Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сиань
Сиань
© commons.wikimedia.org by User:Not Samuel Pepys is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 4:25

Терракотовая армия, пагоды и Городская стена: чем прославился Сиань на весь мир

Главные достопримечательности Сианя: терракотовая армия, пагоды и городская стена

Сиань — один из древнейших и величественных городов Китая, возраст которого превышает 3100 лет. В древности он носил название Чанъань, что в переводе означает "долгий мир". На протяжении веков Сиань был столицей империи во времена правления династий Чжоу, Цинь, Хань, Суй и Тан, играл роль культурного, административного и духовного центра страны.

Сиань в современности

Сегодня Сиань — это административный центр провинции Шэньси в Северо-Западном Китае. В городе проживает более 8 миллионов человек. С конца XX века он стал одним из важнейших центров образования, промышленности и науки.

  • В 1990-х годах Сиань превратился в мощный индустриальный кластер, здесь работает крупнейший в стране Центр самолётостроения.
  • В 2010 году построена высокоскоростная железная дорога до Чжэнчжоу (456 км).
  • С 2011 года действует современное метро, связавшее районы города.

Сегодняшний Сиань — это современный мегаполис с развитой инфраструктурой, деловыми кварталами, университетами и музеями.

Сиань и Великий Шёлковый путь

Со II века до н. э. Сиань был главным торговым центром Поднебесной. Именно отсюда начинался Великий Шёлковый путь — караванные маршруты, соединявшие Китай с Центральной Азией и Европой.

Через Сиань в страну пришёл буддизм, который затем распространился по всей территории Китая. Сегодня в городе и его окрестностях действуют около 100 буддийских храмов, а число верующих превышает 80 тысяч человек. Здесь также представлены ислам и христианство, которые получили развитие благодаря торговым связям и культурному обмену.

Архитектурные и культурные памятники

Сиань называют музеем под открытым небом. В городе сосредоточено огромное количество памятников архитектуры:

  • Городская стена, сохранившаяся с эпохи Мин;
  • пагоды Малого и Большого Гуся;
  • Колокольная и Барабанная башни;
  • Сианьская соборная мечеть;
  • Парк "Развалины Цюйцзян чи";
  • Лотосовый парк династии Тан;
  • музей "Каменный лес".

Особый интерес представляет Исторический музей провинции Шэньси. В нём собраны бронзовые и керамические изделия, фрески, фрагменты гробниц, древние рукописи. Среди экспонатов — останки человека, жившего раньше синантропа.

Терракотовая армия

Главная достопримечательность Сианя — мавзолей первого императора Цинь Шихуанди и его знаменитая терракотовая армия.

  • Гробница расположена в 40 км от Сианя.
  • В 1,5 км от неё найдено захоронение более 8099 терракотовых воинов и лошадей.
  • Каждый воин уникален: у статуй разное выражение лиц, прически, доспехи.

Этот археологический комплекс считается одним из величайших открытий XX века и включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сравнение: древний и современный Сиань

Эпоха Роль города Особенности
Древность Столица династий Чжоу, Хань, Тан Политика, культура, торговля
Средние века Узел Шёлкового пути Распространение буддизма
Новое время Региональный центр Упадок после закрытия путей
Современность Мегаполис, культурная столица Туризм, промышленность, образование

Советы шаг за шагом: как познакомиться с Сианем

  1. Начните с прогулки по древней городской стене.
  2. Посетите пагоды Малого и Большого Гуся.
  3. Выделите день для Исторического музея провинции Шэньси.
  4. Обязательно отправьтесь к гробнице Цинь Шихуанди и терракотовым воинам.
  5. Посетите вечернее шоу "Тан Парадиз" с танцами и музыкой эпохи Тан.

Плюсы и минусы поездки в Сиань

Плюсы Минусы
Уникальные исторические памятники Большой поток туристов
Терракотовая армия — чудо света Летняя жара и зимний холод
Развитая инфраструктура Пробки в часы пик
Богатая культура и кухня Много времени нужно на экскурсии

FAQ

Как добраться до Сианя?
На самолёте (международный аэропорт Сиань Сяньян), скоростным поездом или автобусом.

Сколько времени нужно для посещения?
Минимум 3-4 дня, чтобы увидеть главные достопримечательности.

Что купить в качестве сувениров?
Фигурки терракотовых воинов, изделия из нефрита, местные пряности и чай.

Сиань — это город, где древность и современность переплетаются в единое целое. Здесь можно пройтись по улицам, где когда-то начинались караваны Великого Шёлкового пути, полюбоваться буддийскими храмами и мечетями, а затем вернуться в центр современного мегаполиса с небоскрёбами и скоростным метро. Это не просто столица древнего Китая — это город, который продолжает оставаться символом его культурного величия.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ланьчжоу в Ганьсу: древний город на Великом Шёлковом пути и центр промышленности сегодня в 3:22

Ланьчжоу - ворота в историю Китая и одно из самых красивых мест страны

Ланьчжоу — город на берегу Хуанхэ, где древний Шёлковый путь встречается с современными небоскрёбами и легендарной лапшой.

Читать полностью » Москвич Пак: заявил, что автодом стал его полноценным жильём сегодня в 2:26

Дом на колёсах за 5 миллионов: зачем IT-сотрудник променял квартиру на дорогу

Дмитрий Пак превратил пикап в дом на колёсах и отправился в большое соло-путешествие. Как это устроено и во сколько обошёлся вэнлайф?

Читать полностью » Правительство Армении назвало осень лучшим временем для поездок в регионы страны сегодня в 1:25

Золотой сезон у подножия Арарата: маршруты, которые нельзя пропустить

Осень в Армении — время винных фестивалей, золотых лесов и тёплого гостеприимства. Какие маршруты выбрать и что попробовать в первую очередь?

Читать полностью » Путешественник Каськаев отметил, что туры в КНДР стоят от 40 до 250 тысяч рублей сегодня в 0:26

Тур в КНДР: чем удивляют гостей там, где всё запрещено

Россияне все чаще отправляются в Северную Корею. Сколько стоит тур, какие блюда ждут туристов и с какими правилами придется столкнуться?

Читать полностью » Власти Таиланда предложили стресс-тесты для туристов на границе вчера в 23:27

Таиланд задумал проверить нервы туристов: стресс-тесты на границе могут превратить отдых в экзамен

Таиланд задумался о необычном фильтре для въезда: стресс-тест для туристов. Разбираемся, что стоит за инициативой и к чему она может привести.

Читать полностью » Внутренний туризм в России в 2025 году вырос на 5,8% — данные правительства вчера в 22:24

Россия зовёт к чемоданам: миллионы поездок внутри страны и секрет, который держит цены на месте

В России этим летом туристы активно выбирали поездки внутри страны. Чем объясняется сдержанный рост цен и какие регионы стали лидерами — разберём подробно.

Читать полностью » Зимой 2025–2026 годов чартерные рейсы в Таиланд полетят из 21 города России вчера в 21:17

Пхукет или Паттайя? Туроператоры расширяют географию тайских туров

Чартеры в Таиланд этой зимой будут доступны из 21 города России. Новые маршруты, расширенные туры и комбинированные перелёты — все подробности в нашем материале.

Читать полностью » FUN&SUN: Фукуок подходит для совмещения пляжного отдыха и экскурсий вчера в 20:13

Фукуок без пляжа: чем удивит жемчужный остров Вьетнама

Фукуок — это не только пляжи. Узнайте, какие экскурсии, рынки и необычные места делают этот остров по-настоящему уникальным для отдыха.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Профессор Симоне Пеллигра: шесть упражнений на растяжку укрепляют спину
Авто и мото

Google добавил в Android Auto фильтрацию звонков и автоматические заметки
Красота и здоровье

Кардиолог Ольга Савонина: аритмия после еды может указывать на болезни сердца и ЖКТ
Наука

Университет Цюриха: в Альпах найден скелет морской рептилии с кожей
Спорт и фитнес

ВОЗ рекомендовала овощи, фрукты и бобовые вместо жёстких диет для снижения веса
Питомцы

Врачи предупредили: шоколад и колбаса опасны для кошек и собак
Садоводство

Брокколи формирует крупные кочаны при посадке рядом со свеклой, салатом, ревенем и ромашкой
Технологии

Приложение Sora от OpenAI заняло третье место в App Store за два дня
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet