiyi.

"Чтобы массовый бренд был устойчив на рынке, дилерскому центру нужно продавать как минимум 70-80 автомобилей в месяц. При объеме в 40-50 машин работа идет "в ноль”, а ниже — уже убытки", — отметил Иванов.

Сейчас именно такие показатели фиксируются у ряда китайских производителей, включая Kaiyi.

Главная угроза — не официальный уход компании, а исчезновение ее из дилерских салонов. Если центры перестают видеть экономическую выгоду, они прекращают сотрудничество, и модельный ряд бренда постепенно уходит с витрин.

Как умирает марка без формального ухода

Даже при наличии запасов на складах и официальной сервисной поддержки отсутствие свежих поставок и сокращение дилерской сети неизбежно подрывают доверие покупателей. Клиенты начинают сомневаться в перспективах марки, а значит, падает и спрос.

Эксперты отмечают: если бренд не сумел закрепиться в течение первых двух лет после выхода на рынок, подобная деградация почти неизбежна. Особенно это касается компаний, которые изначально заходили в Россию без разветвленной сети и серьезного маркетингового бюджета.

Что говорит сама компания

В пресс-службе Kaiyi настаивают, что уходить с российского рынка они не собираются.

"Мы продолжаем активную работу в регионах", — заявляют представители бренда.

Однако статистика продаж и информация о расторжении контрактов с дилерами указывают на обратное.

