Отели за 6 тысяч и скоростные поезда: почему Китай стал ближе, чем Сочи
Интерес россиян к Китаю стремительно растет после введения безвизового режима между странами. Согласно исследованию сервиса "Яндекс Путешествия", за первый месяц действия соглашения спрос на поездки в Поднебесную увеличился в 2,4 раза.
Теперь путешествие в Китай стало не только доступнее, но и значительно проще — для поездки на срок до 30 дней гражданам России больше не требуется оформление визы.
Топ городов, куда едут россияне
Наибольший интерес туристов вызвали три крупнейших китайских мегаполиса:
-
Шанхай - 29% от общего числа бронирований;
-
Пекин - 23%;
-
Гуанчжоу - 9%.
Эти города стали своеобразным "туристическим треугольником", в котором сосредоточены основные культурные достопримечательности, деловые центры и комфортная инфраструктура.
"Мы наблюдаем взрывной рост бронирований — россияне воспринимают безвизовый режим как приглашение открыть Китай заново", — отметили аналитики сервиса.
Как отдыхают россияне в Китае
Согласно данным исследования, туристы чаще всего путешествуют вдвоем и бронируют отели в среднем на пять ночей. Это указывает на популярность коротких туров, которые совмещают культурную программу и шопинг.
Большинство бронирований поступает из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Новосибирска - именно здесь традиционно сосредоточены основные потоки самостоятельных путешественников.
Где дешевле всего остановиться
Средняя стоимость ночи в китайских отелях составляет 10,3 тысячи рублей, однако разброс цен по регионам довольно велик.
Самые выгодные направления для проживания:
-
Чэнду - 6,1 тыс. ₽ за ночь;
-
Сиань - 6,1 тыс. ₽;
-
Иу - 6,4 тыс. ₽.
|Город
|Средняя цена за ночь
|Особенности направления
|Шанхай
|11 500 ₽
|мегаполис, панорамы, небоскребы
|Пекин
|10 800 ₽
|музеи, история, Запретный город
|Гуанчжоу
|9 700 ₽
|гастрономия, торговые центры
|Сиань
|6 100 ₽
|терракотовая армия, древняя культура
|Чэнду
|6 100 ₽
|заповедники, панда-центры
|Иу
|6 400 ₽
|деловой туризм, рынок товаров
"Россияне выбирают не только крупные города, но и менее известные направления, где можно прочувствовать дух Китая без суеты мегаполисов", — добавили эксперты.
Почему китайское направление стало хитом
-
Безвизовый режим. Теперь путешествие не требует бюрократических процедур, что стимулирует спонтанные поездки.
-
Развитое авиасообщение. После снятия ограничений увеличилось количество прямых рейсов из Москвы, Петербурга и Владивостока.
-
Гибкость маршрутов. Туристы комбинируют Китай с Японией или Вьетнамом, используя региональные перелеты.
-
Доступный комфорт. Качество китайских отелей выросло, а цены остаются конкурентными.
-
Разнообразие туризма. От пляжей острова Хайнань до снежных пейзажей Харбина — выбор подходит для любого сезона.
Сравнение: Китай до и после безвизового режима
|Период
|Процесс оформления
|Среднее количество бронирований
|Популярные города
|До введения безвизового режима
|виза за 7-10 дней
|средний уровень
|Пекин, Хайнань
|После введения
|свободный въезд до 30 дней
|+140% за месяц
|Шанхай, Пекин, Гуанчжоу
Советы путешественникам
-
Проверяйте срок действия паспорта. Он должен быть действителен не менее шести месяцев после даты въезда.
-
Заранее бронируйте жилье. Спрос растет, особенно в Шанхае и Пекине.
-
Скачайте офлайн-переводчик. В регионах за пределами мегаполисов знание английского у местных ограничено.
-
Используйте приложения для оплаты. В Китае повсеместно принимаются WeChat Pay и Alipay.
-
Изучите транспорт. Удобные скоростные поезда соединяют города, позволяя перемещаться без внутренних перелетов.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: полагаться на наличные доллары.
Последствие: трудности при оплате в магазинах.
Альтернатива: подключить электронные платежные сервисы.
• Ошибка: игнорировать VPN.
Последствие: невозможность пользоваться привычными сервисами (YouTube, Instagram, Telegram).
Альтернатива: установить VPN заранее.
• Ошибка: не учитывать время перелета и пересадки.
Последствие: опоздание на внутренние рейсы.
Альтернатива: выбирать прямые маршруты или резервировать больше времени между стыковками.
А что если совместить Китай и Японию?
После открытия безвизового режима путешественники все чаще комбинируют поездки по Азии. Один из популярных маршрутов — Москва — Пекин — Токио или Владивосток — Шанхай — Киото.
Такое направление привлекает туристов возможностью увидеть контраст двух цивилизаций — древнего Китая и технологичной Японии — всего за две недели.
Плюсы и минусы поездок в Китай
|Плюсы
|Минусы
|Безвизовый въезд
|Языковой барьер
|Большое разнообразие направлений
|Интернет-ограничения
|Высокий уровень сервиса
|Непривычная кухня
|Развитый транспорт
|Переполненные достопримечательности
|Доступные цены вне мегаполисов
|Бюрократия в аэропортах крупных городов
FAQ
Когда начал действовать безвизовый режим?
С 1 сентября 2025 года. Россияне могут находиться в Китае без визы до 30 дней.
Какие города популярнее всего?
Шанхай, Пекин и Гуанчжоу. Также растет интерес к Сианю и Чэнду.
Сколько стоит неделя отдыха?
В среднем — от 60 до 80 тысяч рублей на человека, включая проживание и перелет.
Нужна ли страховка?
Да, хотя это не обязательное требование, страховка рекомендована для покрытия медицинских расходов.
Мифы и правда
Миф: поездка в Китай дорогая.
Правда: средняя цена отеля и питания сопоставима с Европой, а перелеты стали дешевле.
Миф: без знания китайского не справиться.
Правда: в туристических местах все дублируется на английском, а приложения помогают перевести надписи.
Миф: безвиз — временная мера.
Правда: соглашение бессрочное и действует на взаимной основе.
Исторический контекст
Китай и Россия начали активно развивать туристическое сотрудничество в начале 2010-х. Но именно 2025 год стал поворотным моментом — после введения безвизового режима количество взаимных поездок резко выросло. Пандемийный спад сменился стремительным восстановлением, и сегодня Поднебесная вновь входит в тройку самых посещаемых стран среди россиян.
Интересные факты
• Россия вошла в топ-10 стран по числу туристов, прибывающих в Китай.
• В Пекине для россиян запустили отдельные русскоязычные экскурсии по Запретному городу.
• В Чэнду открыт центр для наблюдения за пандами, ставший самым популярным объектом для российских туристов в 2025 году.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru