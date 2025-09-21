Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Хуаншань
© commons.wikimedia.org by Nicolascornet is licensed under CC BY-SA 4.0
Александр Александров Опубликована сегодня в 4:15

От радужных холмов до туманных вершин: Китай собрал все миры в одном месте

Путешественники рассказали о самых необычных национальных парках Китая для туристов

Национальные парки Китая поражают масштабом и разнообразием. Здесь есть песчаниковые столбы, ледники, каньоны и редкие леса. Путешествие по этим местам становится настоящим открытием: природа Китая удивляет даже самых опытных туристов.

Чжанцзяцзе

Самый знаменитый парк, ставший источником вдохновения для фильма "Аватар". Здесь тысячи песчаниковых столбов высотой до 200 метров. В утреннем тумане они кажутся парящими в воздухе, создавая фантастический пейзаж.

Цзючжайгоу

Парк в провинции Сычуань известен своими многоцветными озёрами, водопадами и густыми лесами. Осенью его называют "сказкой наяву": золотые деревья отражаются в воде, которая переливается оттенками синего и зелёного.

Хуаншань (Жёлтые горы)

Один из символов Китая. Скалы причудливой формы, сосны, растущие на отвесных обрывах, и частые туманы создают мистическую атмосферу. Хуаншань часто изображали на картинах китайские художники.

Ядунский национальный парк

Малоизвестное место на границе с Тибетом. Здесь можно увидеть снежные пики, ледники и альпийские долины. Парк сохраняет аутентичную атмосферу: туристов мало, а природа остаётся дикой.

Данься

Парк знаменит красными песчаниками и разноцветными холмами, похожими на слоёный пирог. Этот "ландшафт Данься" признан ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия и поражает туристов яркостью красок.

Сяньянчэн (Карастовые пещеры Гуйлиня)

Хотя это не горный парк в привычном смысле, он известен своими подземными пейзажами. Огромные пещеры с подсветкой и подземные реки создают атмосферу фантастического мира.

Китайские национальные парки открывают туристам уникальные ландшафты: от туманных гор до радужных холмов и прозрачных озёр. Это места, где природа соединяется с культурой, а путешествие становится настоящим открытием.

