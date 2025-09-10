Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Хуньчунь, Китай
Хуньчунь, Китай
© commons.wikimedia.org by Baycrest is licensed under CC BY-SA 2.5
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:40

Китай открывает двери: россиян ждет приятный сюрприз, но есть подвох

Китайский безвиз для россиян: месяц свободы или суровое наказание за нарушение

Китай открывает свои границы для россиян, упрощая правила въезда: с 15 сентября действует безвизовый режим сроком до 30 дней. Однако вместе с новыми возможностями появляются и строгие требования, нарушение которых может привести к серьёзным последствиям. Именно поэтому перед поездкой стоит внимательно изучить все нюансы пребывания в стране.

Основные правила безвизового въезда

Согласно информации издания TourDom, граждане России могут находиться в КНР без визы не более месяца. Если турист решит задержаться дольше, его ждут суровые меры: административный арест на срок от 5 до 15 суток или штраф до 10 тысяч юаней. Таким образом, даже один лишний день может обернуться большими неприятностями.

Регистрация иностранцев

Одним из самых важных требований является обязательная регистрация. Все иностранные граждане должны встать на учёт в органах общественной безопасности в течение первых 24 часов после заселения. Если речь идёт об отеле, регистрация проводится автоматически, но в случае аренды квартиры ответственность ложится на туриста или арендодателя. Несоблюдение правила обойдётся в штраф до 2000 юаней.

Ограниченные регионы

Несмотря на общую либерализацию, отдельные территории Китая остаются закрытыми для свободного посещения. К примеру, поездка в Тибет возможна только при наличии специального разрешения и в сопровождении гида или водителя. Что касается Синьцзян-Уйгурского автономного района, то сюда въезд для туристов полностью запрещён. Однако председатель Совета ассоциации "Мир без границ" Александр Львов подчёркивает, что в официальных документах региона нет особого статуса для отдыхающих.

Цели поездки

Безвизовый режим рассчитан на поездки, связанные с туризмом, деловыми визитами, а также встречами с родственниками или друзьями. Для работы или учёбы по-прежнему требуется получение визы, и нарушать эти правила крайне рискованно.

Почему важно соблюдать требования

Китай отличается жёстким контролем за миграционным режимом. Нарушения фиксируются быстро, и туристам сложно избежать наказания. Более того, даже мелкие проступки могут закрыть дорогу в страну в будущем. Поэтому соблюдение правил — это не формальность, а гарантия спокойного отдыха и возможности возвращаться сюда снова.

Три интересных факта

  1. Китай впервые ввёл безвизовый режим для россиян ещё в 2023 году, но тогда он действовал только для групповых туристических поездок.
  2. За нарушение миграционных правил в КНР иностранцев могут внести в "чёрный список", что автоматически лишает их права на повторный въезд.
  3. В крупных городах Китая многие арендодатели предлагают помощь с регистрацией иностранцев, включив эту услугу в стоимость аренды жилья.

