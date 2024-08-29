В США заявили об отсутствии успехов по Украине в переговорах с КНР

Салливан: США и Китай не добились прогресса в обсуждении украинского конфликта

Соединенные Штаты и Китай не смогли добиться прогресса во время обсуждения решения касательно украинского конфликта в ходе переговоров в Пекине, а также не наметили никакого плана. Такое заявление сделал помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

"Не могу сказать, что мы добились какого-то прогресса по этому вопросу", — заявил американский политик во время пресс-конференции по итогам визита в КНР.

По его словам, во время диалога китайская сторона дала ясно понять, что выступает за урегулирование украинского конфликта с помощью дипломатии.

Салливан добавил, что стороны не пришли к единому мнению, потому что у Вашингтона неизменная позиция — "ничего об Украине без Украины".

Фото: flickr/U.S. Embassy Jerusalem