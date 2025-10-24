Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Левшин Опубликована сегодня в 2:26

Компьютеры начинают с Китая: UBIOS может стать новой точкой входа в цифровой мир

Китай представил национальный стандарт прошивки UBIOS — замену BIOS и UEFI

Китай официально объявил о создании собственного стандарта базовой прошивки для компьютеров — UBIOS (Unified Basic Input/Output System). Новый стандарт должен полностью заменить привычные BIOS и UEFI, став ключевым элементом технологической независимости страны от западных разработок.

Что такое UBIOS и кто его создал

Инициатором проекта выступил Global Computing Consortium (GCC) - организация, утверждённая Министерством гражданских дел Китая. Разработкой занимаются 13 компаний и институтов, среди которых Huawei, Byosoft, Kunlun Tech и Китайский институт стандартизации электроники.

UBIOS позиционируется как первая масштабируемая и полностью китайская прошивка низкого уровня. Она отвечает за старт компьютера и взаимодействие между процессором, памятью и устройствами хранения данных до загрузки операционной системы.

Почему Китай отказывается от UEFI

UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) за последние годы полностью вытеснила BIOS и стала стандартом для большинства современных ПК. Однако этот стандарт контролируется американскими компаниями, включая Intel и AMD, и развивается под их руководством.

Китайские разработчики заявляют, что спецификация UEFI и её эталонная реализация TianoCore EDK II стали чрезмерно громоздкими, закрытыми и сложными для адаптации под новые архитектуры.

"UEFI стала раздувшейся и избыточной платформой, не приспособленной к новым типам вычислений", — отметили в рабочей группе UBIOS.

UBIOS создаётся как альтернатива с нуля, минуя зависимость от западных патентов и лицензий.

Политический контекст: курс на технологическую автономию

Разработка UBIOS напрямую связана с государственной стратегией Китая по снижению зависимости от американских технологий. После начала торговой войны между Китаем и США Пекин продвигает программу "Документ 79", предписывающую полный отказ от западного оборудования и ПО к 2027 году.

UBIOS должен стать фундаментом для создания национальной экосистемы вычислительных систем, включая серверы, ПК, ноутбуки и промышленные решения.

Как UBIOS отличается от BIOS и UEFI

Параметр BIOS UEFI UBIOS
Год создания 1981 2005 2025
Основная архитектура x86 x86, ARM ARM, RISC-V, LoongArch, x86
Производители IBM, AMI Intel, AMD, Microsoft Huawei, Byosoft, GCC
Поддержка чиплетов и гетерогенных систем Нет Ограниченная Да
Кодовая база Закрытая Открытая (EDK II) Национальная спецификация GCC
Цель разработки Управление базовыми устройствами Расширенная загрузка и интерфейсы Полная автономия и кроссплатформенность

Главное отличие UBIOS — поддержка гетерогенных вычислительных систем, где на одной материнской плате могут работать процессоры разных типов. Это важно для серверов и суперкомпьютеров, где часто комбинируются ARM, RISC-V или LoongArch-чипы.

Кроме того, UBIOS обещает повышенную энергоэффективность и безопасность, поскольку система не будет зависеть от UEFI-модулей, связанных с западными разработчиками.

Как UBIOS поможет Китаю

  1. Технологическая независимость - переход на национальные стандарты исключает риск внешнего влияния или санкций.

  2. Безопасность данных - Пекин сможет контролировать исходный код и инфраструктуру прошивки.

  3. Собственная экосистема - единый стандарт позволит унифицировать взаимодействие между китайскими ОС и аппаратными платформами.

  4. Инновационные возможности - UBIOS изначально проектируется для поддержки ИИ-ускорителей, чиплетов и новых архитектур.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полная зависимость от UEFI и американских поставщиков.
    Последствие: риск отключения обновлений и сертификаций под санкциями.
    Альтернатива: внедрение национального стандарта UBIOS.

  • Ошибка: фрагментация архитектур внутри Китая.
    Последствие: несовместимость оборудования и ОС.
    Альтернатива: единый протокол взаимодействия, разработанный GCC.

  • Ошибка: ограничение только на x86.
    Последствие: отставание в развитии ARM и RISC-V.
    Альтернатива: мультиархитектурная поддержка, предусмотренная в UBIOS.

А что если UBIOS станет мировым стандартом?

Если Китай сумеет убедить других производителей использовать UBIOS, это может стать первым шагом к созданию альтернативной экосистемы вычислительных платформ, независимой от США.

Потенциальными партнёрами могут стать Индия, Россия, страны Ближнего Востока и Африки — регионы, заинтересованные в снижении зависимости от американских технологий.

Однако широкое внедрение UBIOS потребует серьёзной работы над совместимостью с популярными ОС — Windows и Linux. Без этого стандарт останется преимущественно локальным.

Плюсы и минусы UBIOS

Плюсы Минусы
Полная независимость от UEFI и западных патентов Возможная несовместимость с существующими ОС
Поддержка ARM, RISC-V и LoongArch Необходимость адаптации драйверов и приложений
Гибкость и масштабируемость Ограниченная международная поддержка
Возможность развития в рамках нацстандартов Риск фрагментации глобального рынка

FAQ

Что делает прошивка UBIOS?
Она отвечает за инициализацию оборудования при включении ПК и передачу управления операционной системе.

Можно ли будет установить Windows на ПК с UBIOS?
Теоретически да, если Microsoft добавит поддержку нового стандарта. Пока информация об этом отсутствует.

Кто будет контролировать развитие UBIOS?
Разработкой управляет консорциум GCC под надзором Министерства гражданских дел Китая.

Заменит ли UBIOS полностью UEFI?
Для китайского рынка — вероятно, да. Для мирового — зависит от того, примут ли стандарт другие страны и производители.

Мифы и правда

  • Миф: UBIOS — просто копия UEFI.
    Правда: стандарт создаётся с нуля и не использует спецификацию TianoCore.

  • Миф: UBIOS будет работать только на китайских процессорах.
    Правда: поддерживаются также ARM, RISC-V и x86.

  • Миф: это политический проект без технической ценности.
    Правда: UBIOS решает реальные проблемы гибридных вычислений и многопроцессорных систем.

Исторический контекст

  1. 1981 - IBM создаёт первый BIOS.

  2. 2005 - Intel и AMD внедряют стандарт UEFI.

  3. 2017 - начало торговой войны между США и Китаем.

  4. 2023 - старт программы "Документ 79" об отказе от западных технологий.

  5. 2025 - Китай представляет UBIOS как национальную альтернативу.

