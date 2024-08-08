Американские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) уступают китайским аналогам по стоимости, качеству и объемам производства, сообщает издание Defense One.
В статье Defense One отмечается, что в случае вовлечения армии США в вооруженный конфликт американские компании столкнутся с трудностями в обеспечении армии необходимым количеством высококачественных малых беспилотников.
Это связано с недостаточным объемом производства, который может быть увеличен только при условии усиления поддержки со стороны Пентагона.
Издание напоминает, что, по имеющимся данным, украинские войска ежемесячно используют около 10 тысяч БПЛА, и американские производители, вероятно, не способны заменить даже половину этого количества.
Анонимный западный консультант по беспилотникам, имеющий опыт работы на Украине, сообщил Defense One, что продукция китайских компаний, таких как DJI и Autel, превосходит американские аналоги практически по всем характеристикам, что делает их предпочтительным выбором, когда основным критерием является соотношение цены и качества. Издание подчеркивает, что только одна китайская компания DJI контролирует 70% мирового рынка БПЛА.
Defense One, ссылаясь на данные подразделения оборонных инноваций США, сообщает, что стоимость американских БПЛА, допущенных к использованию в военных целях, может в три-пять раз превышать стоимость китайских аналогов.
При этом, несмотря на более высокую цену, американские беспилотники зачастую уступают по качеству своим более доступным китайским конкурентам.
Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние и представляют собой опасную "игру с огнем".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины будут рассматриваться Россией как законные военные цели. По словам Лаврова, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, не только поставляя оружие, но и осуществляя подготовку военных кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле также отмечали, что насыщение Украины западным оружием не способствует мирным переговорам и будет иметь негативные последствия.
Фото: www.vs.rs/Vojska Srbije (Creative Commons Attribution 3.0 Serbia license)
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