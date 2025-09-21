Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Boris Kasimov is licensed under CC BY 2.0
Александр Александров Опубликована сегодня в 5:19

Десять чудес Китая: где природа спорит с воображением

Китайские природные чудеса сочетают горы, водопады, озёра и каньоны

Китай — это не только древние города и культура, но и невероятная природа. Здесь можно увидеть горы, будто сошедшие с картин, радужные скалы, кристально чистые озёра и величественные водопады. Туристы и эксперты выделяют десять природных чудес, которые стоит посетить хотя бы раз в жизни.

1. Чжанцзяцзе

Национальный парк в провинции Хунань известен своими песчаниковыми столбами, которые стали прототипом парящих гор в фильме «Аватар».

2. Цзючжайгоу

Долина в Сычуани с многоцветными озёрами, водопадами и лесами. Особенно впечатляет осенью, когда вода отражает красные и золотые деревья.

3. Хуаншань (Жёлтые горы)

Горы с соснами на отвесных скалах и мистическими туманами. Их силуэты вдохновляли китайских художников и поэтов.

4. Ландшафт Данься

Радужные горы в провинции Ганьсу поражают яркостью слоистых красных, оранжевых и жёлтых оттенков.

5. Тибетское плато

«Крыша мира» с бескрайними просторами, высокогорными озёрами и снежными пиками. Атмосфера уникальна и сурова.

6. Озеро Кукунор (Цинхай)

Крупнейшее солёное озеро Китая. Его бирюзовые воды и степные пейзажи создают ощущение другой планеты.

7. Водопад Хукоу

Один из крупнейших водопадов на Жёлтой реке. Потоки воды срываются в узкий каньон, создавая мощное зрелище.

8. Горы Мэйли (Мэйли Сюэшань)

Снежные вершины в провинции Юньнань, священные для тибетцев. Красота этого места особенно ярка на рассвете.

9. Река Ли и холмы Гуйлиня

Карстовые холмы вдоль реки Ли — один из самых узнаваемых пейзажей Китая, часто изображаемый на открытках и живописи.

10. Каньон Ярлунг Цангпо

Самый глубокий каньон в мире, расположенный в Тибете. Его масштабы поражают даже опытных путешественников.

Природа Китая удивляет масштабом и разнообразием. Каждое из этих чудес — отдельный мир, где можно увидеть красоту в самых разных проявлениях: от горных вершин до цветных скал и таинственных каньонов.

