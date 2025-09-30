Визы убрали — цены взлетели: как Китай стал дороже после безвиза

Отмена виз в Китай вызвала ажиотаж среди российских туристов, но вместо ожидаемого удешевления поездок рынок столкнулся с обратным эффектом — ростом цен. Туроператоры фиксируют резкий скачок спроса на материковый Китай, а эксперты предупреждают: рассчитывать на "бюджетные" туры в ближайшее время не стоит.

Как изменился спрос

Если ранее доля материкового Китая в продажах составляла 7-10%, то сейчас она выросла до 20-30%. Туроператоры Anex, China Travel, FUN&SUN, Space Travel, ITM group, ПАКС, ICS Travel Group, "Русский Экспресс", Let's Fly, PAC Group, Corona Travel и "Интурист" прогнозируют рост продаж экскурсионных туров на 20-30% год к году.

География путешествий тоже расширяется: россияне интересуются не только Пекином и Шанхаем, но и провинциями с уникальной культурой и природой.

Почему цены растут

Многие туристы посчитали, что отмена виз автоматически означает снижение стоимости. На практике всё иначе:

"После отмены виз мы стали получать много запросов такого содержания "хотим тур в материковый Китай на двоих с перелетом максимум за 100 тыс. руб."", — рассказала гендиректор China Travel Анастасия Витушинская.

По её словам, таких предложений просто не существует, а иногда указанной суммы едва хватает только на перелёты.

"Китай отменил визы, но благотворительностью в отношении туристов из России пока не занимается", — подчеркнула Анастасия Витушинская.

Влияние авиаперевозок

Главный фактор роста цен — билеты. Повышение спроса неминуемо влечёт за собой рост тарифов.

"Рост интереса к поездкам в Китай будет сопровождаться повышением стоимости перелетов. О существенном увеличении авиаперевозки ни одна из китайских авиакомпаний не заявляла", — сказал директор China Tour & Business Travel Company, руководитель "Центра по продвижению туристических ресурсов провинции Цзянсу в России" Сергей Джан Ша.

Хотя эксперты допускают, что ёмкость рейсов может немного вырасти, на серьёзное снижение цен рассчитывать не приходится.

Сравнение ожиданий и реальности

Ожидания туристов Реальность Отмена виз = дешёвые туры Отмена виз = рост спроса и повышение цен Тур на двоих за 100 тыс. с перелётом В ряде случаев этих денег хватает лишь на билеты Увеличение количества рейсов Авиакомпании пока не заявляли о масштабном росте перевозок Широкая доступность русскоязычных гидов Нехватка специалистов, особенно в регионах

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: откладывать покупку тура в надежде на снижение цен.

→ Последствие: билеты и туры становятся дороже.

→ Альтернатива: бронировать заранее.

Ошибка: рассчитывать на "эконом-вариант" материкового Китая.

→ Последствие: разочарование и срыв планов.

→ Альтернатива: выбирать Гонконг, Макао или комбинированные туры.

Ошибка: надеяться на большое количество русскоговорящих гидов.

→ Последствие: сложность в организации экскурсий.

→ Альтернатива: использовать услуги англоговорящих гидов или туров с переводчиком.

А что если…

А что если спрос продолжит расти и Китай станет одним из главных направлений выездного туризма из России? В этом случае можно ожидать появления новых чартерных программ и расширения региональной авиации. Но до этого момента цены будут оставаться высокими.

Плюсы и минусы поездок в Китай сейчас

Плюсы Минусы Безвизовый въезд Рост цен на авиабилеты и туры Богатая экскурсионная программа Нехватка русскоязычных гидов Увеличение числа туроператоров Перегруженность популярных маршрутов Возможность расширить географию поездок Нет гарантий роста авиаперевозки

FAQ

Можно ли найти тур в Китай дешевле 100 тыс. на двоих?

Нет, даже перелёты зачастую стоят дороже этой суммы.

Когда лучше покупать билеты?

Заранее, так как цены растут вместе со спросом.

Станет ли Китай массовым направлением для россиян?

Да, но это приведёт к удорожанию поездок и необходимости бронировать туры сильно заранее.

Мифы и правда

Миф: отмена виз делает Китай "дешёвым".

Правда: визы убрали, но билеты и туры дорожают.

Миф: туры стоят одинаково круглый год.

Правда: в высокий сезон цены заметно выше.

Миф: русскоязычные гиды доступны везде.

Правда: их остро не хватает в большинстве регионов Китая.

3 интересных факта

В 2024 году доля туров в материковый Китай составляла всего около 10%, а теперь выросла до 30%. Китай остаётся одним из самых популярных направлений в Азии по темпам роста турпотока. Некоторые туроператоры уже начали формировать комбинированные туры: Китай + Гонконг + Макао.

Исторический контекст

Ранее визовые формальности серьёзно ограничивали поток туристов между Россией и Китаем. Введение безвизового режима стало поворотным моментом, открывшим новые возможности, но одновременно усилившим нагрузку на рынок перевозок и экскурсионных услуг.