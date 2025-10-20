Первое знакомство с Поднебесной: города, которые покажут всю суть Китая

Китай — страна контрастов, где древние традиции соседствуют с футуристическими мегаполисами, а шумные рынки — с горами, утопающими в тумане. Для тех, кто собирается в Поднебесную впервые, важно продумать маршрут, чтобы увидеть максимум и не перегрузить себя переездами. Мы подготовили примерное путешествие, которое охватывает главные точки страны и позволяет почувствовать её настоящий дух.

Как спланировать первое путешествие

У Китая есть четыре основных транспортных хаба:

• Пекин - восток страны (аэропорты PEK и PKX);

• Шанхай - юг (PVG и SHA);

• Гуанчжоу - запад (CAN);

• Чэнду - север (TFU).

Такое распределение позволяет выбрать оптимальный город прилёта в зависимости от планов. Например, если хочется увидеть горные пейзажи Гуанси или пейзажи Хунани, удобнее начинать с Гуанчжоу или Чэнду. Из России в Китай летают прямые рейсы — без пересадок можно добраться не только в крупные города, но и в Шэньчжэнь, Сиань, Чунцин, Циндао, Ханчжоу, Урумчи и даже Санью.

До 14 сентября 2026 года россиянам виза для въезда не требуется — достаточно загранпаспорта.

Когда лучше ехать

Самое комфортное время для поездки — весна (апрель-май) и осень (сентябрь-октябрь). В это время температура держится около +20-25 °C, уменьшается влажность и туман, а горные пейзажи становятся особенно живописными.

Менее удачные периоды:

Китайский Новый год - конец января — начало февраля. Миллионы местных путешествуют, цены растут, билеты сложно достать. "Золотые недели" - 1-5 мая и 1-7 октября. Та же ситуация с туристическим наплывом. Июль и август - жарко и влажно, особенно на побережье, возможны тайфуны. Периоды Кантонской выставки (апрель-май и октябрь-ноябрь): Гуанчжоу переполнен, жильё и гиды — на вес золота.

Идеальный маршрут для первого раза

Предлагаем путешествие с юга на восток: Гуанчжоу → Яншо → Сиань → Чжанцзяцзе → Шанхай. Такой маршрут сочетает природу, историю и современность, не требуя изнурительных переездов.

Гуанчжоу — знакомство с Поднебесной

Современный мегаполис, где небоскрёбы стоят рядом с уютными двориками и колониальной архитектурой.

Прогуляйтесь вдоль Жемчужной реки, поднимитесь на смотровую площадку телебашни и загляните в старые кварталы. Здесь повсюду чувствуется атмосфера южного Китая: оживлённые рынки, чайные лавки, кафе с европейской кухней. На осмотр города достаточно двух дней — этого хватит, чтобы прочувствовать ритм мегаполиса и не утомиться.

Яншо — природа и чайные плантации

Добраться из Гуанчжоу можно скоростным поездом (около двух часов, билеты — 180 юаней). Яншо — место, где кажется, что время остановилось: утёсы, рисовые поля, бамбуковые плоты на реке Ли. Обязательно посмотрите вечернее шоу на воде и посетите чайные плантации. От железнодорожной станции до города проще доехать на такси, вызвав машину через приложение DiDi.

Сиань — древняя столица и Терракотовая армия

Из Яншо летите в Сиань — полёт занимает около 2,5 часов. Город стоит включить в маршрут ради его исторической атмосферы: именно здесь находилась столица нескольких династий.

Посетите знаменитую Терракотовую армию, попробуйте блюда уличной кухни на мусульманском рынке и прогуляйтесь по древней крепостной стене. Полтора-два дня достаточно, чтобы успеть познакомиться с главным.

Чжанцзяцзе — мир из фильма "Аватар"

Из Сианя в Чжанцзяцзе удобно лететь самолётом (1,5 часа). Сам город небольшой, но именно отсюда начинается путь к чудесам природы. На осмотр окрестностей стоит выделить два дня:

• день первый — гора Тяньмэнь со знаменитой "сквозной" аркой и подъёмом по самой длинной канатной дороге в мире;

• день второй — национальный парк Чжанцзяцзе, где вдохновлялись создатели "Аватара".

Эти места покоряют масштабом — горы, скрытые в облаках, кажутся нереальными.

Шанхай — энергия мегаполиса

Финальная точка — ультрасовременный Шанхай. Сюда лучше прилететь (2 часа из Чжанцзяцзе). Это город, в котором прошлое и будущее живут бок о бок.

Начните прогулку с набережной Вайтань, где с одной стороны стоят здания в европейском стиле, а напротив — сверкающий район Пудун. Поднимитесь на Шанхайскую башню или SWFC, чтобы увидеть город с высоты. А если хочется спокойствия, загляните во французский квартал с уютными кофейнями и дизайнерскими магазинами. Три дня в Шанхае — оптимально, чтобы успеть прочувствовать его атмосферу.

Советы путешественникам

• Транспорт. Междугородние поезда и самолёты ходят точно по расписанию, а в городах отлично развита сеть метро.

• Навигация. Лучше заранее установить китайские карты, так как Google и Telegram не работают.

• Связь. Купите местную SIM-карту — интернет в Китае быстрый и недорогой.

• Платежи. Удобнее всего пользоваться WeChat Pay или Alipay.

А что если поехать иначе?

Если у вас больше времени, можно продлить маршрут:

добавить Пекин с Великой Китайской стеной,

с Великой Китайской стеной, заехать в Чэнду , чтобы увидеть панд,

, чтобы увидеть панд, побывать в древнем городе Фэнхуан, где дома стоят прямо над водой.

Китай огромен, и каждое новое путешествие открывает его с другой стороны.