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В Китае обнаружили погребальную повозку возрастом около 1 тыс. лет
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Китайские археологи обнаружили удивительное сооружение возрастом около тысячи лет

В Китае обнаружили погребальную повозку возрастом около 1 тыс. лет

В Китае археологи обнаружили тысячелетний катафалк времен династии Ляо (907-1125) во время раскопок парного захоронения около города Дунфэн в Иннер Монголии. Катафалк, имеющий размеры около 7 метров в длину и более 2 метров в ширину, включал множество хорошо сохранившихся железных деталей с позолотой.

Рядом с одной из гробниц нашли большую погребальную повозку, а во второй гробнице — более тридцати различных артефактов, включая серебряные и медные украшения, а также позолоченные колокольчики.

Исследования этих находок помогут лучше понять погребальные обряды династии Ляо, созданной народом киданей, от которого, по мнению некоторых ученых, произошло русское название страны Китай.

Фото: commons.wikimedia.org/public domain

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