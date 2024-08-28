В китайских соцсетях появилось видео падения небольшого самолета на шоссе

В городе Далянь в Китае на автомобильное шоссе упал небольшой легкомоторный самолет. Соответствующее видео появилось в социальных сетях, которое после начали публиковать местные издания.
На распространяемых кадрах самолет под углом заходит на шоссе, после ударяется в зеленую разделительную дорожную полосу и падает на проезжую часть.
На данный момент информации о пострадавших нет.
Фото: pxhere.com
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