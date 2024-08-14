Китай признал, что его ракета, запущенная 6 августа, взорвалась

Китайская Народная Республика призналась в том, что её ракета-носитель семейства Чанчжэн Long March 6A, которая была запущена в космическое пространство 6 августа с 18 спутниками, взорвалась. Об этом информирует один из двух ведущих американских поставщиков финансовой информации Bloomberg.

Не так давно главное авиационное командование Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки заявило, что китайская ракета-носитель семейства Чанчжэн, которая применяет в качестве топлива керосин и жидкий кислород, развалилась. Впоследствии это привело к тому, что на космической орбите вокруг Земли, которая имеет высоту над поверхностью планеты в диапазоне от 160 км, оказалось несколько сотен отслеживаемых обломков.

Как сообщило Bloomberg Министерство иностранных дел КНР, государство предприняло все необходимые действия и сейчас тщательно контролирует орбитальные зоны. В МИД Китайской Народной Республики уверили, что на данный момент проводятся все нужные проверки. Кроме того, было заявлено, что страна считает борьбу с космическими отходами очень важной, а также пытается содействовать защите космического пространства.

Фото: Flickr / Tomas Roggero (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)