Терракотовая армия, пагоды и Городская стена: чем прославился Сиань на весь мир
Сиань — один из древнейших и величественных городов Китая, возраст которого превышает 3100 лет. В древности он носил название Чанъань, что в переводе означает "долгий мир". На протяжении веков Сиань был столицей империи во времена правления династий Чжоу, Цинь, Хань, Суй и Тан, играл роль культурного, административного и духовного центра страны.
Сиань в современности
Сегодня Сиань — это административный центр провинции Шэньси в Северо-Западном Китае. В городе проживает более 8 миллионов человек. С конца XX века он стал одним из важнейших центров образования, промышленности и науки.
- В 1990-х годах Сиань превратился в мощный индустриальный кластер, здесь работает крупнейший в стране Центр самолётостроения.
- В 2010 году построена высокоскоростная железная дорога до Чжэнчжоу (456 км).
- С 2011 года действует современное метро, связавшее районы города.
Сегодняшний Сиань — это современный мегаполис с развитой инфраструктурой, деловыми кварталами, университетами и музеями.
Сиань и Великий Шёлковый путь
Со II века до н. э. Сиань был главным торговым центром Поднебесной. Именно отсюда начинался Великий Шёлковый путь — караванные маршруты, соединявшие Китай с Центральной Азией и Европой.
Через Сиань в страну пришёл буддизм, который затем распространился по всей территории Китая. Сегодня в городе и его окрестностях действуют около 100 буддийских храмов, а число верующих превышает 80 тысяч человек. Здесь также представлены ислам и христианство, которые получили развитие благодаря торговым связям и культурному обмену.
Архитектурные и культурные памятники
Сиань называют музеем под открытым небом. В городе сосредоточено огромное количество памятников архитектуры:
- Городская стена, сохранившаяся с эпохи Мин;
- пагоды Малого и Большого Гуся;
- Колокольная и Барабанная башни;
- Сианьская соборная мечеть;
- Парк "Развалины Цюйцзян чи";
- Лотосовый парк династии Тан;
- музей "Каменный лес".
Особый интерес представляет Исторический музей провинции Шэньси. В нём собраны бронзовые и керамические изделия, фрески, фрагменты гробниц, древние рукописи. Среди экспонатов — останки человека, жившего раньше синантропа.
Терракотовая армия
Главная достопримечательность Сианя — мавзолей первого императора Цинь Шихуанди и его знаменитая терракотовая армия.
- Гробница расположена в 40 км от Сианя.
- В 1,5 км от неё найдено захоронение более 8099 терракотовых воинов и лошадей.
- Каждый воин уникален: у статуй разное выражение лиц, прически, доспехи.
Этот археологический комплекс считается одним из величайших открытий XX века и включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Сравнение: древний и современный Сиань
|Эпоха
|Роль города
|Особенности
|Древность
|Столица династий Чжоу, Хань, Тан
|Политика, культура, торговля
|Средние века
|Узел Шёлкового пути
|Распространение буддизма
|Новое время
|Региональный центр
|Упадок после закрытия путей
|Современность
|Мегаполис, культурная столица
|Туризм, промышленность, образование
Советы шаг за шагом: как познакомиться с Сианем
- Начните с прогулки по древней городской стене.
- Посетите пагоды Малого и Большого Гуся.
- Выделите день для Исторического музея провинции Шэньси.
- Обязательно отправьтесь к гробнице Цинь Шихуанди и терракотовым воинам.
- Посетите вечернее шоу "Тан Парадиз" с танцами и музыкой эпохи Тан.
Плюсы и минусы поездки в Сиань
|Плюсы
|Минусы
|Уникальные исторические памятники
|Большой поток туристов
|Терракотовая армия — чудо света
|Летняя жара и зимний холод
|Развитая инфраструктура
|Пробки в часы пик
|Богатая культура и кухня
|Много времени нужно на экскурсии
FAQ
Как добраться до Сианя?
На самолёте (международный аэропорт Сиань Сяньян), скоростным поездом или автобусом.
Сколько времени нужно для посещения?
Минимум 3-4 дня, чтобы увидеть главные достопримечательности.
Что купить в качестве сувениров?
Фигурки терракотовых воинов, изделия из нефрита, местные пряности и чай.
Сиань — это город, где древность и современность переплетаются в единое целое. Здесь можно пройтись по улицам, где когда-то начинались караваны Великого Шёлкового пути, полюбоваться буддийскими храмами и мечетями, а затем вернуться в центр современного мегаполиса с небоскрёбами и скоростным метро. Это не просто столица древнего Китая — это город, который продолжает оставаться символом его культурного величия.
