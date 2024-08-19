Некоторые организации, которые имеют отношение к службам разведки других стран, разместили в Китайской Народной Республике анемометрические вышки для получения засекреченных данных. Об этом информировало на онлайн-платформе WeChat МГБ Китая.

В соответствии с размещённым заявлением в аккаунте органа исполнительной власти Китая, осуществляющего внешнеполитическую разведку за рубежом и контрразведку непосредственно в КНР, в течение последних лет некоторые организации, имеющие отношение к специализированным государственным агентствам иностранных государств, которые отвечают за добывание разведанных, под видом постройки анемометрических вышек, попали в окрестности серьёзных и засекреченных объектов в Китайской Народной Республике.

В МГБ КНР сообщили, что определённые организации нелегально добывали секретные сведения и направляли их за рубеж, тем самым создавая опасность для нацбезопасности Китая.

Кроме того, ежедневная китайская таблоидная газета Global Times информировала, что около 10 месяцев, начиная с января прошлого года, органы безопасности Китайской Народной Республики осуществили проверку нескольких тысяч наблюдательных подразделений гидрометеорологических служб, которые имели отношение к иностранным государствам. В итоге были обнаружены "сотни" нелегальных служб, которые направляли сведения о метеорологических условиях в другие государства.

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