Россияне ворвались в Китай без виз: первые туристы делятся сюрпризами погранконтроля

Вчера российские туристы получили возможность въезжать в Китай без визы. Новый режим вступил в силу 15 сентября в полночь по пекинскому времени, и уже первые путешественники делятся своими впечатлениями.

"Прилетели первым рейсом, без проблем прошли погранконтроль. Берите с собой брони — так быстрее", — рассказала туристка, прилетевшая в Ухань.

Картина примерно одинакова в разных аэропортах страны: процедура проходит максимально спокойно, без лишних вопросов и задержек.

Как встречает Китай безвизовых туристов

Путешественники отмечают, что в Шанхае у них интересовались лишь целью поездки. В пекинском аэропорту Дасин проверка оказалась ещё проще:

"Ни одного вопроса. Вообще. Ни об отелях, ни об обратных билетах, ни тем более о страховке. Миграционная карточка, паспорт, пальцы — и свободен", — делятся впечатлениями туристы.

В Чэнду процесс занял около пяти минут: гости просто заполнили иммиграционные карточки, указав дату и рейс вылета, адрес проживания и список стран, посещённых за последние два года.

На Дальнем Востоке ситуация такая же: пересечение границы занимает минимум времени. В Суйфэньхэ туристам помогали около 50 волонтёров, помогая заполнять карточки прямо на месте.

Для кого это особенно важно

Безвизовый режим открывает двери для тех, кто ранее не мог получить китайскую визу. Например, россиянам с длительными поездками в Турцию часто отказывали во въезде. Теперь ограничения сняты.

"В нашей компании у троих были турецкие штампы на длительные периоды — из-за этого не смогли податься на визы. На границе никаких вопросов не возникло", — рассказали туристы.

Условия безвизового пребывания

Срок нахождения — до 30 дней.

Цели поездки: туризм, деловые визиты, гуманитарные обмены, посещение родственников, транзит.

Количество визитов и интервалы между ними пока не ограничены.

Главное условие — вовремя покидать страну и возвращаться по новым поездкам.

Посольство РФ в КНР напоминает, что окончательное решение о въезде принимает китайская миграционная служба. Если цель поездки покажется сомнительной, в допуске могут отказать.

Сравнение визовых и безвизовых правил

Параметр Ранее (виза) Сейчас (безвиз) Срок оформления 1-2 недели Мгновенно, по прибытии Стоимость От 4500 ₽ Бесплатно Срок пребывания По визе (обычно 30-90 дней) 30 дней Документы Анкета, фото, брони, страховка Паспорт + иммиграционная карточка Ограничения По странам пребывания (например, Турция) Нет

Советы шаг за шагом

Проверьте срок действия загранпаспорта: минимум 6 месяцев на момент въезда. Подготовьте бронь отеля и обратные билеты, даже если их могут не спросить. Заполните иммиграционную карточку заранее, чтобы ускорить процесс. Возьмите страховку — формально она не обязательна, но может пригодиться. При транзитных поездках уточните правила авиакомпании: стыковки иногда требуют отдельного контроля.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ехать без брони отеля и обратного билета.

→ Последствие: возможные вопросы на границе.

→ Альтернатива: сделать резервирование с возможностью отмены.

Ошибка: забыть про срок действия паспорта.

→ Последствие: отказ во въезде.

→ Альтернатива: проверить документ и вовремя заменить.

Ошибка: считать, что безвиз работает как в любой другой стране.

→ Последствие: путаница с правилами.

→ Альтернатива: уточнять детали на сайтах консульств и авиакомпаний.

А что если…

А что если спрос на Китай резко вырастет? Тогда можно ожидать увеличения количества рейсов, расширения чартерных программ и появления новых туристических маршрутов. Для России это шанс диверсифицировать направления и снизить зависимость от Турции и Египта.

Плюсы и минусы нового режима

Плюсы Минусы Упрощённый въезд, без затрат на визу Риск отказа на границе по усмотрению миграционной службы Быстрая процедура контроля Ограничение по сроку — не более 30 дней Нет лимита на количество визитов Возможность изменений правил в будущем Широкие цели поездок (туризм, бизнес, визиты) Необходимость подтверждать проживание

FAQ

Можно ли работать по безвизу в Китае?

Нет, режим распространяется только на туризм, бизнес-встречи и гуманитарные поездки.

Нужно ли оформлять страховку?

Формально нет, но эксперты рекомендуют иметь медицинскую страховку на время пребывания.

Как долго можно оставаться в Китае без визы?

До 30 дней, после чего необходимо выехать.

Мифы и правда

Миф: китайцы требуют показать все документы на границе.

Правда: в большинстве случаев проверяют только паспорт и карточку.

Миф: безвиз доступен ограниченному числу россиян.

Правда: пользоваться режимом могут все граждане РФ.

Миф: один въезд по безвизу закрывает возможность повторного.

Правда: ограничений на количество визитов нет.

3 интересных факта

Китай стал крупнейшей страной с безвизовым въездом для россиян. В первые часы после запуска режима в страну въехали сотни туристов. В Суйфэньхэ волонтёры помогают заполнять карточки, ускоряя прохождение границы.

Исторический контекст