Турфан - город-оазис: почему туристы со всего мира стремятся в огненную землю

Турфан — уникальный город в Синьцзяне, который жители называют "огненной землёй". Это одно из самых жарких и засушливых мест планеты: летом здесь фиксируют температуру выше +50 °C в тени. Несмотря на суровый климат, Турфан стал процветающим оазисом и важным пунктом на Великом Шёлковом пути, сохранившим своё значение до наших дней.

География и климат

Город расположен в Турфанской впадине, глубина которой достигает 154 м ниже уровня моря. С трёх сторон он окружён пустынями и горами. Регион получил название "Долина ветров" из-за особых атмосферных явлений: разница давления внутри и за пределами впадины создаёт сильные вихри.

Турфан — это настоящий зелёный остров посреди песков. С высоты птичьего полёта он выглядит как яркий ковёр садов, защищающих жителей от наступающей пустыни.

Население и уклад

Сегодня в Турфане проживает около 250 тысяч человек. Большинство жителей — уйгуры-мусульмане (около 70%). Город живёт по своим законам: днём здесь царит тишина и своеобразная "сиеста", а ближе к вечеру улицы наполняются жизнью. Многие семьи занимаются выращиванием винограда и виноделием.

Виноградная столица Китая

Главное богатство Турфана — виноград. Здесь произрастают десятки сортов, от сладких зелёных до тёмно-фиолетовых. На каждом базаре, в чайханах и домах подают свежий виноград или изюм. Благодаря этому город называют "виноградной столицей Китая".

Кроме винограда, в Турфане выращивают гранаты, финики, персики, дыни, пшеницу и хлопок.

Кяризная ирригационная система

Процветание города стало возможным благодаря древней системе подземных каналов — кяризам. Их протяжённость достигает 5 тысяч километров. Талая вода с гор Тянь-Шаня поступает в подземные коллекторы, где хранится без испарения и используется для орошения полей.

По значимости кяризы ставят в один ряд с Великий китайской стеной и Большим каналом — это настоящий шедевр инженерного искусства древнего Китая.

Религия и архитектура

Как мусульманский центр, Турфан славится своими мечетями. Самая известная — мечеть Эмина с минаретом, построенная в XVIII веке по приказу Эмина Ходжи. Минарет высотой 44 метра считается одним из красивейших образцов уйгурской архитектуры.

Важно помнить: в мечети туристам запрещено появляться в шортах, а женщины должны покрывать голову.

Древние города

Турфан знаменит не только современными кварталами, но и руинами древних поселений:

Гаочан - один из крупнейших "мертвых городов" мира, когда-то столица государства, активно торговавшего по Шёлковому пути.

Цзяохэ - древнее укреплённое поселение, расположенное на возвышенности среди рек, сохранившее улицы и остатки зданий.

Эти города стали обязательными пунктами для туристов, интересующихся историей Восточного Туркестана.

Сравнение: Турфан в прошлом и настоящем

Период Характеристика Значение Древность Караванный оазис Узел на Шёлковом пути Средневековье Торговый и религиозный центр Слияние культур Новое время "Огненная земля", виноградники Сельское хозяйство Современность Туристический и культурный центр Виноградная столица Китая

Советы шаг за шагом: как посетить Турфан

Планируйте экскурсии ранним утром, чтобы избежать полуденной жары. Обязательно попробуйте местные сорта винограда и изюма. Посетите мечеть и минарет Эмина. Съездите к руинам Гаочан и Цзяохэ. Загляните в винодельни и попробуйте традиционные напитки.

А что если…

Что если приехать в Турфан в августе? Тогда туристов ждёт виноградный фестиваль — праздник урожая с песнями, танцами и дегустациями. Это лучшее время, чтобы почувствовать атмосферу города.

Турфан — это город, где суровая природа сочетается с богатым культурным наследием, а древние инженерные чудеса соседствуют с виноградными садами и мечетями. Он остаётся не только историческим центром, но и уникальным туристическим направлением, позволяющим ощутить весь контраст и величие Синьцзяня.