Китай открылся без виз: туристы и турбизнес застигнуты врасплох

Новость о пробном введении 30-дневного безвиза для россиян сроком на один год стала неожиданностью даже для турбизнеса.

"Наши китайские партнёры, как и мы, узнали об этом из СМИ", — рассказали в одной из компаний порталу "ТурДом".

Рост интереса к Китаю

В PAC Group уверены: безвиз вызовет настоящий туристический бум.

"В предстоящем зимнем сезоне Китай имеет все шансы выйти на второе место после Мальдив по объёмам бронирований, а в целом войти в топ-3-5 стран для россиян", — отметил Денис Полушин, руководитель китайского направления туроператора.

Экономия для туристов

Ранее поездка в Китай требовала:

подачи анкеты на 20 листах,

сбора документов,

оплаты консульского и сервисного сбора от 6,6 тыс. руб. (через посредников — до 15 тыс. руб.).

Теперь этих хлопот не будет, что делает поездки заметно доступнее.

Туроператоры vs. самостоятельные туристы

По мнению Сергея Назарова (China Travel, TS. tours), спрос вырастет, но часть клиентов попробует путешествовать без помощи компаний. Однако он уверен: "самостоятельщиков" будет немного. Китай остаётся сложным направлением — языковой барьер, трудности с оплатой и бронированием отелей или ж/д билетов скорее всего вернут туристов к услугам операторов.

Перспективы безвиза

Безвиз Россия получила в одностороннем порядке. Российская сторона пока не объявила о зеркальных мерах, но в Российско-Китайском комитете дружбы, мира и развития заявили: ответный шаг для граждан КНР уже готовится.