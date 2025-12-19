Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Иван Рогов Опубликована сегодня в 9:52

Владельцы китайских машин устали от ошибок — в Госдуме нашли решение

В Госдуме обсуждают создание единой цифровой базы запчастей для китайских автомобилей — "Известия"

В России обсуждают создание цифровой системы, которая должна упростить ремонт китайских автомобилей и снизить число ошибок при подборе комплектующих. Инициатива появилась на фоне массовых жалоб владельцев машин и автосервисов на несоответствие деталей и устаревшие каталоги. Об этом сообщает издание "Известия".

Цифровой учет автозапчастей

В Госдуме прорабатывают идею введения единой цифровой базы автозапчастей для китайских автомобилей. Речь идет о создании так называемой карты транспортного средства, в которой будет зафиксирован перечень деталей, подходящих для конкретной модели и конфигурации машины. Такой подход, как ожидается, позволит исключить ошибки при ремонте и обслуживании.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов сообщил, что инициатива находится на стадии обсуждения с отраслевым сообществом. После этого ее могут направить на рассмотрение в профильные ведомства уже в ближайшие месяцы. Предполагается, что учет запчастей будет обязательным и регулярно обновляемым.

Отдельно подчеркивается, что производители и официальные поставщики могут быть обязаны поддерживать актуальность данных в единой базе.

Связь с процедурой ОТТС

Получение "цифрового паспорта" автозапчастей предлагается привязать к процедуре одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Именно этот этап проходят дилеры для получения разрешения на ввоз автомобилей на российский рынок. В рамках процедуры формируется пакет документов, включающий техническое описание машины, руководство по эксплуатации, протоколы испытаний и другие материалы.

Введение цифрового учета деталей может стать частью этой системы. Это позволит еще на этапе допуска автомобиля к продаже зафиксировать перечень комплектующих, которые подходят для его обслуживания и ремонта.

Причины появления инициативы

Необходимость новой меры связана с проблемами, которые в последнее время приобрели массовый характер. Владельцы иномарок и сотрудники автосервисов регулярно сталкиваются с ситуацией, когда по VIN-коду заказываются неподходящие детали. Одной из причин называют использование неактуальных каталогов.

В результате запчасти приходят на автомобили другой модели или модификации, что увеличивает сроки ремонта и затраты. Создание единой базы должно сократить число таких ошибок и упростить работу сервисных служб.

