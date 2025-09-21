Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Данься
Данься
© commons.wikimedia.org by Xiumuzidiao is licensed under CC BY 4.0
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 8:26

Пейзажи как с другой планеты: почему Данься сравнивают с Марсом

Национальный парк Данься становится популярным направлением экотуризма в Китае

Китай удивляет разнообразием природных чудес, но горы Данься выделяются даже среди них. В провинции Ганьсу раскинулся национальный парк с ландшафтами, которые многие сравнивают с марсианскими. Разноцветные холмы из песчаника выглядят так, словно природа раскрасила их кистью художника.

Почему именно Данься

Этот геологический феномен формировался миллионы лет. Слои красного песчаника и минералов под воздействием ветра, солнца и дождя приобрели яркие оттенки — от жёлтого и оранжевого до пурпурного и зелёного. На закате и рассвете горы переливаются всеми цветами радуги.

Атмосфера "марсианских" пейзажей

Туристы отмечают, что Данься больше похожа на фантастические декорации, чем на реальность. Холмы имеют причудливые формы, а цвета меняются в зависимости от освещения. Осенью воздух особенно прозрачен, что делает виды ещё более выразительными.

Практика посещения

Парк оборудован смотровыми площадками и туристическими маршрутами. Наиболее яркие виды открываются утром и вечером, когда солнце окрашивает песчаники в тёплые тона. Добраться сюда можно из города Чжанъе, где расположены гостиницы и транспортные узлы.

Статус ЮНЕСКО

В 2010 году ландшафты Данься были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как уникальный геологический объект. Этот статус подчёркивает их значение не только для Китая, но и для всего мира.

Почему стоит посетить

  • редкий природный феномен, не имеющий аналогов в мире;
  • яркие пейзажи, которые меняются с каждой минутой;
  • удобная туристическая инфраструктура;
  • возможность сделать фотографии, которые выглядят как кадры с другой планеты.

Горы Данься — это место, где природа показывает своё художественное мастерство. "Марсианские" холмы и разноцветные склоны делают парк обязательным пунктом в маршруте по Китаю. Для туристов это шанс увидеть ландшафт, который поражает своей нереальностью.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тибетское плато: туристы отмечают атмосферу тишины и величия сегодня в 7:34

Буддийские монастыри и молитвенные флаги: путешествие на Тибетское плато

Тибетское плато — «крыша мира», где горы соседствуют с озёрами и монастырями. Эксперты объясняют, почему туристам стоит посетить этот уникальный регион.

Читать полностью » Путешественники делятся впечатлениями от озёр и водопадов в долине Сычуани сегодня в 6:23

Озёра, которые переливаются как драгоценности: волшебный парк Цзючжайгоу

Национальный парк Цзючжайгоу в Сычуани поражает красотой озёр и водопадов. Эксперты объясняют, почему туристам стоит хотя бы раз увидеть это природное чудо.

Читать полностью » Китайские природные чудеса сочетают горы, водопады, озёра и каньоны сегодня в 5:19

Десять чудес Китая: где природа спорит с воображением

Китай — страна с уникальной природой. Эксперты собрали ТОП-10 природных чудес Поднебесной: от туманных гор и радужных холмов до прозрачных озёр и величественных водопадов.

Читать полностью » Путешественники рассказали о самых необычных национальных парках Китая для туристов сегодня в 4:15

От радужных холмов до туманных вершин: Китай собрал все миры в одном месте

Китай богат уникальными природными зонами. Эксперты собрали самые необычные национальные парки страны, которые впечатляют туристов пейзажами и атмосферой.

Читать полностью » Туристы отправляются в национальный парк Чжанцзяцзе в Китае, вдохновивший режиссера Аватара сегодня в 3:12

Почему Чжанцзяцзе называют местом, где земля уходит в небо

Национальный парк Чжанцзяцзе в Китае стал источником вдохновения для «Аватара». Его парящие скалы и туманные леса делают природу похожей на фантастический мир Пандоры.

Читать полностью » AllClear Travel: порт Эркюль в Монако занял 19-е место в списке самых красивых гаваней мира сегодня в 2:22

Валлетта стала первой, но именно Монако прячет главный сюрприз рейтинга

Узнайте, какой порт вошёл в число самых красивых в мире и чем он удивляет не только туристов, но и владельцев яхт.

Читать полностью » China Eastern: перелёт Буэнос-Айрес — Шанхай займёт почти 29 часов с декабря 2025 года сегодня в 1:22

Половина экватора за одно путешествие: мир получил самый долгий авиарейс

China Eastern запускает маршрут, который изменит представления о дальности перелётов. Узнайте, как путешествие в 29 часов повлияет на пассажиров.

Читать полностью » Penthouse Suite в Rosewood Sao Paulo назван самым дорогим люксом Бразилии — 50 тысяч долларов за ночь сегодня в 0:12

Самый дорогой номер Бразилии: кто готов заплатить 50 000 долларов за ночь в Rosewood

Самый дорогой номер в Бразилии поражает не только ценой, но и деталями дизайна. Почему его выбирают звёзды и чем он отличается от конкурентов?

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Специалисты предупреждают: посадка роз рядом с картофелем и перцем повышает риск болезней
Авто и мото

Юрист Юлия Цветкова: при наследовании автомобиля номера переходят в резерв
Садоводство

Фикус сбрасывает листья из-за ошибок в поливе и освещении
Питомцы

Шотландская вислоухая кошка: уши загибаются вперёд из-за генетической мутации
Еда

Банановое суфле из спелых бананов и белков подаётся горячим для сохранения пышности
Технологии

РКН предложил ограничить доступ к мессенджерам для SIM-карт в роуминге
Спорт и фитнес

Умеренные занятия с гирями снижают стресс и улучшают сон — вывод специалистов
Садоводство

Сыворотка преобразит рассаду: секреты применения, о которых знают единицы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet