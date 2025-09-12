Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Батяшев Александр is licensed under CC BY-SA 3.0
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 12:38

Шиншилла в тепле: инсайт для ленивых, как охладить грызуна за минуты, не выходя из дома

Перегрев шиншиллы: причины и симптомы по данным ветеринаров

Представьте: на улице +30, а ваша шиншилла, этот плюшевый комочек из Южной Америки, чувствует себя как в сауне. Но не волнуйтесь — мы знаем, как сделать её жизнь комфортной даже в самые жаркие дни!

Почему высокие температуры опасны?

Лето в разгаре, и термометр показывает около +30 градусов. В доме может быть душно, и хотя нам с вами комфортно с вентилятором при +28, для шиншиллы это настоящая проблема. Даже если питомец выглядит бодрым, жара может нанести серьёзный вред здоровью. Главная угроза — тепловой удар, который при +28-30 градусах способен привести к печальным последствиям, вплоть до гибели. И перегрев случается не только от жары, но и от активных игр, например, в беговом колесе.

В знойные дни мы с радостью включаем охлаждающую технику — вентилятор или кондиционер, в зависимости от бюджета. Но для шиншиллы вентилятор не помощник, а скорее вредитель. Поток воздуха не охлаждает, а лишь продувает шерсть, рискуя вызвать простуду или даже воспаление лёгких. Поэтому защитите питомца от сквозняков. Кондиционер — вариант получше, хоть и дорогой. Помните, что шиншилла и её "дом" стоят немалых денег, так что выбор питомца должен быть осознанным, чтобы он долго радовал вас.

Пять простых способов облегчить жару

Вот несколько временных мер, чтобы помочь вашей шиншилле пережить зной:

  • положите на дно клетки охлаждённую плитку из керамики, гранита или мрамора. Сначала промойте её, протрите и подержите в морозилке — шиншилла оценит прохладу!
  • откройте окна на ночь для свежего воздуха, но поставьте клетку в месте без сквозняков, чтобы не продуло пушистика.
  • заморозьте бутылки с водой, оберните полотенцем и разместите рядом с клеткой — это снизит влажность и добавит свежести.
  • протирайте лапки и ушки шиншиллы салфеткой, смоченной в холодной воде.
  • песочную купальню для шиншиллы охладите в холодильнике на 10-20 минут, а потом предложите питомцу "освежающий душ".

