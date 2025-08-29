Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 8:37

Вот как можно поймать шиншиллу, не бегая за ней по дому: проверенные хитрости

Купалка с песком помогает без стресса поймать шиншиллу и перенести в клетку

Поймать шиншиллу во время выгула — задача не из лёгких, и решать её нужно максимально бережно. Эти зверьки очень пугливые, поэтому бегать за ними или хватать руками категорически нельзя. Владельцы шиншилл делятся проверенными способами, как аккуратно загнать питомца обратно в клетку.

Купалка как ловушка

Один из самых действенных вариантов — закрытая купалка с песком. Шиншиллы обожают принимать песочные ванны и редко могут пройти мимо. Нужно просто поставить купалку, дождаться, когда зверёк заберётся внутрь, и аккуратно прикрыть вход рукой. Так можно без стресса перенести питомца в клетку.

Игровые тоннели

Мягкие тоннели — ещё один способ. На прогулке шиншиллы с удовольствием забегают внутрь. Как только зверёк оказался в тоннеле, достаточно аккуратно прикрыть выходы и перенести его в клетку. Правда, есть риск, что шиншилла попытается укусить, если перекрыть проход рукой, поэтому с этим методом стоит быть осторожнее.

Возвращение за угощением

Многие владельцы приучают шиншилл возвращаться в клетку самостоятельно. Для этого клетка во время прогулки всегда остаётся открытой, а корм и сено заранее убираются. Когда время прогулки подходит к концу, хозяин начинает насыпать еду в кормушки — зверьки быстро учатся реагировать на звук падающего корма. Услышав его, они сами запрыгивают внутрь, чтобы перекусить.

Некоторые используют лакомства: дают их только в конце прогулки. Шиншиллы запоминают характерный звук банки или пакета с угощением и прибегают сразу же. Хозяину остаётся лишь завести руку с лакомством в клетку — и питомцы сами устремляются следом.

Сигналы и привычки

Шиншиллы хорошо запоминают условные сигналы. Одни владельцы стучат по купалке, другие звенят крышкой банки — в любом случае работает принцип ассоциации: звук = приятное событие.

Терпение и наблюдательность

Иногда самый простой способ — просто подождать. Шиншиллы время от времени сами возвращаются в клетку: попить воды, поесть или воспользоваться туалетом. Если в этот момент там уже есть свежее сено, хозяину остаётся только закрыть дверцу.

Таким образом, ключ к спокойному завершению прогулки — это выработка у шиншиллы привычки связывать клетку с чем-то приятным: едой, купанием или отдыхом.

