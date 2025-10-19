Отели за 6 тысяч и скоростные поезда: почему Китай стал ближе, чем Сочи

Интерес россиян к Китаю стремительно растет после введения безвизового режима между странами. Согласно исследованию сервиса "Яндекс Путешествия", за первый месяц действия соглашения спрос на поездки в Поднебесную увеличился в 2,4 раза.

Теперь путешествие в Китай стало не только доступнее, но и значительно проще — для поездки на срок до 30 дней гражданам России больше не требуется оформление визы.

Топ городов, куда едут россияне

Наибольший интерес туристов вызвали три крупнейших китайских мегаполиса:

Шанхай - 29% от общего числа бронирований;

Пекин - 23%;

Гуанчжоу - 9%.

Эти города стали своеобразным "туристическим треугольником", в котором сосредоточены основные культурные достопримечательности, деловые центры и комфортная инфраструктура.

"Мы наблюдаем взрывной рост бронирований — россияне воспринимают безвизовый режим как приглашение открыть Китай заново", — отметили аналитики сервиса.

Как отдыхают россияне в Китае

Согласно данным исследования, туристы чаще всего путешествуют вдвоем и бронируют отели в среднем на пять ночей. Это указывает на популярность коротких туров, которые совмещают культурную программу и шопинг.

Большинство бронирований поступает из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Новосибирска - именно здесь традиционно сосредоточены основные потоки самостоятельных путешественников.

Где дешевле всего остановиться

Средняя стоимость ночи в китайских отелях составляет 10,3 тысячи рублей, однако разброс цен по регионам довольно велик.

Самые выгодные направления для проживания:

Чэнду - 6,1 тыс. ₽ за ночь;

Сиань - 6,1 тыс. ₽;

Иу - 6,4 тыс. ₽.

Город Средняя цена за ночь Особенности направления Шанхай 11 500 ₽ мегаполис, панорамы, небоскребы Пекин 10 800 ₽ музеи, история, Запретный город Гуанчжоу 9 700 ₽ гастрономия, торговые центры Сиань 6 100 ₽ терракотовая армия, древняя культура Чэнду 6 100 ₽ заповедники, панда-центры Иу 6 400 ₽ деловой туризм, рынок товаров

"Россияне выбирают не только крупные города, но и менее известные направления, где можно прочувствовать дух Китая без суеты мегаполисов", — добавили эксперты.

Почему китайское направление стало хитом

Безвизовый режим. Теперь путешествие не требует бюрократических процедур, что стимулирует спонтанные поездки. Развитое авиасообщение. После снятия ограничений увеличилось количество прямых рейсов из Москвы, Петербурга и Владивостока. Гибкость маршрутов. Туристы комбинируют Китай с Японией или Вьетнамом, используя региональные перелеты. Доступный комфорт. Качество китайских отелей выросло, а цены остаются конкурентными. Разнообразие туризма. От пляжей острова Хайнань до снежных пейзажей Харбина — выбор подходит для любого сезона.

Сравнение: Китай до и после безвизового режима

Период Процесс оформления Среднее количество бронирований Популярные города До введения безвизового режима виза за 7-10 дней средний уровень Пекин, Хайнань После введения свободный въезд до 30 дней +140% за месяц Шанхай, Пекин, Гуанчжоу

Советы путешественникам

Проверяйте срок действия паспорта. Он должен быть действителен не менее шести месяцев после даты въезда. Заранее бронируйте жилье. Спрос растет, особенно в Шанхае и Пекине. Скачайте офлайн-переводчик. В регионах за пределами мегаполисов знание английского у местных ограничено. Используйте приложения для оплаты. В Китае повсеместно принимаются WeChat Pay и Alipay. Изучите транспорт. Удобные скоростные поезда соединяют города, позволяя перемещаться без внутренних перелетов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: полагаться на наличные доллары.

Последствие: трудности при оплате в магазинах.

Альтернатива: подключить электронные платежные сервисы.

• Ошибка: игнорировать VPN.

Последствие: невозможность пользоваться привычными сервисами (YouTube, Instagram, Telegram).

Альтернатива: установить VPN заранее.

• Ошибка: не учитывать время перелета и пересадки.

Последствие: опоздание на внутренние рейсы.

Альтернатива: выбирать прямые маршруты или резервировать больше времени между стыковками.

А что если совместить Китай и Японию?

После открытия безвизового режима путешественники все чаще комбинируют поездки по Азии. Один из популярных маршрутов — Москва — Пекин — Токио или Владивосток — Шанхай — Киото.

Такое направление привлекает туристов возможностью увидеть контраст двух цивилизаций — древнего Китая и технологичной Японии — всего за две недели.

Плюсы и минусы поездок в Китай

Плюсы Минусы Безвизовый въезд Языковой барьер Большое разнообразие направлений Интернет-ограничения Высокий уровень сервиса Непривычная кухня Развитый транспорт Переполненные достопримечательности Доступные цены вне мегаполисов Бюрократия в аэропортах крупных городов

FAQ

Когда начал действовать безвизовый режим?

С 1 сентября 2025 года. Россияне могут находиться в Китае без визы до 30 дней.

Какие города популярнее всего?

Шанхай, Пекин и Гуанчжоу. Также растет интерес к Сианю и Чэнду.

Сколько стоит неделя отдыха?

В среднем — от 60 до 80 тысяч рублей на человека, включая проживание и перелет.

Нужна ли страховка?

Да, хотя это не обязательное требование, страховка рекомендована для покрытия медицинских расходов.

Мифы и правда

Миф: поездка в Китай дорогая.

Правда: средняя цена отеля и питания сопоставима с Европой, а перелеты стали дешевле.

Миф: без знания китайского не справиться.

Правда: в туристических местах все дублируется на английском, а приложения помогают перевести надписи.

Миф: безвиз — временная мера.

Правда: соглашение бессрочное и действует на взаимной основе.

Исторический контекст

Китай и Россия начали активно развивать туристическое сотрудничество в начале 2010-х. Но именно 2025 год стал поворотным моментом — после введения безвизового режима количество взаимных поездок резко выросло. Пандемийный спад сменился стремительным восстановлением, и сегодня Поднебесная вновь входит в тройку самых посещаемых стран среди россиян.

Интересные факты

• Россия вошла в топ-10 стран по числу туристов, прибывающих в Китай.

• В Пекине для россиян запустили отдельные русскоязычные экскурсии по Запретному городу.

• В Чэнду открыт центр для наблюдения за пандами, ставший самым популярным объектом для российских туристов в 2025 году.