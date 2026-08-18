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Девушка в лодке смотрит на горы в плотине Ратчапрафа в национальном парке Као Сок, провинция Сураттани, Таиланд
Девушка в лодке смотрит на горы в плотине Ратчапрафа в национальном парке Као Сок, провинция Сураттани, Таиланд
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Главная / Туризм
Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:03

Тур за копейки стал редкой удачей: горящие путевки исчезли не просто так

Исчезновение доступных путевок с туристического рынка объясняется отсутствием у туроператоров необходимости работать в убыток, пояснила генеральный директор ООО "Чайна Трэвел" Анастасия Витушинская. В комментарии NewsInfo эксперт подчеркнула, что текущая модель бизнеса исключает избыточное предложение, которое раньше формировало низкие цены в последний момент перед вылетом.

Ранее сообщалось о почти полном отсутствии спецпредложений на всех популярных направлениях. В последние годы спрос регулярно превышает возможности перевозчиков и отельеров, что делает невыгодным резкое снижение стоимости для потребителя.

По словам эксперта, туристическая индустрия перешла к модели точного расчета мощностей. Компании не наращивают объемы перевозок сверх гарантированного спроса, чтобы избежать ситуации, когда выкупленные места в самолетах и отелях остаются нереализованными.

В нынешних условиях бизнес минимизирует риски, отказываясь от практики продаж ниже себестоимости ради заполнения бортов. При этом специалисты напоминают, что настоящая экономия прячется за долгосрочным планированием графика поездок.

Экономические факторы, по словам специалиста, также вносят коррективы в работу рынка. Падение реальных доходов населения лишает туроператоров стимула для агрессивного расширения программ. Витушинская отметила, что без роста покупательной способности любые попытки искусственно увеличить предложение приведут лишь к финансовым потерям поставщиков услуг.

Вместе с тем путешественникам следует проявлять осторожность, иногда дешевый отдых оказывается лишь уловкой для привлечения внимания.

"Что такое горящий тор? Это туроператор отдает "горящие" предложения с финансовыми потерями. Для чего это нужно делать? Когда нужно срочно продать то, что ты уже выкупил", — пояснила Витушинская.

Специалист добавила, что современные путешественники стали подходить к организации поездок более рационально. Вместо ожидания случайных скидок люди предпочитают гарантировать себе комфорт заранее.

На этом фоне скидки на раннее бронирование становятся более надежным инструментом снижения затрат. Кроме того, аналитики фиксируют аномальные колебания стоимости в зависимости от конкретных дат вылета, что позволяет гибким туристам оптимизировать расходы без ущерба качеству.

"Люди осознанно планируют свой отдых и операторы готовы к тем вопросам, которые есть. Увеличивать объемы можно только в том случае, когда мы видим, что покупательная способность растет. У нас она не растет. Зачем туроператору нести финансовые риски?", — говорит эксперт.

Изменение стратегии туроператоров отражается и на премиальном сегменте рынка, отметила специалист. В некоторых случаях внешние факторы, влияющие на логистику, могут вызвать временный обвал цен на элитный отдых, однако это является скорее исключением, чем правилом. Основным трендом остается прагматизм как со стороны продавцов, так и со стороны покупателей туристических услуг.

Проверено экспертом: эксперт по туризму Дмитрий Гаврилов, эксперт по туризму Елена Кузнецова

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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