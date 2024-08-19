Некоторые организации, которые имеют отношение к службам разведки других стран, разместили в Китайской Народной Республике анемометрические вышки для получения засекреченных данных. Об этом информировало на онлайн-платформе WeChat МГБ Китая.
В соответствии с размещённым заявлением в аккаунте органа исполнительной власти Китая, осуществляющего внешнеполитическую разведку за рубежом и контрразведку непосредственно в КНР, в течение последних лет некоторые организации, имеющие отношение к специализированным государственным агентствам иностранных государств, которые отвечают за добывание разведанных, под видом постройки анемометрических вышек, попали в окрестности серьёзных и засекреченных объектов в Китайской Народной Республике.
В МГБ КНР сообщили, что определённые организации нелегально добывали секретные сведения и направляли их за рубеж, тем самым создавая опасность для нацбезопасности Китая.
Кроме того, ежедневная китайская таблоидная газета Global Times информировала, что около 10 месяцев, начиная с января прошлого года, органы безопасности Китайской Народной Республики осуществили проверку нескольких тысяч наблюдательных подразделений гидрометеорологических служб, которые имели отношение к иностранным государствам. В итоге были обнаружены "сотни" нелегальных служб, которые направляли сведения о метеорологических условиях в другие государства.
Фото: Flickr / HeroicLife (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Тяпкин: если Германия решит изъять собственность России, ответ будет адекватным
В случае если власти Федеративной Республики Германии примут решение изъять собственность Российской Федерации, которая находится на территории ФРГ, то ответ РФ будет благоразумным и аналогично затронет немецкое имущество. Об этом информировал агентство РИА Новости российский дипломат Олег Тяпкин.
Блинкен: переговоры Израиля с ХАМАС станут последним шансом для прекращения огня
Нынешние переговоры между Израилем и палестинской политической и военной организацией ХАМАС подразумевают, вероятно, последний шанс возвратить заложников и достичь завершения боевых действий. Такое мнение высказал американский государственный деятель Энтони Блинкен, который на данный момент занимает пост госсекретаря Штатов.
Егор Крид признался, что его оштрафовали из-за концерта
Певец Егор Крид признался, что его оштрафовали из-за концерта, который прошёл в конце июня в Москве.
Юрист Антон Палюлин призвал прерывать любой разговор с мошенниками
Звонит мошенник — срочно бросайте трубку: никаких разговоров, даже в шутку или из любопытства!