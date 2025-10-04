Терракотовая армия, пагоды и Городская стена: чем прославился Сиань на весь мир

Сиань — один из древнейших и величественных городов Китая, возраст которого превышает 3100 лет. В древности он носил название Чанъань, что в переводе означает "долгий мир". На протяжении веков Сиань был столицей империи во времена правления династий Чжоу, Цинь, Хань, Суй и Тан, играл роль культурного, административного и духовного центра страны.

Сиань в современности

Сегодня Сиань — это административный центр провинции Шэньси в Северо-Западном Китае. В городе проживает более 8 миллионов человек. С конца XX века он стал одним из важнейших центров образования, промышленности и науки.

В 1990-х годах Сиань превратился в мощный индустриальный кластер, здесь работает крупнейший в стране Центр самолётостроения.

В 2010 году построена высокоскоростная железная дорога до Чжэнчжоу (456 км).

С 2011 года действует современное метро, связавшее районы города.

Сегодняшний Сиань — это современный мегаполис с развитой инфраструктурой, деловыми кварталами, университетами и музеями.

Сиань и Великий Шёлковый путь

Со II века до н. э. Сиань был главным торговым центром Поднебесной. Именно отсюда начинался Великий Шёлковый путь — караванные маршруты, соединявшие Китай с Центральной Азией и Европой.

Через Сиань в страну пришёл буддизм, который затем распространился по всей территории Китая. Сегодня в городе и его окрестностях действуют около 100 буддийских храмов, а число верующих превышает 80 тысяч человек. Здесь также представлены ислам и христианство, которые получили развитие благодаря торговым связям и культурному обмену.

Архитектурные и культурные памятники

Сиань называют музеем под открытым небом. В городе сосредоточено огромное количество памятников архитектуры:

Городская стена, сохранившаяся с эпохи Мин;

пагоды Малого и Большого Гуся;

Колокольная и Барабанная башни;

Сианьская соборная мечеть;

Парк "Развалины Цюйцзян чи";

Лотосовый парк династии Тан;

музей "Каменный лес".

Особый интерес представляет Исторический музей провинции Шэньси. В нём собраны бронзовые и керамические изделия, фрески, фрагменты гробниц, древние рукописи. Среди экспонатов — останки человека, жившего раньше синантропа.

Терракотовая армия

Главная достопримечательность Сианя — мавзолей первого императора Цинь Шихуанди и его знаменитая терракотовая армия.

Гробница расположена в 40 км от Сианя.

В 1,5 км от неё найдено захоронение более 8099 терракотовых воинов и лошадей.

Каждый воин уникален: у статуй разное выражение лиц, прически, доспехи.

Этот археологический комплекс считается одним из величайших открытий XX века и включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сравнение: древний и современный Сиань

Эпоха Роль города Особенности Древность Столица династий Чжоу, Хань, Тан Политика, культура, торговля Средние века Узел Шёлкового пути Распространение буддизма Новое время Региональный центр Упадок после закрытия путей Современность Мегаполис, культурная столица Туризм, промышленность, образование

Советы шаг за шагом: как познакомиться с Сианем

Начните с прогулки по древней городской стене. Посетите пагоды Малого и Большого Гуся. Выделите день для Исторического музея провинции Шэньси. Обязательно отправьтесь к гробнице Цинь Шихуанди и терракотовым воинам. Посетите вечернее шоу "Тан Парадиз" с танцами и музыкой эпохи Тан.

Плюсы и минусы поездки в Сиань

Плюсы Минусы Уникальные исторические памятники Большой поток туристов Терракотовая армия — чудо света Летняя жара и зимний холод Развитая инфраструктура Пробки в часы пик Богатая культура и кухня Много времени нужно на экскурсии

FAQ

Как добраться до Сианя?

На самолёте (международный аэропорт Сиань Сяньян), скоростным поездом или автобусом.

Сколько времени нужно для посещения?

Минимум 3-4 дня, чтобы увидеть главные достопримечательности.

Что купить в качестве сувениров?

Фигурки терракотовых воинов, изделия из нефрита, местные пряности и чай.

Сиань — это город, где древность и современность переплетаются в единое целое. Здесь можно пройтись по улицам, где когда-то начинались караваны Великого Шёлкового пути, полюбоваться буддийскими храмами и мечетями, а затем вернуться в центр современного мегаполиса с небоскрёбами и скоростным метро. Это не просто столица древнего Китая — это город, который продолжает оставаться символом его культурного величия.