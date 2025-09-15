Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Китай, Закрытый город
Китай, Закрытый город
© https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Forbidden_City_-_Beijing_34_(4935307844).jpg by Ronnie Macdonald
Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована сегодня в 16:58

Безвиз с Китаем снимает замок с Поднебесной: 38% россиян уже готовы лететь, Хайнань зовёт на пляж

Безвизовый режим с Китаем вызвал рост интереса у российских туристов — опрос

Запуск безвизового режима с Китаем вызвал оживлённую реакцию у российских туристов. Уже накануне вступления правил в силу опрос среди 3,2 тысячи человек показал: интерес к поездкам высок, и многие готовы планировать путешествие в Поднебесную в ближайший год.

Что показал опрос

  • 38% участников выразили желание отправиться в Китай. Часть респондентов (16%) выбрали экскурсионные туры, ещё 15% планируют совместить культурные поездки с пляжным отдыхом.
  • 7% респондентов намерены поехать исключительно на пляж, в первую очередь на остров Хайнань, где и раньше действовал упрощённый въезд, но только для организованных групп.
  • При этом 30% пока не определились, а 17% категорически отказались от идеи поездки.

Зачем едут в Китай

Мотивы туристов разнообразны:

  • экскурсионные туры по историческим городам;
  • пляжный отдых на юге страны;
  • комбинированные маршруты "познавательное + релакс";
  • самостоятельные путешествия без турагента;
  • транзит через Китай по пути в Таиланд и Юго-Восточную Азию.

Плюсы и минусы направления

Плюсы Минусы
Безвизовый въезд для россиян Длительный перелёт
Богатая история и культура Относительно высокая стоимость длительных поездок
Разнообразие отдыха: от пляжей до экскурсий Языковой барьер
Возможность комбинировать маршруты с другими странами Азии Сложности самостоятельной навигации

Сравнение: Китай vs популярные альтернативы

Критерий Китай Египет / Турция
Виза Безвизовый режим Виза/онлайн-разрешение (в зависимости от страны)
Тип отдыха Экскурсионный, пляжный, комбинированный В основном пляжный
Перелёт Дольше и дороже Ближе и доступнее
Уникальность впечатлений Высокая (другая культура, кухня, история) Более привычное направление

Советы шаг за шагом

  1. Перед поездкой уточните сроки действия безвизового режима и правила пребывания.
  2. Решите, какой тип отдыха вам ближе — экскурсии, пляж или их сочетание.
  3. Рассмотрите Хайнань как вариант, если хотите пляжный отдых.
  4. Планируя самостоятельное путешествие, изучите особенности транспорта и бронирования отелей.
  5. Закладывайте бюджет с учётом перелёта, который дороже и длиннее, чем в Египет или Турцию.

Мифы и правда

  • Миф: безвиз означает, что можно оставаться в Китае сколько угодно.

  • Правда: режим ограничен определённым сроком пребывания.

  • Миф: Хайнань всегда был безвизовым для россиян.

  • Правда: ранее упрощённый въезд касался только групповых туров.

FAQ

Сколько можно находиться в Китае по безвизу?
Сроки будут зависеть от конкретных условий, обычно от 15 до 30 дней.

Можно ли поехать без тура?
Да, многие планируют путешествовать самостоятельно.

Дороже ли отдых в Китае, чем в Турции?
Перелёт и длительные поездки обходятся дороже, но экскурсионные туры могут быть выгоднее по насыщенности программы.

Исторический контекст

  1. До 2020 года въезд в КНР для россиян требовал визу.
  2. Исключение составлял остров Хайнань с групповым безвизом.
  3. В 2025 году Китай впервые запускает полноценный безвизовый режим для граждан РФ.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ехать без уточнения правил пребывания.
  • Последствие: штраф или депортация.
  • Альтернатива: заранее уточнить условия безвиза на сайте консульства.
  • Ошибка: брать короткий тур "на недельку".
  • Последствие: ощущение спешки и перерасход бюджета.
  • Альтернатива: закладывать 10-14 дней для полноценного путешествия.

А что если…

А что если Россия и Китай запустят совместные турпакеты с комбинированным маршрутом — например, "Москва — Пекин — Хайнань"? Это может сделать направление ещё привлекательнее и вывести его в лидеры среди познавательных туров.

В завершение три факта:

  1. Китай ежегодно входит в топ-5 самых посещаемых стран мира.
  2. Российские туристы чаще всего выбирают Пекин, Шанхай и Хайнань.
  3. Многие используют Китай как удобный транзитный хаб в страны Юго-Восточной Азии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Национальные блюда Марокко: кускус, тажин и уличные шашлычки брошетт сегодня в 13:01

Кухня, в которой специи звучат громче мяса: что делает Марокко неповторимым

Марокканская кухня очаровывает разнообразием и специями. Узнайте главные секреты завтрака, основного блюда и вкуснейших десертов!

Читать полностью » Эксперты объясняют, когда и сколько приходится доплачивать за багаж в 2025 году сегодня в 12:50

Ошибки в багажном тарифе обходятся в сотни долларов: как этого избежать

В 2025 году подавляющее большинство авиакомпаний взимают плату за багаж. Узнайте, когда это происходит, сколько можно заплатить, и как избежать лишних затрат.

Читать полностью » Директор департамента маркетинга курорта Роза Хутор провел сессию на международном форуме-выставке по туризму сегодня в 12:41

11 сентября на международном форуме-выставке по туризму ОТДЫХ Leisure 2025 состоялся круглый стол, посвященный использованию искусственного интеллекта в туризме.

Читать полностью » Эксперты объясняют, какие материалы чемоданов отличаются прочностью и лёгкостью сегодня в 11:48

Какой чемодан лучше: тканевый, пластиковый или алюминиевый

Чемоданы бывают тканевые, пластиковые и алюминиевые. Узнайте, какой материал лучше по прочности и весу и что выбрать для удобных перелётов.

Читать полностью » В 2025 году авиакомпании усилили проверку размеров и веса ручной клади сегодня в 10:45

Новые правила багажа в 2025 году: что изменилось для пассажиров

В 2025 году авиакомпании усилили контроль за багажом. Узнайте, какие требования к ручной клади и чемоданам действуют сегодня и как избежать штрафов.

Читать полностью » Современные чемоданы различаются по материалу, размеру и удобству колёс сегодня в 9:43

Как найти чемодан, который переживёт десятки перелётов

Чемодан для перелётов должен быть прочным, удобным и практичным. Узнайте, на что обращать внимание при покупке, чтобы он служил годами.

Читать полностью » Правильная укладка вещей в чемодан экономит место и уменьшает складки сегодня в 8:41

Почему опытные туристы не складывают вещи в чемодан стопками

Компактная укладка одежды позволяет освободить место в чемодане и сохранить вещи в порядке. Несколько простых лайфхаков помогут облегчить дорогу.

Читать полностью » Хозяйки отмечают: лишние вещи в багаже создают неудобства и перегруз сегодня в 7:39

Ошибки при сборке чемодана, которые совершают даже опытные туристы

Переполненный чемодан, лишние вещи и хаос внутри — частые ошибки путешественников. Узнайте, чего стоит избегать при сборах.

Читать полностью »

Новости
Еда

Куриная грудка быстро пересыхает: оптимальная готовка при 190 °C занимает 8–10 минут
Садоводство

Стрижка газона перед зимой: когда и как правильно завершить сезон - советы экспертов
Питомцы

У собак накапливаются налёт и сера без регулярной чистки зубов и ушей
Садоводство

Декоративный чеснок высаживают осенью для обильного цветения
Наука

Метан на Макемаке испаряется несмотря на низкую температуру
Спорт и фитнес

Нутрициолог Мария Кардакова: строгие диеты в долгую не работают
Туризм

В Китае заработал безвизовый режим для граждан России на срок до 30 дней
Питомцы

Уход за улиткой ахатиной: правила содержания от зоологов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet