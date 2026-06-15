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Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:13

Профессии меняются быстрее дипломов: как нейросети перестраивают высшее образование

Массовое закрытие специальностей бакалавриата в Китае стало следствием глобальной трансформации образовательного ландшафта, вызванной стремительной интеграцией технологий. О сценариях адаптации российской высшей школы к подобным новым вызовам NewsInfo рассказала профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.

Ранее сообщалось, что китайские университеты проводят одну из крупнейших реформ высшего образования за последние годы, массово пересматривая перечень академических программ в пользу специальностей, связанных с нейросетями. Согласно данным министерства образования КНР, с 2021 по 2025 год в стране было ликвидировано или временно прекращено обучение по 12,2 тысячи направлений бакалавриата.

По мнению Абанкиной, китайские власти уже несколько лет системно подходят к регулированию цифровых компетенций, внедряя основы знаний об интеллектуальных системах уже на этапе школьного обучения. Эксперт отметила, что в прошлом году в КНР был представлен масштабный гайд по применению технологий, включающий разграничение "белых" и "серых" списков инструментов.

"Часть навыков, которые раньше были в программах бакалавриата, переместились у них в школу, это гораздо более раннее освоение инструментов. С другой стороны, на рынке труда востребованность специалистов с компетенциями, которые были в закрытых программах, сокращается. Идет большая замена рутинных процедур, и люди, даже с высшим образованием, не всегда находят себе применение в экономике", — пояснила профессор.

В России ситуация развивается по иному пути из-за кадрового дефицита в школьном секторе, где не хватает педагогов по естественным наукам, что затрудняет раннее внедрение ИИ-программ, говорит эксперт. В то же время высшая школа пересматривает содержание учебных стандартов, делая упор на цифровизацию технических направлений.

Профессор подчеркнула, что радикального закрытия профильных специальностей в России не ожидается, поскольку экономика испытывает острую потребность в квалифицированных кадрах для работы с автономными мобильными системами.

"Сейчас открыта одна-единственная программа на тридцать пять человек в МГУ, которая готовит специалистов по искусственному интеллекту. В других вузах это встраивается в иные направления. Говорить о том, что нам грозит резкое закрытие программ, которые базировались на цифровизации, нет, не совсем так. Мы пока скорее на пороге открытия таких программ, чем их сокращения", — отметила специалист.

По словам эксперта, в России власти демонстрируют иной подход к регулированию контрольных цифр приема, расширяя квоты на технические, медицинские и педагогические направления. При этом минимизируется платный набор на специальности с низким качеством подготовки, такие как менеджмент или юриспруденция.

Для высокотехнологичных отраслей, включая строительство и ЖКХ, спрос на специалистов остается высоким, что подтверждают кейсы успешной интеграции разработок в реальный сектор экономики.

Вместе с тем, эксперты напоминают, что развитие интеллектуальных систем требует сбалансированного подхода, так как генеративные возможности машин пока не могут стать полноценной заменой человеческому творчеству и экспертной оценке.

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Проверено экспертом: Эксперт в области науки Ирина Соколова, Эксперт в области науки Дмитрий Грачёв, Эксперт в области астрономии Алексей Морозов
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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