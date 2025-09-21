Пейзажи как с другой планеты: почему Данься сравнивают с Марсом
Китай удивляет разнообразием природных чудес, но горы Данься выделяются даже среди них. В провинции Ганьсу раскинулся национальный парк с ландшафтами, которые многие сравнивают с марсианскими. Разноцветные холмы из песчаника выглядят так, словно природа раскрасила их кистью художника.
Почему именно Данься
Этот геологический феномен формировался миллионы лет. Слои красного песчаника и минералов под воздействием ветра, солнца и дождя приобрели яркие оттенки — от жёлтого и оранжевого до пурпурного и зелёного. На закате и рассвете горы переливаются всеми цветами радуги.
Атмосфера "марсианских" пейзажей
Туристы отмечают, что Данься больше похожа на фантастические декорации, чем на реальность. Холмы имеют причудливые формы, а цвета меняются в зависимости от освещения. Осенью воздух особенно прозрачен, что делает виды ещё более выразительными.
Практика посещения
Парк оборудован смотровыми площадками и туристическими маршрутами. Наиболее яркие виды открываются утром и вечером, когда солнце окрашивает песчаники в тёплые тона. Добраться сюда можно из города Чжанъе, где расположены гостиницы и транспортные узлы.
Статус ЮНЕСКО
В 2010 году ландшафты Данься были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как уникальный геологический объект. Этот статус подчёркивает их значение не только для Китая, но и для всего мира.
Почему стоит посетить
- редкий природный феномен, не имеющий аналогов в мире;
- яркие пейзажи, которые меняются с каждой минутой;
- удобная туристическая инфраструктура;
- возможность сделать фотографии, которые выглядят как кадры с другой планеты.
Горы Данься — это место, где природа показывает своё художественное мастерство. "Марсианские" холмы и разноцветные склоны делают парк обязательным пунктом в маршруте по Китаю. Для туристов это шанс увидеть ландшафт, который поражает своей нереальностью.
