В китайских соцсетях появилось видео падения небольшого самолета на шоссе

В китайском Даляне небольшой самолет упал на шоссе

В городе Далянь в Китае на автомобильное шоссе упал небольшой легкомоторный самолет. Соответствующее видео появилось в социальных сетях, которое после начали публиковать местные издания.

На распространяемых кадрах самолет под углом заходит на шоссе, после ударяется в зеленую разделительную дорожную полосу и падает на проезжую часть.

На данный момент информации о пострадавших нет.

Фото: pxhere.com