Турфан - город-оазис: почему туристы со всего мира стремятся в огненную землю
Турфан — уникальный город в Синьцзяне, который жители называют "огненной землёй". Это одно из самых жарких и засушливых мест планеты: летом здесь фиксируют температуру выше +50 °C в тени. Несмотря на суровый климат, Турфан стал процветающим оазисом и важным пунктом на Великом Шёлковом пути, сохранившим своё значение до наших дней.
География и климат
Город расположен в Турфанской впадине, глубина которой достигает 154 м ниже уровня моря. С трёх сторон он окружён пустынями и горами. Регион получил название "Долина ветров" из-за особых атмосферных явлений: разница давления внутри и за пределами впадины создаёт сильные вихри.
Турфан — это настоящий зелёный остров посреди песков. С высоты птичьего полёта он выглядит как яркий ковёр садов, защищающих жителей от наступающей пустыни.
Население и уклад
Сегодня в Турфане проживает около 250 тысяч человек. Большинство жителей — уйгуры-мусульмане (около 70%). Город живёт по своим законам: днём здесь царит тишина и своеобразная "сиеста", а ближе к вечеру улицы наполняются жизнью. Многие семьи занимаются выращиванием винограда и виноделием.
Виноградная столица Китая
Главное богатство Турфана — виноград. Здесь произрастают десятки сортов, от сладких зелёных до тёмно-фиолетовых. На каждом базаре, в чайханах и домах подают свежий виноград или изюм. Благодаря этому город называют "виноградной столицей Китая".
Кроме винограда, в Турфане выращивают гранаты, финики, персики, дыни, пшеницу и хлопок.
Кяризная ирригационная система
Процветание города стало возможным благодаря древней системе подземных каналов — кяризам. Их протяжённость достигает 5 тысяч километров. Талая вода с гор Тянь-Шаня поступает в подземные коллекторы, где хранится без испарения и используется для орошения полей.
По значимости кяризы ставят в один ряд с Великий китайской стеной и Большим каналом — это настоящий шедевр инженерного искусства древнего Китая.
Религия и архитектура
Как мусульманский центр, Турфан славится своими мечетями. Самая известная — мечеть Эмина с минаретом, построенная в XVIII веке по приказу Эмина Ходжи. Минарет высотой 44 метра считается одним из красивейших образцов уйгурской архитектуры.
Важно помнить: в мечети туристам запрещено появляться в шортах, а женщины должны покрывать голову.
Древние города
Турфан знаменит не только современными кварталами, но и руинами древних поселений:
- Гаочан - один из крупнейших "мертвых городов" мира, когда-то столица государства, активно торговавшего по Шёлковому пути.
- Цзяохэ - древнее укреплённое поселение, расположенное на возвышенности среди рек, сохранившее улицы и остатки зданий.
Эти города стали обязательными пунктами для туристов, интересующихся историей Восточного Туркестана.
Сравнение: Турфан в прошлом и настоящем
|Период
|Характеристика
|Значение
|Древность
|Караванный оазис
|Узел на Шёлковом пути
|Средневековье
|Торговый и религиозный центр
|Слияние культур
|Новое время
|"Огненная земля", виноградники
|Сельское хозяйство
|Современность
|Туристический и культурный центр
|Виноградная столица Китая
Советы шаг за шагом: как посетить Турфан
- Планируйте экскурсии ранним утром, чтобы избежать полуденной жары.
- Обязательно попробуйте местные сорта винограда и изюма.
- Посетите мечеть и минарет Эмина.
- Съездите к руинам Гаочан и Цзяохэ.
- Загляните в винодельни и попробуйте традиционные напитки.
А что если…
Что если приехать в Турфан в августе? Тогда туристов ждёт виноградный фестиваль — праздник урожая с песнями, танцами и дегустациями. Это лучшее время, чтобы почувствовать атмосферу города.
Турфан — это город, где суровая природа сочетается с богатым культурным наследием, а древние инженерные чудеса соседствуют с виноградными садами и мечетями. Он остаётся не только историческим центром, но и уникальным туристическим направлением, позволяющим ощутить весь контраст и величие Синьцзяня.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru