От Харбина до Шанхая: как составить маршрут по Китаю и не выгореть

Все больше российских туристов задумываются о поездке в Китай. После введения безвизового режима интерес к направлению вырос в разы — это подтверждают результаты опросов, проведённых в телеграм-канале "Крыша ТурДома". В каждом из них участвовало не менее тысячи человек, и почти каждый второй признался, что уже строит маршрут.

Путешественников манят древние города, экзотическая кухня и чувство открытия нового мира. У многих маршруты расписаны на недели вперёд: кто-то мечтает увидеть Харбин и его ледяное королевство, а дальше — Пекин, Чунцин, Шанхай, Санья, Гонконг. Другие планируют пройтись по исторической Китайско-Восточной железной дороге от Маньчжурии до Суйфэньхэ.

Кто и зачем едет в Китай

Результаты опросов показывают: 11% опрошенных готовы отправиться в Китай уже сейчас, ещё четверть — в течение ближайших месяцев. Ещё 23% пока только присматриваются, но идея им явно близка. Каждый пятый признался, что Китай пока не входит в его планы, хотя интерес к направлению не отрицает.

Часть путешественников уже успела побывать в Поднебесной и делится впечатлениями в комментариях. Кто-то отмечает удобство и безопасность поездок, другие восторженно описывают китайские поезда и кухню.

Форматы отдыха

Из тех, кто собирается в дорогу, каждый четвёртый планирует культурную программу: экскурсии, древние храмы, императорские дворцы и кварталы старого Пекина. 13% хотят посвятить отпуск морю и солнцу, выбирая пляжи Санья. Около 9% мечтают увидеть горные пейзажи, включая легендарные парки, где снимали "Аватар", и даже сплавиться по Янцзы.

Каждый десятый участник опроса собирается объединить всё: составить маршрут через несколько городов и насладиться контрастом мегаполисов и тихих провинций. На "Крыше ТурДома" даже разгорелась мини-дискуссия: стоит ли ехать в Шанхай?

"Это просто крупный город — там совсем нечего делать", — считает один из подписчиков.

"Там восстановили старинные китайские кварталы — в любом случае стоит посмотреть", — возражает другой.

А третьи напоминают, что рядом находятся старинные водные города, известные как Восточная Венеция, и именно там можно почувствовать атмосферу старого Китая.

Комбинированные маршруты и деловые визиты

13% участников решили совместить несколько форматов — от круизов до шопинга. Кто-то планирует поездку ради деловых встреч, но с прицелом на прогулки и культурную программу. Всего таких туристов около 3%, но их число растёт: Китай всё чаще рассматривается не только как место отдыха, но и как площадка для личных проектов и бизнеса.

Оптимальная длительность отпуска

Самый популярный вариант среди опрошенных — десятидневная поездка. Этот формат выбрали 27% участников. Неделя кажется удобной для 17%, две недели — для 18%. Короткие туры на 3-4 дня выбирает лишь каждый двадцатый. Но есть и те, кто хочет использовать максимум возможного срока пребывания без визы — вплоть до нескольких недель. Некоторые даже рассматривают вариант "бордеррана", то есть повторного пересечения границы для продления пребывания.

Финансовая сторона путешествия

Денежный вопрос оказался не менее важным, чем выбор маршрута. Согласно результатам опроса, около 14% путешественников рассчитывают уложиться в 50 тысяч рублей на человека (без учёта дороги). Некоторые уверяют, что могут вместиться в эту сумму даже с дорогой до границы.

Каждый шестой готов потратить от 100 до 150 тысяч рублей. Один из участников пояснил: "Билеты на самолёт на фестиваль — около 65 тысяч, гостиница на три ночи — ещё примерно 25, и это обычная "тройка” без еды. То есть получается, что на 3 дня минимум — от 100 тысяч".

Есть и те, кто готов к путешествию премиум-уровня: около 3% закладывают бюджет свыше полумиллиона рублей, включая проживание в пятизвёздочных отелях и индивидуальные экскурсии.

Примерные траты

Чтобы новичкам было проще рассчитать бюджет, одна из участниц опроса поделилась своими подсчётами: "С гостиницей, едой, такси и билетами на достопримечательности у меня обычно уходит около 5 тысяч рублей в день на человека".

Очевидно, что всё зависит от уровня комфорта. Туристы, выбирающие отели категории 5★ и расположение в центре Шанхая или Пекина, должны учитывать, что одна ночь может стоить 40-50 тысяч рублей. А вот в небольших городах и хостелах бюджет можно сократить в разы.

Сравнение популярных маршрутов

Маршрут Формат отдыха Средний бюджет на человека Оптимальная длительность Пекин — Шанхай — Санья Культурно-пляжный 150-200 тыс. руб. 10-14 дней Харбин — Чанчунь — Пекин Зимний, экскурсионный 100-130 тыс. руб. 7-10 дней Чунцин — Чжанцзяцзе — Гуанчжоу Природа и горы 120-180 тыс. руб. 10-12 дней Гонконг — Макао Городской отдых и шопинг 200 тыс.+ 5-7 дней

Советы: как спланировать поездку

Определите сезон. Весна и осень в Китае мягкие и комфортные для путешествий, особенно если планируете экскурсии. Заранее бронируйте жильё - особенно в популярных городах, где цены растут ближе к праздникам. Используйте китайские сервисы бронирования (Trip.com, Fliggy) — там часто выгоднее. Проверьте банковские приложения: некоторые международные карты не работают, поэтому стоит завести виртуальный кошелёк. Изучите базовые фразы на китайском — в провинции английский знают не везде.

Ошибки и как их избежать

• Ошибка: планировать слишком много городов за короткий срок.

Последствие: постоянные переезды и усталость.

Альтернатива: выбрать 2-3 направления и сосредоточиться на впечатлениях.

• Ошибка: рассчитывать на наличные доллары.

Последствие: в Китае всё чаще принимают только цифровые платежи.

Альтернатива: подключить WeChat Pay или Alipay с картой UnionPay.

• Ошибка: пренебрегать медицинской страховкой.

Последствие: визит к врачу может стоить дорого.

Альтернатива: включить расширенное покрытие при покупке тура.

А что если…

А что если объединить Китай с путешествием по соседним странам? Безвизовый режим делает это проще. Например, можно прилететь в Пекин, потом на поезде доехать до Вьетнама или Монголии — такие маршруты уже активно предлагают туроператоры.

Плюсы и минусы безвизового въезда

Плюсы Минусы Простота оформления и экономия времени Ограниченный срок пребывания Возможность спонтанных поездок Не все регионы доступны для иностранных туристов Рост турпотока — больше прямых рейсов Цены на жильё в топ-городах растут Упрощённые маршруты через турфирмы Требуется продуманный бюджет на месте

Мифы и правда о путешествиях в Китай

Миф: Без визы нельзя забронировать отель.

Правда: Можно — главное, указать паспортные данные при бронировании.

Миф: Китай — страна только для групповых туров.

Правда: Индивидуальные путешествия становятся всё популярнее.

Миф: Цены в Китае выше, чем в Европе.

Правда: Всё зависит от региона: в Пекине дорого, в Сиане — в разы дешевле.

FAQ

Какой минимальный бюджет на поездку в Китай?

Если не учитывать дорогу, от 50 тысяч рублей на неделю при эконом-варианте.

Сколько стоит тур с проживанием в 4★ отеле?

Ориентировочно от 120 тысяч рублей за 10 дней, включая питание и экскурсии.

Что лучше: самостоятельная поездка или тур?

Новичкам удобнее первый раз поехать с группой, чтобы разобраться с транспортом и оплатой. Опытные путешественники часто выбирают самостоятельные маршруты.

Интересные факты

• Поезд из Харбина в Пекин идёт всего 5 часов при скорости до 350 км/ч.

• В Шанхае действует самый быстрый магнитоплан в мире — Maglev, 431 км/ч.

• Китай занимает первое место по количеству объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Азии.