Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:16

Маньчжурия зовёт: почему соседний город стал новым магнитом для туристов

Журналист из Читы рассказала, как безвиз изменил путешествия в Китай

Многие россияне давно мечтали о том дне, когда поездка в Китай станет делом пары кликов. И вот свершилось: безвизовый режим открыл границы для путешественников, а города Поднебесной буквально притянули к себе потоки туристов. Одной из первых отправилась за границу журналистка из Читы Тамара Ван-Фу-Ли — и рассказала, что ждёт россиян по ту сторону границы.

Первые впечатления: чистота, башни и запах табака

Для большинства забайкальцев Китай — это не Шанхай и не Пекин, а соседняя Маньчжурия, до которой от Забайкальска всего четыре километра. Тамара с подругой провела там неполные четыре дня, но впечатлений хватило на полноценное путешествие. Первое, что бросилось в глаза, — идеальные дороги и удивительно чистые парковки. На горизонте — башни, ветряные мельницы и огромные матрёшки.

Жили девушки в трёхзвёздочном отеле за 7500 рублей за три ночи. Комната оказалась уютной, если не считать запылённых окон и стойкого запаха сигарет — в Китае курят повсюду. С высоты 17-го этажа город выглядел особенно ярким, особенно ночью, когда неон превращает улицы в феерию света.

Русские кафе и неожиданные цены

Первым делом путешественницы отправились искать еду. Карта вывела их в популярные среди туристов заведения — "Саша и Соня", "Марина 888", ресторан "Андрей" и "Рубль". Последний известен тем, что предлагает исключительно русскую кухню. Но сюрприз ждал в меню.

"Мы не ожидали, что крабовый салат будет стоить 800 рублей!", — рассказала журналистка Тамара Ван-Фу-Ли.

Разочаровавшись в ценах, девушки зашли в соседнее кафе "Саша и Соня". Там заказали морепродукты на доске, курицу с овощами, салаты и чай — всё обошлось в 58 юаней, или около 700 рублей. По словам Тамары, еда оказалась настолько вкусной, что забрать с собой было нечего — всё съели до последней ложки.

Когда подруги вышли на улицу, город уже утонул в свете неона. Музыка, караоке, танцы и уличная еда создавали атмосферу нескончаемого праздника. Маньчжурия ночью словно превращается в восточную версию Лас-Вегаса.

Покупки и китайская логика ценообразования

На следующий день девушки решили посвятить себя шопингу. Начали с меховых изделий — поторговались и взяли шубы за 7 тысяч рублей вместо 15. Затем зашли в магазин сумок, где продавцы проявили чудеса гибкости.

Сначала цена составляла 120 юаней, но после недолгого отсутствия тех же покупателей сумки вдруг подорожали до 380. Напоминание о вчерашнем разговоре помогло вернуть прежний ценник. Китайские продавцы умеют подстраиваться под настроение клиента — и поиграть на его доверчивости.

Достопримечательности и розовый медведь

Третий день посвятили прогулкам. В списке — парк-отель "Матрешки", парк мамонтов, Дворец бракосочетания и гигантский розовый медведь, выросший посреди города.

"Мы всё гадали, из чего же сделан медвежонок. Оказалось, что это газонное покрытие, только розовое", — поделилась Тамара.

Размеры "медвежонка" поражают: он почти с пятиэтажный дом. В парке мамонтов туристок встретили десятки огромных фигур древних животных, зелёные лабиринты и настоящий музей под открытым небом с костями доисторических существ.

Перед прогулкой девушки посмотрели короткий 5D-фильм о ледниковом периоде. Техника сработала на славу — кресла двигались, снег "сыпался" с потолка, и даже запах холода ощущался почти реально. Правда, не всегда в нужный момент.

"Мы смеялись от того, что кресла двигались не по сюжету", — вспоминает Тамара.

Дворец бракосочетания поразил архитектурой — в нём легко узнать замок Фионы из "Шрека". Но внутрь попасть не удалось: здание законсервировали во время пандемии, и теперь оно постепенно разрушается.

Повседневная жизнь в Маньчжурии

Вечером девушки зашли в обычную пельменную, где едят местные рабочие. Порции — огромные, цены демократичные, а пельмени — одни из самых вкусных, что Тамара пробовала за всю поездку.

"Несмотря на то, что порции еды в Китае огромные, мы не встретили ни одного местного жителя с лишним весом", — отмечает Тамара.

На улицах подруг уже узнавали продавцы, дружелюбно окликая: "Малия! Тамала! Заходите, покупайте!". Город оказался не только колоритным, но и гостеприимным.

Цены, жильё и работа в приграничном городе

Гид по имени Вика рассказала, что в Маньчжурии живёт около 50 тысяч человек, большинство — пожилые. Здесь десять детсадов, двенадцать школ и один университет. Учёба в школе бесплатная, но длится с 8 утра до 9 вечера, а экзамены считаются одними из самых трудных в стране.

Средняя зарплата в Маньчжурии — около 42 тысяч рублей, пенсии примерно такие же. Зато платным здесь остаётся почти всё - медицина, дороги, детские сады, жильё при вузах. Снять квартиру в центре можно за 15-18 тысяч рублей, на окраине — около девяти. По городу легко передвигаться на автобусах — билет стоит 1 юань (12 рублей).

"Но для туристов — это прекрасное место", — подытожила Тамара.

Сравнение: Россия и Китай глазами туриста

Критерий Россия (Чита) Китай (Маньчжурия)
Цены на еду Ниже, но выбор ограничен Выше, особенно в туристических кафе
Курение Запрещено в помещениях Разрешено почти везде
Транспорт Редкие рейсы, большие расстояния Автобусы каждые 10 минут
Развлечения Спокойные, локальные Яркие, массовые, с музыкой
Чистота улиц Средняя Очень высокая

Советы для путешественников

  1. Меняйте валюту заранее. В Маньчжурии не всегда удобно расплачиваться картами.

  2. Торгуйтесь. Это часть китайской культуры, и продавцы ждут, что вы будете обсуждать цену.

  3. Не ждите тишины. Китай живёт на высоких оборотах: музыка, огни и шум — его естественный фон.

  4. Берите маску. Курят часто и повсюду.

  5. Посетите парк мамонтов и кафе с морепродуктами. Они запомнятся надолго.

Плюсы и минусы поездки

Плюсы:

  • близость к России — можно добраться даже без самолёта;
  • яркая архитектура и чистые улицы;
  • вкусная еда и насыщенная ночная жизнь.

Минусы:

  • высокие цены в туристических местах;
  • запах табака в отелях;
  • трудности с оплатой без наличных юаней.

FAQ

Сколько стоит поездка в Маньчжурию на выходные?
Средний бюджет — около 25-30 тысяч рублей на двоих (включая отель, питание и покупки).

Можно ли поехать без визы?
Да, безвиз действует для граждан России. Достаточно загранпаспорта и брони отеля.

Где лучше жить — в центре или на окраине?
Если цель — прогулки и шопинг, лучше центр. Для тишины и экономии — окраина.

Интересные факты

• В Маньчжурии установлен самый большой в мире памятник матрёшке — высотой почти 30 метров.
• Город загорается неоном каждую ночь, и даже на окраинах свет не гаснет до рассвета.
• Местные школьники учатся дольше всех в Азии — по 13 часов в день.

Безвизовый режим сделал Китай ещё ближе, а Маньчжурия — отличным направлением для короткого отдыха. Яркая, шумная, вкусная и доступная — она не оставляет равнодушным ни одного туриста.

