Пейзажи как с другой планеты: почему Данься сравнивают с Марсом

Китай удивляет разнообразием природных чудес, но горы Данься выделяются даже среди них. В провинции Ганьсу раскинулся национальный парк с ландшафтами, которые многие сравнивают с марсианскими. Разноцветные холмы из песчаника выглядят так, словно природа раскрасила их кистью художника.

Почему именно Данься

Этот геологический феномен формировался миллионы лет. Слои красного песчаника и минералов под воздействием ветра, солнца и дождя приобрели яркие оттенки — от жёлтого и оранжевого до пурпурного и зелёного. На закате и рассвете горы переливаются всеми цветами радуги.

Атмосфера "марсианских" пейзажей

Туристы отмечают, что Данься больше похожа на фантастические декорации, чем на реальность. Холмы имеют причудливые формы, а цвета меняются в зависимости от освещения. Осенью воздух особенно прозрачен, что делает виды ещё более выразительными.

Практика посещения

Парк оборудован смотровыми площадками и туристическими маршрутами. Наиболее яркие виды открываются утром и вечером, когда солнце окрашивает песчаники в тёплые тона. Добраться сюда можно из города Чжанъе, где расположены гостиницы и транспортные узлы.

Статус ЮНЕСКО

В 2010 году ландшафты Данься были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как уникальный геологический объект. Этот статус подчёркивает их значение не только для Китая, но и для всего мира.

Почему стоит посетить

редкий природный феномен, не имеющий аналогов в мире;

яркие пейзажи, которые меняются с каждой минутой;

удобная туристическая инфраструктура;

возможность сделать фотографии, которые выглядят как кадры с другой планеты.

Горы Данься — это место, где природа показывает своё художественное мастерство. "Марсианские" холмы и разноцветные склоны делают парк обязательным пунктом в маршруте по Китаю. Для туристов это шанс увидеть ландшафт, который поражает своей нереальностью.