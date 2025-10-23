Когда "китайцы" стали образцом надёжности: как Geely и Chery превратились в новых "японцев"

Китайский рынок автомобилей продолжает удивлять: в свежем рейтинге репутации брендов (NPS), опубликованном аналитическим агентством J. D. Power China, отечественные производители впервые заняли лидирующие позиции, обогнав даже японские марки, которые долгие годы считались эталоном надежности и клиентского доверия.

Как оценивают репутацию брендов

Индекс NPS (Net Promoter Score) отражает готовность владельцев рекомендовать марку другим покупателям. Исследование J. D. Power China охватило 72 автомобильных бренда и более 95 тысяч автовладельцев по всей стране.

Методика базируется на трёх ключевых критериях:

качество продукта — насколько автомобиль соответствует ожиданиям покупателей по надежности и комфорту. опыт покупки — впечатления клиента от взаимодействия с дилером, прозрачность сделки, доступность информации. послепродажное обслуживание — скорость и качество ремонта, гарантийная поддержка, уровень сервиса.

По данным агентства, лишь 11% брендов сумели сохранить баланс между всеми тремя показателями. Остальные страдают от перекосов: у традиционных производителей слабым звеном остаётся взаимодействие с дилерами, а у производителей электрокаров — задержки с поставками и выдачей машин.

Кто возглавил рейтинг

Среди премиальных брендов с ДВС победу одержал Land Rover, набрав 67,3 балла. В категории массовых автомобилей с бензиновыми двигателями лучшей признана Geely - 52,2 балла, следом расположилась Chery с результатом 51,7 балла. Эти компании опередили такие сильные имена, как GAC Toyota и GAC Honda.

В секторе электромобилей картина тоже изменилась. Лидером среди люксовых марок стала Nio (51,6 балла), а в массовом сегменте — Li Auto (46,4 балла).

"Рост репутации китайских брендов стал результатом системных инвестиций в качество и клиентский сервис", — отметил аналитик J. D. Power China.

Средний показатель для премиальных бензиновых брендов составил 51,8 балла, для массовых — 46,3. Электрические модели пока отстают: 44,7 у премиум и 40,2 у массового сегмента.

Китайские марки укрепляют доверие

Особенно заметен прогресс в категории массовых автомобилей с ДВС. Chery впервые обошла GAC Toyota и Honda, что стало ярким символом растущего доверия китайских потребителей к собственным брендам. В топ-10 также вошли Haval, Changan и Hongqi, закрепив успех национальных производителей.

Согласно экспертам, китайские бренды активно сокращают разрыв с иностранными компаниями, предлагая покупателям современные технологии, цифровые панели, обновленные мультимедиа и богатую комплектацию по разумной цене.

Сравнение: китайские и японские бренды

Категория Китайские бренды (Geely, Chery, Haval) Японские бренды (Toyota, Honda, Nissan) Репутация среди покупателей Выше среднего, растёт из года в год Снижается из-за устаревшего подхода к клиентам Качество и надежность Значительно улучшилось, качество сборки стабильно Остаётся высоким, но инноваций меньше Технологии Акцент на "умных" функциях, гибридных системах, ИИ Более консервативный подход Цена и комплектация Более выгодное соотношение цены и опций Цена выше, комплектация ограничена

Как выбрать автомобиль с хорошей репутацией: пошагово

Изучите рейтинг NPS на сайте J. D. Power или у официальных дилеров. Проверьте отзывы владельцев на форумах и в приложениях вроде AutoHome и BitAuto. Посетите несколько дилеров и оцените качество консультаций и прозрачность сделки. Уточните сроки поставки и условия гарантии - особенно важно при покупке электромобилей. Обратите внимание на уровень сервиса: наличие запчастей, цены на обслуживание, время ремонта.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка по низкой цене без проверки отзывов.

Последствие: низкое качество сборки и проблемы с обслуживанием.

Альтернатива: проверяйте рейтинг бренда и дилера по данным J. D. Power и на площадках вроде Geely Auto Club.

Ошибка: игнорировать задержки поставок.

Последствие: получение авто с дефектами из-за спешной сборки.

Альтернатива: при покупке электромобиля выбирайте марки с устойчивыми поставками — Li Auto или BYD.

Ошибка: сравнивать марки только по цене.

Последствие: пропустить выгодное предложение с лучшей комплектацией.

Альтернатива: сравнивайте полный пакет услуг — гарантию, ТО, софт.

А что если японские бренды начнут возвращать позиции?

Эксперты считают, что японские автоконцерны могут вернуть утраченные позиции, если сосредоточатся на локализации производства и учтут требования китайского рынка. Пока же они теряют лояльность аудитории, предпочитающей более современные и технологичные модели от Geely, Chery и BYD.

FAQ

Как выбрать китайский автомобиль с высокой репутацией?

Выбирайте модели Geely, Chery, Haval или Li Auto, ориентируясь на рейтинг NPS и отзывы реальных владельцев.

Что влияет на репутацию бренда в Китае?

Основные факторы — качество продукта, прозрачность покупки и эффективность послепродажного обслуживания.

Почему китайские марки опередили японские?

Покупатели всё чаще ценят технологии, дизайн и качество обслуживания, а не только происхождение бренда.

Мифы и правда