Десять чудес Китая: где природа спорит с воображением
Китай — это не только древние города и культура, но и невероятная природа. Здесь можно увидеть горы, будто сошедшие с картин, радужные скалы, кристально чистые озёра и величественные водопады. Туристы и эксперты выделяют десять природных чудес, которые стоит посетить хотя бы раз в жизни.
1. Чжанцзяцзе
Национальный парк в провинции Хунань известен своими песчаниковыми столбами, которые стали прототипом парящих гор в фильме «Аватар».
2. Цзючжайгоу
Долина в Сычуани с многоцветными озёрами, водопадами и лесами. Особенно впечатляет осенью, когда вода отражает красные и золотые деревья.
3. Хуаншань (Жёлтые горы)
Горы с соснами на отвесных скалах и мистическими туманами. Их силуэты вдохновляли китайских художников и поэтов.
4. Ландшафт Данься
Радужные горы в провинции Ганьсу поражают яркостью слоистых красных, оранжевых и жёлтых оттенков.
5. Тибетское плато
«Крыша мира» с бескрайними просторами, высокогорными озёрами и снежными пиками. Атмосфера уникальна и сурова.
6. Озеро Кукунор (Цинхай)
Крупнейшее солёное озеро Китая. Его бирюзовые воды и степные пейзажи создают ощущение другой планеты.
7. Водопад Хукоу
Один из крупнейших водопадов на Жёлтой реке. Потоки воды срываются в узкий каньон, создавая мощное зрелище.
8. Горы Мэйли (Мэйли Сюэшань)
Снежные вершины в провинции Юньнань, священные для тибетцев. Красота этого места особенно ярка на рассвете.
9. Река Ли и холмы Гуйлиня
Карстовые холмы вдоль реки Ли — один из самых узнаваемых пейзажей Китая, часто изображаемый на открытках и живописи.
10. Каньон Ярлунг Цангпо
Самый глубокий каньон в мире, расположенный в Тибете. Его масштабы поражают даже опытных путешественников.
Природа Китая удивляет масштабом и разнообразием. Каждое из этих чудес — отдельный мир, где можно увидеть красоту в самых разных проявлениях: от горных вершин до цветных скал и таинственных каньонов.
